El 21 de marzo en el #DebateDefinitivo, organizado por Canal N y América Televisión, el candidato presidencial por el partido Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que gestionaría ante los laboratorios de todo el mundo, que están produciendo vacunas contra la COVID-19, la importación de su tecnología para poder producirlas en el país. Tomó, además, el ejemplo de la India, donde ya se están produciendo vacunas.

“Gestionar ante los laboratorios de todo el mundo que están produciendo en estos momentos las vacunas que puedan traer su tecnología. Dicen algunos que no se pueden fabricar las vacunas en el Perú porque no hay la tecnología, bueno, los laboratorios han llevado la tecnología a la India y están haciendo millones de vacunas”. Yonhy Lescano - Acción Popular

La afirmación es imprecisa.

Erika Castillo, PhD investigadora posdoctoral especialista en vacunas y tratamientos, explicó que sería un gran avance científico poder producir vacunas o medicamentos de uso humano en Perú.

Sin embargo, “ese ofrecimiento de campaña es vacío y poco realista”. “Así los laboratorios liberasen la formulación y protocolos, cosa que depende del laboratorio y no del Gobierno, Perú no cuenta con laboratorios que tengan el nivel de bioseguridad y pureza”, expresó la especialista.

Asimismo, indicó que Perú no podría ser comparado con los casos de países como la India, donde la producción de vacunas de uso humano ya se encuentra desarrollada e implementada.

Actualmente, la India es una de las grandes fábricas de medicamentos del mundo. Produce millones de dosis contra la poliomielitis, meningitis, neumonía, rotavirus, BCG, sarampión, paperas y rubéola, entre otras enfermedades.

La India está en el puesto catorce a nivel mundial en términos de valor y en el tercero en términos de volumen. Por eso es considerada como la ‘farmacia del mundo’. Este logro es un trabajo realizado desde hace más de 50 años cuando en 1969 empezaron a tener un rol visible en la industria farmacéutica mundial.

Productores de este país llegaron a acuerdos con multinacionales como AstraZeneca, Novavax y Janssen Pharmaceuticals. Su más grande preocupación es la distribución de aproximadamente 400 millones de dosis.

“El término ‘traer tecnología’ es muy general, porque la producción requiere infraestructura, reactivos, equipos, capacitación, autorizaciones sanitarias de alta bioseguridad, permisos no solo nacionales sino del país de origen. Hablamos de una planificación y logística que no se consigue en algunos meses”, dijo Erika Castillo. Para ella, este es un tema que debería ser implementado a largo plazo, pero no es realista que se pueda aplicar en esta pandemia.

José Luis Aguilar, jefe del laboratorio de inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), expuso que en Perú se producen vacunas, pero hasta la etapa preclínica (uso no humano), como es el caso de la vacuna desarrollada por Mirko Zimic.

El problema, indicó Aguilar, es que el país carece de infraestructura, un local con buenas prácticas de manufactura. “Por eso es que no se puede hacer la producción de una vacuna peruana o de una vacuna extranjera, por falta de infraestructura”, sentenció.

Gabriela Salmon, especialista en enfermedades infecciosas, salud pública y epidemiología, comentó que actualmente en el país no se cuenta con la capacidad para producir o ‘traer tecnología’: “No es por gusto que el doctor Mirko Zimic, en la presentación que hizo sobre su candidata a vacuna, hace mención a la necesidad de contar con esa capacidad localmente. Al margen de cómo se han llevado algunos aspectos de esa investigación, lo que indica de la capacidad es cierto”, señaló.

“Que un laboratorio traiga su desarrollo es posible, se ha hecho en otros países del mundo, es cuestión de negociación, pero lo veo difícil” , declaró José Luis Aguilar.

Aguilar también dijo que para que pueda avanzar la producción de una vacuna peruana, se debe poder producir la cantidad necesaria para las fases 1, 2 y 3. “En la fase 3 son como 30.000, 40.000 vacunas, solamente para el ensayo. Construir la fábrica para producirlas cuesta 60 millones de dólares”.

El jefe del laboratorio de inmunología de la UPCH explicó que este proceso no sería inmediato. La construcción de la infraestructura podría durar seis u ocho meses y los estudios no demoran menos de un año, por lo que es un plan a mediano o largo plazo.

PerúCheck se intentó contactar con el candidato, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en el plan de gobierno de Acción Popular no se contempla la compra de patente o la importación de tecnología, se menciona lo siguiente: “Provisión suficiente de oxígeno, medicina, compra y realización de pruebas moleculares masivas, distribución gratuita de medicamentos esenciales para el tratamiento del Covid-19, asegurar la compra de la vacuna en el tiempo más breve, vacunación masiva apenas sea posible”.

Conclusión

Es impreciso afirmar que se pueda traer tecnología de laboratorios extranjeros para producir vacunas en Perú. En primer lugar, es difícil que un laboratorio acepte este tipo de acuerdo, como indicaron Erika Castillo y José Luis Aguilar.

Asimismo, el traer tecnología comprende una serie de requerimientos amplios como infraestructura, reactivos, equipos, capacitación, autorizaciones sanitarias de alta bioseguridad, permisos no solo nacionales sino del país de origen. El país necesitaría una inversión de, al menos, 60 millones de soles en infraestructura para tener un ambiente propicio, y no sería inmediato sino un proyecto a mediano o largo plazo.

Como indicó Castillo, no es imposible, pero no es realizable para contrarrestar esta pandemia en un periodo próximo. José Luis Aguilar expuso que la construcción de la infraestructura podría durar seis u ocho meses y los estudios no menos de un año.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

