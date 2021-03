Es engañoso que, según la OMS, solo pacientes con COVID-19 deben usar mascarillas

En Facebook, un post anuncia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “recomienda” las mascarillas solo para pacientes con COVID-19. También, añade que esta organización alerta el uso de estas en personas sanas porque es “perjudicial”.

Viral desliza que actualmente la OMS aconseja que solo los pacientes con COVID-19 usen las mascarillas. Foto: captura en Facebook.

Para respaldar su información, la publicación del 2 de marzo de 2021 adjunta un video que supuestamente es del 28 de febrero de este año. En este material audiovisual titulado “OMS dice (que) las mascarillas solo deben usarlas las personas enfermas”, aparece primero Tedros Adhanom, director general de la OMS, luego, Aprill Baller, experta en control de infecciones de la misma.

Sin embargo, este contenido es engañoso. Es cierto que estas recomendaciones sobre uso de los tapabocas corresponden a la OMS; sin embargo, es una información desactualizada porque la entidad cambió estas orientaciones en junio de 2020. Actualmente, incita a los Estados a promover el uso general de mascarillas para reducir la propagación del SARS-CoV-2.

El vídeo muestra recomendaciones desactualizadas de la OMS

En los primer momento, el video muestra un fragmento de una rueda de prensa, realizada el 6 de abril de 2020, en el que interviene el director de la OMS. En un instante, se refirió al uso generalizado de las “mascarillas médicas y no médicas”, que algunos países estaban examinando establecer.

Rueda de prensa del 6 de abril de 2020. Foto: captura Twitter / OMS.

Frente a ello, Adhanom dijo que “antes que nada, hay que priorizar a los trabajadores de la salud en primera línea de la respuesta”. Explicó que un uso masivo provocaría “agravar el problema de escasez” de las mascarillas médicas y evitar que las personas que más las necesitan no las usen.

Seguidamente, señaló que la entidad recomienda el empleo de mascarillas médicas para los trabajadores de la salud de los centros de atención. En el caso de la comunidad, indicó que aconseja “el uso de mascarillas médicas a las personas enfermas y a las personas que cuidan de ellas en casa”.

No obstante, especificó lo siguiente: “La OMS viene evaluando la posibilidad de dar un uso más amplio a las mascarillas médicas y no médicas para frenar la COVID-19 (...) Alentamos a los países que estén considerando la ampliación del uso de mascarillas a la población general a que estudien su eficacia para que todos podamos aprender. Lo esencial es que las mascarillas siempre deberían ser usadas en el marco de un conjunto integral de medidas”.

En un segundo momento, el post utilizó un video publicitario, publicado el 26 de marzo de 2020, en el que aparece Aprill Baller, experta en control de infecciones de la OMS, explicando cuándo y quiénes deben usar los tapabocas. En ese material audiovisual, ella dijo que si una persona no presenta síntomas de COVID-10, no es necesario que use la “mascarilla médica”, ya que esta puede darle una sensación falsa de protección e incluso “puede ser una fuente de infección cuando no se usa correctamente”.

Video publicitario de la OMS. Foto: captura Twitter / OMS.

Baller explicó que las mascarillas médicas deben ser utilizadas por los trabajadores de la salud y cuidadores de personas con síntomas del nuevo coronavirus. “¿Por qué? Debido a que los trabajadores de la salud y los cuidadores están en contacto cercano con personas enfermas, tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19”, precisó. Asimismo, expuso que los pacientes con coronavirus también deben usar un cubrebocas para proteger a los demás.

Mediante un documento, publicado el 6 de abril de 2020, la OMS consideraba que “no hay pruebas que fundamenten la utilización generalizada de mascarillas por las personas sanas y, además, este uso puede generar dudas y riesgos importantes”. Sin embargo, esta información ha sido actualizada por la OMS como se verá en los siguientes párrafos.

Actualmente, la OMS recomienda el uso de las mascarillas en personas sanas

Mediante un documento actualizado acerca del uso de las mascarillas, publicado desde 5 de junio de 2020, la OMS ha considerado nuevas orientaciones en torno al empleo “continuo y específico de mascarillas médicas por los trabajadores de salud en zonas asistenciales” y también sobre uso de “mascarillas médicas o higiénicas por el público general”.

En este último, la entidad recuerda que toda persona con síntoma de COVID-19 debe portarlas y, además, añade que aquellos que están sanos también deben utilizar las mascarillas.

Reconoce que no hay mucha evidencia sobre “el uso generalizado de mascarillas por las personas sanas en la comunidad”. No obstante, la OMS exhorta a los gobiernos a “alentar al público general a que use mascarilla en situaciones y entornos específicos como parte de un enfoque integral para interrumpir la transmisión del SARS-CoV-2” .

En ese sentido, recomienda a los países que promoverán el empleo generalizado del uso de los tapabocas a seguir el enfoque de riesgo bajo lo siguientes criterios:

Finalidad Se trata de prevenir que el individuo infectado transmite el virus a otros y que la persona sana se contagie. Riesgo de exposición Cuando existe una mayor transmisión comunitaria y es poca o nula la capacidad para aplicar otras medidas de contención o cuando la ocupación requiere un contacto permanente con mucha personas. Vulnerabilidad La exposición de las personas con comorbilidades. Entornos Espacios densamente poblados donde no es posible guardar una distancia de al menos 1 metro. Factibilidad La disponibilidad y el costo de las mascarillas, el acceso a agua limpia para lavar las mascarillas y la capacidad de los individuos para tolerar los efectos secundarios del uso de la mascarilla. Tipo de mascarilla Mascarilla médica frente a mascarilla de otro tipo.

En ese sentido, las recomendaciones de la OMS, actualizadas en su sitio oficial, dicen que los tapabocas “deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas” porque por “sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la COVID-19”.

Aconseja que las mascarillas médicas debe ser usadas por siguientes grupos:

Personal sanitario. Personas con síntomas del nuevo coronavirus. Cualquiera que espere los resultados de la prueba de COVID-19 o que haya dado positivo. Aquellos que cuidan a un paciente con COVID-19 presunto o confirmado fuera de los centros de salud. Los adultos mayores de 60 años de edad. Las personas con comorbilidades.

Así también, recomienda el uso de “mascarillas en general” para la “población en general” en espacios donde circula el virus, lugares concurridos o entornos cerrados . Sobre todo, si es una zona en la que no se puede mantener el distanciamiento social y que haya una “ventilación deficiente o desconocida”.

No obstante, en casos de niños, la OMS explica que aquellos de 12 años de edad para adelante pueden usar las mascarillas “en las mismas condiciones que los adultos”.

Sin embargo, en niños menores de 5 años desaconseja el uso obligatorio porque ellos requieren una atención especial de permanente vigilancia sobre el uso correcto. Finalmente, junto con la Unicef, recomienda el empleo de las mascarillas a niños de 6 a 11 años, siempre que cumplan con ciertos criterios.

Conclusión

Las recomendaciones de la OMS que presenta el post sobre el uso de las mascarillas corresponde a los inicios del año 2020. En ese entonces, la entidad, entre sus consejos, decía que las personas con síntomas de COVID-19 porten cubrebocas y las sanas no.

Sin embargo, estas disposiciones cambiaron desde junio de 2020. En la actualidad, la OMS exhorta a los países el uso generalizado de tapabocas para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 en la población, que incluyen a las personas sanas. Por ello, calificamos el post como engañoso.

