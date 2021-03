Es falso que el estatuto de Renovación Popular hable sobre la violencia contra la mujer, como dijo Deborah Inga

Al ser consultada, durante un debate, por la ausencia de propuestas sobre la violencia contra la mujer en el Plan de gobierno de su partido, la autollamada ‘candidata de la ley del grillete’ respondió lo siguiente:

“Concretamente, Renovación Popular tiene escrito dentro de sus estatutos (la violencia contra la mujer). Yo soy la Secretaria Nacional de la Mujer (...) Hablo a nombre institucional”. Lunes 15 de marzo de 2021, debate en programa “Elige bien” de Exitosa

Esta afirmación es falsa

El estatuto es un documento que agrupa las normas por las que se regula el funcionamiento de una corporación, agrupación o asociación. En el estatuto de un partido político no se desarrollan propuestas, sino que se reglamentan los principios y la estructura del partido.

El estatuto de Renovación Popular desarrolla la estructura de su organización (mas no propuestas o políticas públicas), y establece su ideario en el art. 5. Se define como una organización política humanista y cristiana, cuya acción política se basa en la “promoción del desarrollo integral de la persona y la familia, así como en la consecución del bien común del pueblo peruano” (art.3).

El canon también indica que las secretarías nacionales son parte de los órganos del partido a nivel nacional (art. 19), una de ellas es la Secretaría Nacional de la Mujer. Sin embargo, la facultad que reconoce el partido a sus secretarías nacionales (de dictar en sus respectivos niveles disposiciones y lineamientos generales de política) deben estar en concordancia con la línea del Partido (art. 20), el cual está acorde a su ideario.

Por otro lado, el plan de gobierno de Renovación Popular, adjuntado en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dentro de su dimensión social identifica solo dos problemas relacionados con la mujer: “Oportunidades con igualdad de hombres y mujeres” y “Falta de capacitación y adecuados créditos para la mujer emprendedora”; ninguna de ellas describe o plantea propuestas para hacer frente a la violencia contra la mujer, en sus diferentes formas.

La violencia como agenda política

Para la psicóloga y especialista en políticas sociales, Lina Arenas, que un partido político tenga en su plan de trabajo políticas sobre la violencia contra la mujer es importante, puesto que “es un tema bien multisectorial, no le compete solo a una cartera ministerial”.

“Esto implica a todo el sistema de justicia, implica a poblaciones vulnerables, implica, en fin, una serie de entidades; es clave que el partido político entienda que el tema es multidimensional y que sea parte de sus propuestas mínimamente, porque el tema requiere un aparato estatal desde la administración pública”, añadió Arenas.

La especialista argumentó que para enfrentar la problemática se requiere de mucho empuje político, y “si no está en las prioridades políticas, es complejo darle sostenibilidad a todo lo que se ha avanzado desde la agenda pública, hace más de una década; las políticas están orientadas y cuentan con recursos para poder ser implementadas hace tiempo”.

Asimismo, para Arenas, el hecho de que Renovación Popular no desarrolle en su plan de gobierno políticas para enfrentar la violencia hacia la mujer es peligrosísimo, porque “al no tener una agenda clara desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, porque estamos hablando de sus candidatos, no la van a empujar y además es bastante probable que la entrampe con los tintes conservaduristas que ya tiene y que retrocedamos años luz en lo avanzado”.

Ley del grillete

Deborah Inga se hace llamar ‘la candidata de la ley del grillete’ porque es una de sus propuestas banderas para prevenir la violencia. La candidata plantea que se coloquen grilletes electrónicos a todos los hombres denunciados por agresión para impedir que vuelvan acercarse a sus víctimas. Sin embargo, su propuesta no se encuentra desarrollada en el plan de gobierno del partido celeste.

Lina Arenas, señaló que “no es la primera vez que el tema del grillete entra en debate, atenta en parte contra con los derechos humanos y no sé qué tan implementable sea realmente”.

“No parece algo que se pueda aterrizar en política pública de una manera costo efectiva, ojo, porque siempre en política pública vamos a mirar que la medida sea costo efectiva; es decir, se nos puede ocurrir la intervención, pero si la intervención cuesta 5.000 dólares por persona, no es lo más efectivo”, arguyó la especialista.

Actualmente, solo existen 24 personas con grilletes, ya que el otorgamiento de esta medida dependía de los ingresos económicos del interno o interna. Sin embargo, el año pasado, el Gobierno anunció que invertirá 50 millones de soles para la adquisición de 8.000 grilletes electrónicos, con el fin de mitigar el hacinamiento en los penales. Su uso está regularizado mediante el Decreto Legislativo N.° 1514.

PerúCheck trató de comunicarse con la candidata Deborah Inga, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Es falso que la problemática de la violencia contra la mujer esté planteada dentro del plan de gobierno o el estatuto del partido de Renovación Popular. El estatuto es un documento en el que, comúnmente, no se desarrollan propuestas, sino que se reglamentan los principios y la estructura del partido.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.