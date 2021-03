Según una publicación de Facebook, pruebas confirmaron que una alta concentración de semillas de papaya “inhibe” el cáncer. También señala que “un estudio indicó actividad anticancerígena” en las pepas.

En ese sentido, el post “recomienda” dos veces al día el consumo de un licuado de 10 semillas y un limón. Sin embargo, esta información es imprecisa. Solo hay algunos estudios en laboratorio sobre los efectos de los antioxidantes de las semillas que reducen el riesgo de padecer cáncer, pero no en humanos. Además, es difícil que un solo alimento demuestre un efecto anticancerígeno.

Post dice que las semillas de papaya “inhibe” el cáncer. Foto: captura en Facebook.

No hay pruebas sólidas que definan el posible “efecto anticancerígeno” de las semillas de papaya

Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) y directora de la carrera de Nutrición Humana en la Universidad Norbert Wiener, declaró a Verificador de la República que existen estudios “in vitro” (en laboratorio) sobre “las actividades antioxidantes en fracciones bioactivas de extractos de las semillas de papaya” . Explicó que este “efecto antioxidante” —cuya función es bloquear los radicales libres que pueden dañar las células y ocasionar cáncer— está asociado con la reducción del riesgo de desarrollo de cáncer, “pero no necesariamente de inhibirlo”.

Precisó que “no existen estudios en humanos” y que “aún faltan investigaciones que demuestran ese efecto de disminución de riesgo del cáncer. No obstante, aclaró: “Ningún alimento puede curar el cáncer, pero sí la evidencia ha demostrado que el consumo adecuado de frutas y verduras previene el riesgo de desarrollar cáncer, esto por la presencia de vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoesteroles, entre otros”.

Por su parte, Nataly Aguilar, nutricionista a domicilio, deslizó a este medio que, aunque las semillas de papaya contienen un porcentaje de antioxidantes, no previenen el cáncer, ya que no hay una dosificación exacta de estas . Manifestó que para reducir el riesgo del cáncer no se aconseja el consumo de un alimento en específico, sino una alimentación balanceada en general, que incluya a todos los antioxidantes y no solo a los de la papaya.

“Siempre hay que considerar el todo. ¿Por qué nos centramos en alimentos específicos? Tenemos una necesidad de una cura para algo. (Pero) definitivamente no hay estudios determinantes que te digan a una dosis de 15 a 20 semillas diario e interdiario vas a prevenir el cáncer . Te hablan del consumo de antioxidantes en general para evitar que los radicales libres puedan dañar las células; eso termina en cáncer”, detalló.

Dijo que las pepas comprenden algunos usos y resaltó que son ricas en un tipo de aceite, llamado ácido oleico. Sin embargo, indicó que “no es muy común recomendar o consumir las semillas licuadas”, ya que producen un sabor y olor bastante fuertes. “Siempre el sabor será determinante para que una persona consuma algún determinado alimento. Puede ser el mejor alimento, pero si no tiene un sabor agradable no la vas a consumir constantemente y no podrás aprovechar sus nutrientes”, explicó.

Ambas nutricionistas coincidieron en que es mejor el consumo de las frutas en general de manera natural, debido a que cuando se licúan se rompen las estructuras de la fibra y se pierden algunos nutrientes como la vitamina C. También, hay una liberación rápida de su azúcar natural (fructosa), el cual podría aumentar el índice glicémico (velocidad de incrementar azúcar en la sangre).

Artículo de revisión. Foto: captura web Publmed.

Así también, un artículo de revisión del año 2013 presentó una búsqueda bibliográfica sobre actividad anticancerígena de la Carica Papaya (o papaya) e indicó que “no se identificaron estudios clínicos o en animales”. Solo hallaron siete estudios basados en cultivos celulares in vitro.

“Estos (estudios in vitro) indican que los extractos de Carica de papaya pueden alterar el crecimiento de varios tipos de líneas celulares cancerosas. Sin embargo, muchos estudios se centraron en compuestos específicos de la papaya e informaron sobre bioactividad (reacciones químicas), incluidos los efectos contra el cáncer”, indica.

Alimentación solo es un componente de todas las medidas que pueden reducir el riesgo del cáncer en algunas personas

De acuerdo con Medlineplus, portal de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales o malignas en cualquier órgano (colon, pulmón, senos, entre otros) del cuerpo de una persona.

Por ello, indica que existen distintos tipos de cáncer y múltiples factores de riesgo asociados (exposición a químicos, beber demasiado alcohol, problemas genéticos, obesidad y otros). Incluso, señala que la causa de algunos cánceres son desconocidos.

Una información de Cancer.net, que difunde contenido aprobado por American Society of Clinical Oncology (Asco), comunica que, según investigaciones (1 y 2), es complicado hallar “relaciones específicas entre un alimento o un nutriente y el cáncer” debido a lo siguiente:

Los alimentos contienen muchas sustancias que pueden aumentar o disminuir el riesgo de cáncer. La mayoría de las personas comen y beben diversos alimentos y eso genera interacciones que son difíciles de estudiar. Los efectos de los alimentos o nutrientes pueden variar según la cantidad que ingiera. Algunas investigaciones muestran que la preparación de los alimentos puede influir en el riesgo o los beneficios.

Además, señala que las frutas y verduras probablemente reducen el riesgo de varios tipos de cáncer . Sin embargo, especifica que los fitonutrientes de estos alimentos posiblemente trabajen en conjunto para disminuir ese riesgo y no solo uno en particular.

Uno de los informes citados indica: “El cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunas personas están en mayor riesgo que otros. Aunque algunos factores de riesgo, como las mutaciones heredadas, son fijos”. Luego, añade que los factores pueden tener una fuerte influencia sobre el riesgo de desarrollar cáncer, lo que significa que muchos casos de cáncer pueden reducirse potencialmente con algunas medidas.

“Se estima que los casos de cáncer se pueden prevenir a través de estilos de vida saludables y evitando la exposición a carcinógenos ocupacionales, ambientales, contaminación y determinadas infecciones de larga duración. Evitar el tabaco en cualquier forma, junto con dieta, nutrición y actividad física adecuadas, y mantener un peso saludable”, precisa

No obstante, el oncólogo Paulo Hoff, director general del Icesp (Instituto del Cáncer del Estado de Sao Paulo —Brasil—), declaró a la Revista Galileu el año 2018 que el cáncer se trata de manera individual y que no hay cura para esta afección, pero sí la hay para algunos cánceres.

“Se necesita saber qué es para quién. Siempre utilizo una expresión con mis residentes: ‘Hoy vivimos en una realidad donde la gente espera que todo esté disponible para todos’. Suelo decir que esto es utópico (...) en el sentido de que no es viable, en ninguna parte del mundo. Necesitamos darles a los que necesitan lo que funciona”, sentenció.

Conclusión

Existes algunos estudios en laboratorio sobre el posible efecto anticancerígeno de las semillas de papayas, debido a sus concentración de antioxidantes; sin embargo, no hay pruebas en humanos y la evidencia no es concluyente. Tampoco hay una dosificación exacta de uso y no es frecuente el consumo de un licuado de estas.

Además, el cáncer tiene múltiples causas, como la genética, y se interviene de manera individual. Es complicado que un solo alimento pueda ofrecer una actividad reductora del cáncer. Generalmente, se recomienda, para disminuir los riesgos, una alimentación balanceada junto con otras medidas. Por ello, calificamos el post como impreciso.

