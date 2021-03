El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó que Canadá y Chile adquirieron “diez y cinco veces más” vacunas contra el nuevo coronavirus, respectivamente, de las que necesitarán para inocular a sus habitantes.

“Hay países como Canadá que han comprado diez veces más que su población. Chile igual, ha comprado creo cinco, cuatro veces más que su población”. Domingo 8 de marzo de 2021, en Punto Final, Latina.

Esta afirmación es falsa.

El último 27 de febrero, PerúCheck desmintió un enunciado del postulante de Renovación Popular, quien señaló que a Chile, Colombia y Canadá les “sobran” dosis contra la COVID-19.

En dicha publicación se detalló que Chile cerró acuerdos con diferentes laboratorios, en 2020, para la adquisición de más de 35 millones de vacunas: 10 millones de Pfizer-BioNTech, 10 millones de Sinovac, y el resto de AstraZeneca, Johnson & Johnson y la alianza Covax.

De acuerdo al Ministerio de Salud de ese país (Minsal), con el progresivo arribo de esas vacunas el Gobierno chileno estima inocular a 15 millones de personas —es decir, apenas el 80% de la población chilena— al cierre del primer semestre del 2021. Esto teniendo en cuenta que se necesitan dos dosis de cada una de las vacunas que producen los mencionados laboratorios, a excepción de la de Johnson & Johnson, que solo requiere una inyección.

El último lunes 8, el titular del Minsal, Enrique París, detalló en una conferencia de prensa que hasta el momento recibieron 10,7 millones de dosis del total asegurado.

No obstante, el 1 de marzo, Chile llegó a un acuerdo con Sinovac para ampliar en cuatro millones las dosis, con las que tampoco se logrará cubrir el 100% de la población de ese territorio.

El otro país mentado por López Aliaga es Canadá, cuya población es de casi 38 millones de personas.

A mediados de diciembre del 2020, The New York Times difundió que esa nación cerró acuerdos con laboratorios europeos para la compra de más de 400 millones de vacunas, cifra cinco veces mayor —y no diez, como afirmó López Aliaga— al suministro que necesita para inocular a sus habitantes, y se convirtió en el país que más provisiones aseguró.

Para afirmar que Canadá compró “diez veces más vacunas que su población”, se necesitaría que el país haya cerrado acuerdos para adquirir aproximadamente 760 millones de dosis (teniendo en cuenta que se aplican dos por persona).

A raíz de esta publicación, PerúCheck intentó comunicarse con el postulante a la Presidencia, sin embargo, hasta el cierre de la nota, no consiguió respuesta alguna.

Conclusión

Es falsa la afirmación del candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien señaló que Canadá y Chile compraron vacunas diez y cinco veces más de las que necesitan para inocular a su población, respectivamente. El país norteamericano reservó 400 millones de dosis, cifra cinco veces más de la que su población requiere, mientras que el Gobierno chileno tiene acuerdos hasta por 39 millones, número con el que no cubriría aún el 100% de sus habitantes.

Fact-checking elaborado por Teodardo Cervantes de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

*En caso desees saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.