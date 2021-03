Es falso que el Estado haya rechazado “vacuna peruana”, como dijo Rosselli Amuruz

Durante un debate en vivo, la candidata al congreso por Avanza País Rosselli Amuruz criticó al Estado por rechazar, supuestamente, donaciones provenientes de laboratorios científicos como la vacuna “peruana” de Farvet.

“Sabemos de que incluso en el mismo Perú ha habido laboratorios científicos que han querido colaborar de manera gratuita, han querido donar al Estado, y que aún así el Estado no ha querido aceptar porque a las finales esto termina siendo un negocio para el Estado. (...) Eso fue algo público, que un científico quiso donar unas vacunas que incluso empezaban con gotas y luego iban a ser inyectables y no las aceptó el Estado (...) Sí, estoy hablando de la vacuna peruana”.

Estás afirmaciones son falsas

A lo largo de la crisis sanitaria, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), el Perú recibió diversas donaciones para afrontar la COVID-19, de distintas organizaciones y laboratorios científicos. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Organismo Internacional de Energía Atómica de la República de Austria, Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.

Asimismo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) creó el Fondo de Emergencia Confiep, en marzo del año pasado, con el objetivo de donar al Estado peruano insumos y equipos de salud para reforzar la lucha contra la COVID-19.

El fondo realizó varias donaciones a lo largo del 2020, como equipos médicos, ventiladores mecánicos, cilindros de oxígeno, entre otros, equivalentes a $ 3 862 989,50.

Es decir, el Estado peruano sí ha aceptado la ayuda y donaciones de instituciones extranjeras, así como del sector privado interno para afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia.

Para el abogado Roy Mendoza, “el Estado solo podría rechazar una donación si fuera un ilícito; por ejemplo, si un narcotraficante quiere donar, hay un origen ilícito ahí, entonces eso sí se rechaza”. “El Estado no tendría porqué rechazar, en tanto que forman parte del patrimonio del país, las donaciones que hagan otros Estados o los privados”, agregó.

¿Perú rechazó la “vacuna peruana”?

La candidata al congreso por Avanza País declaró que “un científico quiso donar unas vacunas que, incluso, empezaban con gotas y luego iban a ser inyectables”. “Sí estoy hablando de la vacuna peruana”, sentenció.

La “vacuna peruana” fue el nombre que recibió el proyecto en el que trabajaba el laboratorio Farvet, en colaboración con la Universidad Nacional Cayetano Heredia (UNCH), para encontrar una vacuna contra la COVID-19. El estudio se basó en la proteína recombinante del virus, pero no tuvo mayores resultados.

No obstante, Farvet desarrolló otras dos propuestas de forma individual. Una trabajaba con una salmonela modificada y la otra con el virus de Newcastle. Esta última, según el laboratorio, es la que tiene mayor potencialidad y se distribuiría de forma intranasal.

Asimismo, Farvet confirmó, a través de un comunicado oficial, que concluyeron con las fases preclínicas, pero los resultados de esta fase todavía no se publican de manera oficial.

Con ello, queda claro que la llamada “vacuna peruana” —que no es una vacuna todavía, sino una candidata— no ha demostrado ser eficaz porque no se ha probado en humanos. Para hacerlo necesita recibir la aprobación del INS, tal como suscribe el Reglamento de Ensayos Clínicos.

De lograr la aprobación, la vacuna tendría que pasar tres fases: en la primera, se debe probar en grupos pequeños de humanos para establecer la seguridad; luego (fase 2) el estudio se amplía a cientos de personas para afianzar la eficacia y seguridad; y por último, en la fase 3, las pruebas se masifica a miles de personas para corroborar su eficacia contra la COVID-19

En declaraciones para Verificador de La República, el epidemiólogo Edward Mezones mencionó que “no se puede hablar de que una vacuna sea eficaz y segura sin haber completado todo el proceso (fases preclínicas y clínicas)”.

Es así que, para el abogado Mendoza, “el Perú no puede recibir una vacuna que no cumple con los estándares científicos vigentes internacionalmente”. “El Estado, en el caso específico de la ‘vacuna’ de Farvet, en tanto que no reúne las condiciones propias sobre su naturaleza, no podría recibirla, ni distribuirla, ni aplicarla”, agregó el especialista.

PerúCheck trató comunicarse con la candidata Rosselli Amuruz para obtener mayor precisión en torno a sus declaraciones, pero hasta el cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

Conclusiones

Las afirmaciones de la candidata Amuruz son falsas. El país ha recibido donaciones y ayuda de distintas organizaciones; países, organismos, laboratorios científicos y el sector privado peruano. Además, es imposible que el Estado haya rechazado la “vacuna” peruana, puesto que esta aún no existe.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

