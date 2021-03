No, el director de la OMS en Europa no sugirió el fin de la COVID-19 “sin vacunas”

Según una publicación en Facebook, Hans Kluge, el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, dijo que el fin de la pandemia de la COVID-19 está a la vista, sin necesidad de la vacunación.

Sin embargo, esto es falso porque Kluge no ha dado tal afirmación. Además, la OMS para Europa reconoce la importancia de la inmunización para controlar el nuevo coronavirus.

Según post, Hans Kluge sugirió el fin de la COVID-19 “sin vacunas”. Foto: captura en Facebook.

¿Hans Kluge sugirió que el fin de la pandemia está a la vista, sin necesidad de vacunación?

La captura de la imagen adjunta corresponde a una nota publicada por una página llamada Trikooba el 25 de febrero de 2021. Según este artículo, Tedros Adhanom, director general de la OMS, y Kluge comentan sobre el fin del nuevo coronavirus “sin necesidad de ninguna vacuna”.

Esta publicación señala que Adhanom menciona que aún no hemos terminado con la COVID-19 y que debemos continuar con las medidas de control y prevención. En cambio, informa que Kluge tuvo “más optimismo” sobre la situación en un noticiero danés.

El post se refiere a la entrevista de Kluge en DR TV, Dinamarca. En un momento, el periodista le pregunta cuándo se acabará el nuevo coronavirus y Kluge responde que “nadie puede predecir cómo se desarrollará la pandemia”.

“El 2021 definitivamente será otra cicatriz de COVID-19, pero más predecible y más manejable. En 2020, no sabíamos nada y no teníamos nada”, explicó. Sin embargo, indicó que “a principios de 2022” la pandemia podría estar controlada. “El virus todavía está aquí. Pero no habrá necesidad de restricciones. Que sea un mensaje de optimismo”, declaró.

En ningún momento, Kluger dijo que el fin de la COVID-19 estaba cerca, sin necesidad de la inmunización. Al contrario, durante su entrevista, resaltó que la vacunación continúa siendo una estrategia contra el coronavirus a pesar de sus variantes .

Además, señaló que existe la “necesidad de una ampliación paneuropea de las vacunas” y, a su vez, que todas las personas, incluido los inmunizados, deben continuar con las medidas de prevención porque “no todos están vacunados”.

Asimismo, ante la consulta de qué hará ante una posible tercera ola, Klugel enfatizó en la importancia del “despliegue de la vacunación” porque es “absolutamente necesario”.

Incluso, el Twitter de la OMS para Europa escribe tres ideas resaltantes dadas por Kluge en la entrevista: “La velocidad es clave para vacunar, salvar vidas, proteger las economías y disminuir las mutaciones de COVID19. Las pruebas siguen siendo importantes. (La) COVID-19 afectará nuestras vidas en 2021, pero ahora tenemos más control”.

Finalmente, en un comunicado de la OMS en Europa, del 12 de marzo de 2021, reconoce la “ importancia de las vacunas como una medida eficaz para combatir el virus” de la COVID-19 .

Conclusión

El post hace referencia a las declaraciones de Klugel en un noticiero danés. Durante su intervención, él resaltó la estrategia de vacunación para controlar la pandemia de la COVID-19. Además, la OMS para Europa reconoce que las vacunas son importantes para acabar con el nuevo coronavirus. Por lo tanto, calificamos el post como falso.

