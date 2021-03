En Facebook, un post del 16 de marzo de 2021 comparte un “artículo” en el cual se afirma que el director médico de la farmacéutica Moderna, Tal Zaks, “admite” que la vacuna ARN mensajero (ARNm) “modifica” el ADN. Sin embargo, esta información es falsa.

Un post señala que el director de Moderna “admitió” que la vacuna ARNm “modifica el ADN”. Foto: captura en Facebook.

En la actualidad, existen vacunas ARNm —autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19— que se administran en varios países, incluso el Perú, para frenar la pandemia. Entre ellas está la de la farmacéutica Moderna, situada en Estados Unidos. A raíz de este contexto, han surgido distintos bulos relacionados con estas.

Talk Zaks no “admitió” que la vacuna ARNm “modifica” el ADN

La publicación asegura que Zaks aseguró tal información en una charla de la plataforma TED. Efectivamente, el director científico de Moderna participó en este evento, pero en ninguna parte de su intervención “admite” que las vacunas ARNm “modifican” el ADN .

Además, esta exposición es del año 2017, cuando la pandemia del coronavirus aún no comenzaba y la carrera para el desarrollo de las vacunas todavía no iniciaba. En aquella ocasión, Zaks expuso sobre el diseño de sus vacunas con tecnología de ARNm y cómo funcionan en la prevención de enfermedades como la gripe, cáncer y methylmalonic acidemia.

Charla en TED. Foto: captura web TED.

“Nuestro cuerpo está hecho de órganos, nuestros órganos están hechos [de] células y en cada célula hay una cosa llamada ARNm que transmite información del ADN de nuestros genes a la proteína que es realmente la materia de la que todos estamos hechos. Esta es la información que determina lo que realmente hará en la célula”, describió.

Zaks describe al ARNm como un “sistema operativo” que está en cada célula del “organismo de la vida” y señala que su plataforma ARN tiene esas mismas funciones. “Así que si realmente pudieras cambiar lo que llamamos el software de la vida, podría introducir una línea de código o cambiar una línea de código, resulta que tiene profundas implicaciones para todo, desde la gripe hasta el cáncer”, dijo.

De acuerdo con el post, cuando el director de Moderna habla de “introducir una línea de código o cambiar una línea de código” se refiere al ADN. Pero, Zaks se refiere al ARNm, que lleva la información genética del ADN a la célula para sintetizar proteínas. Esto es confirmado por la página oficial de Moderna, que señala que el ARNm es “el código genético real que instruye a los ribosomas para que produzcan proteínas” en las células.

Tecnología ARNm. Foto: captura de la web Moderna.

Las vacunas ARNm no ingresan al ADN y contienen instrucciones concretas

Juan More Bayona, PhD en Inmunología comparada, explicó que el ARN se “ha modificado en el laboratorio para que solamente sea reconocido” en el citoplasma como ribosoma (pequeñas organelas que hacen ese cambio de ARN a proteína). El especialista puntualizó que “nuestra información genética, la del ADN, está precisamente en el núcleo” y el ARNm “no puede llegar al núcleo”.

Del mismo modo, Manuel Loayza, médico epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, expuso: “Con esta nueva vacuna de ARNm (...) se coloca una parte del virus a la célula del cuerpo, el cual genera una respuesta a una partícula especial llamada Spike, que es la cápsula del coronavirus”. Afirmó que este proceso se llevará a cabo en el citoplasma de la célula y no en el núcleo.

Así también, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) indican que estas vacunas “no afectan nuestro ADN ni interactúan con él de ninguna forma” por dos motivos: 1) el ARNm nunca ingresa al núcleo, que contiene al ADN, y 2) la célula se deshace del ARNm “al poco tiempo de haber terminado de usar sus instrucciones”.

“Una vez que las instrucciones (ARNm) se encuentran dentro de las células inmunitarias, las células las usan para producir una porción de la proteína. Una vez que nuestro organismo creó esa porción de proteína, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas (...) Nuestro sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y producir anticuerpos”, dijo. Además, afirma que así el cuerpo aprendió “cómo protegerse contra futuras infecciones” del virus de la COVID-19.

¿Cómo funciona la vacuna ARNm? Foto: CDC

Por su parte, el médico Enrique Cornejo, máster en Ciencias con mención en Investigación Clínica, sostuvo que el ARN, producido por las células de manera normal, contiene instrucciones para hacer algo concreto y específico en el cuerpo. En ese sentido, explicó que las vacunas con tecnología de ARNm cuentan con un segmento de información que le indica a la célula que produzca solamente “una proteína como la espina del virus (la proteína S)”.

Enfatizó que “no le puede ordenar nada más”, ni puede inducir a que las células “hagan cosas que no están destinadas a hacer”; adicionalmente, explicó que esta vacuna solo vive unas horas en el organismo.

Conclusión

Tal Zaks no “admitió” que las vacunas ARNm alteran el ADN. Además, la exposición que cita el post se realizó en el año 2017, cuando la COVID-19 no existía. Así también, este tipo de vacuna no ingresa al núcleo, que contiene al ADN, sino que permanece en el citoplasma de la célula para hacer producir una parte de la proteína Spike y así el cuerpo simula una infección y desarrolla anticuerpos. Por ello, calificamos el post como falso.

