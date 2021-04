Desde la página de Facebook del portal informativo Tribuna Directa, circula la imagen de una encuesta virtual que sitúa a Rafael López Aliaga, aspirante al sillón presidencial por Renovación Popular, con el 53,4% de la intención de votos. El supuesto estudio de opinión — que carece de ficha técnica — también coloca a los aspirantes Hernando de Soto (Avanza País) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el segundo y tercer lugar, respectivamente. No obstante, la consulta de preferencia ciudadana carece de representatividad.

“¿Por quién votaría usted en las elecciones presidenciales 2021”, se lee en la descripción del post realizado el 2 de abril. Hasta la fecha, la publicación sobrepasa los 500 compartidos y las 450 reacciones en la red social.

Dentro de la fotografía, que recoge los resultados de 931 usuarios que votaron a través de reacciones en Facebook, también aparecen los candidatos Yonhy Lescano, Verónika Mendoza y George Forsyth. Además, la imagen destaca que el 1,7% de los consultados no sabe a quién elegir o no cuenta con una opinión sobre estas elecciones.

La encuesta no es válida.

En conversación con PerúCheck, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, aclaró que para realizar y difundir encuestas “se requiere estar inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, organismo que “verifica la fiabilidad” de la encuestadora. “Si una persona no cuenta con esa inscripción, quiere decir que no está reconocida a nivel oficial. Y, por ende, que la validez de esta encuesta, para ser representativa a nivel nacional, no cuenta con las garantías institucionales”, agregó.

A partir de lo mencionado por la politóloga, el artículo 10 del Reglamento sobre encuestas electorales durante los procesos electorales —documento que complementa a la Ley 27369— también reconoce que las encuestadoras previa y “debidamente inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)” son las únicas que pueden realizar estudios de opinión sobre “intención de voto (presencial y/o teléfono) y simulacro de votación”.

Mediante una búsqueda en el REE del Jurado Nacional de Elecciones, este medio verificó que la página Tribuna Directa no está registrada en ninguno de los estados del sitio web. Es decir, su inscripción no figura en trámite, vigente, sanción, cancelado, ni denegado. Tampoco se visualiza la habilitación de un RUC en la plataforma de la Sunat.

El “universo cautivo” de las encuestas en redes sociales

Para Urrutia, las encuestas deben ser “herramientas científicas”. En ese sentido, la especialista aseguró que el diseño de cada una de ellas tiene que “corresponder a un conjunto de criterios” que garanticen su objetividad. “Uno de los primeros criterios es la representatividad de la muestra. El diseño debe permitir que la población encuestada sea representativa para la población a nivel nacional”, resaltó.

También sostuvo que dentro del “conjunto de metodologías” de las encuestas destaca la “aleatoriedad de la muestra”. Asimismo, Urrutia comentó que este y otros tipos de “métodos estadísticos” son aplicados nacional e internacionalmente y deben avalar “la fiabilidad de la información presentada”. “La aleatoriedad consiste en seleccionar una muestra aleatoria de ciudadanos a nivel nacional. Por aleatorio quiero decir que cualquier ciudadano (en todo el país) tiene la misma probabilidad de ser escogido”, precisó.

Acerca de las encuestas vía redes sociales, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia explicó que, en este caso, el universo de encuestados “se reduce al número de personas que tiene acceso a la página”. “No es que sea aleatorio sino que ahí hay un universo cautivo. Que es el universo de personas que siguen la página. Y entonces, si la persona sigue la página es porque ya tiene alguna predilección por ella y, por ende, se puede deducir que comparte ciertas características con otros usuarios de la misma”, subrayó.

Además, Urrutia afirmó que, al no contar con “garantías”, la información que generan las “encuestas no oficiales” pueden tener “un impacto parecido al de las noticias falsas”. “Es información que los electores pueden tomar como oficial y verdadera, que puede influir en su voto. Aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad de quienes están generando estas encuestas para que el efecto de la difusión de resultados no sea uno que resulte en un sesgo del electorado”, concluyó.

Conclusión

PerúCheck califica como falsa la encuesta virtual difundida el 2 de abril del 2021 por la página de Facebook Tribuna Directa. Según la especialista consultada, la publicación —que ubica a Rafael López, candidato presidencial por Renovación Popular, con el 53,4% de la intención de votos— no cuenta con una muestra aleatoria que garantice la representatividad de los votantes a nivel nacional.

Asimismo, el reglamento electoral que complementa la ejecución de la Ley 27369 permitió reconocer que dicho espacio informativo de la red social no está inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras. Es decir, la supuesta encuesta carece de una muestra que respalde la validez de su contenido y aplicación.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

