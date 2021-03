Es falso que no haya evidencias de que las mascarillas protegen de la COVID-19

En redes sociales se ha viralizado un video en el que Fanos Panayides, exconcursante de realities shows australianos y conocido promotor de teorías conspiratorias en torno al coronavirus, señala que la COVID-19 “no es real” y que no hay evidencia de que las mascarillas protejan a quienes las usan. Aunque su afirmación es falsa, el clip compartido el 17 de marzo tiene cerca de 5.000 interacciones.

Video viral que desinforma acerca del uso de mascarillas por la pandemia tiene más de 5.000 interacciones. Foto: captura de pantalla Facebook.

Sí existen estudios que han probado que las mascarillas funcionan

Panayides sostiene que no hay estudios que comprueben que las mascarillas protejan contra la COVID-19. “Por qué le gritan a la gente (...) por no usar mascarillas. Cada uno de ustedes cree que la mascarilla está haciendo algo, (pero) no hay evidencia”, sentencia.

No obstante, lo que dice es falso. Desde que se supo de la existencia del SARS-CoV-2, virus que causa la COVID-19, diversos grupos de científicos/as han investigado el papel de las mascarillas en la lucha contra la pandemia.

Uno de los primeros artículos, publicado en marzo de 2020, exploró los potenciales beneficios del uso de las mascarillas e higiene de manos. En el estudio concluyen que, debido a que el coronavirus SARS-CoV-2 se transmite a través de gotículas de saliva y aerosoles, se necesitan mascarillas para evitar la transmisión del virus de una persona infectada a una sana.

Es por eso que al inicio, solo las personas con COVID-19 y personal de salud la usaban. Luego, debido a que se conocieron casos asintomáticos de la enfermedad, no se podía saber quién estaba o no infectado. Por ello, su uso se volvió masivo.

En una investigación reciente —de febrero de 2021—, John T. Brooks, doctor en medicina epidemiológica, y Jay C. Butler, subdirector de Enfermedades Infecciosas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU., revelaron que las investigaciones epidemiológicas “han ayudado a cuantificar el beneficio del uso de las mascarillas para prevenir la propagación del SARS-CoV-2″.

No obstante, especialistas destacan que el uso de este implemento por sí solo no es suficiente, sino que se debe complementar con otras disposiciones como el distanciamiento social y el lavado de manos. “ Cuando se usan mascarillas y se combinan con otras medidas de mitigación recomendadas, protegen no solo al usuario, sino también a la comunidad en general ”, afirman.

Estudios epidemiológicos del uso de mascarillas durante la pandemia revelaron la importancia de la misma para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Foto: Effectiveness of Mask Wearing to Control Community Spread of SARS-CoV-2 / JAMA

En todo el mundo, hay un porcentaje significativo de excesos de muertes desde el inicio de la pandemia

En el video también se subestiman las muertes ocasionadas por la pandemia. El usuario desinforma al decir que “si todo esto fuera real, habría gente muriendo por todos lados. No podrías detenerlo”.

Según datos oficiales de cada país, hasta el momento se han reportado más de 2 millones 799 mil de muertes por COVID-19. Sin embargo, un artículo publicado el 29 de enero de 2021, señala, de forma preliminar, que existe un exceso de mortalidad en todos los países durante la pandemia.

“Descubrimos que en los países más afectados, la mortalidad anual aumentó en más del 50%, mientras que en varios otros países disminuyó en más del 5%, presumiblemente debido a las medidas de bloqueo que disminuyeron la mortalidad no causada por COVID”, afirman los investigadores.

Por ejemplo, según estas estimaciones, Perú es el país con mayor exceso de muertes en el mundo por cada 100.000 habitantes, con aproximadamente 130.000 decesos más que los presentados en 2015-2019. Le sigue Ecuador, Bolivia y México.

Excesos de muerte en el mundo desde el inicio de la pandemia. Foto: The World Mortality Dataset: Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic / medRxiv

Conclusión

Las mascarillas sí han demostrado funcionar contra la propagación del SARS-CoV-2 , ya que su uso hace menos propenso que las gotículas de saliva se expandan en el ambiente y, por ende, sea menos probable un contagio. Sin embargo, los especialistas concuerdan en que su uso debe complementarse con otras medidas como distanciamiento social y lavado de manos.

