En redes sociales ha circulado un mensaje que alerta sobre una supuesta “nueva normativa” en la que se establece como requisito para manejar bicicletas obtener una licencia. “Desde el primero de marzo será necesario contar con una licencia de manejo de bicicletas, triciclos y otros vehículos menores no motorizados”, advirtió el post.

La publicación también detalló las condiciones que se deberían cumplir para obtener el permiso y entre ellas destaca pagar 50 soles por el trámite. Sin embargo, esa información es falsa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Huancayo han desmentido esa versión.

No se requiere una licencia para manejar bicicleta

En el viral se afirmó que la información difundida fue extraída del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Gerencia de Tránsito y Transportes (TUPA), mas no precisó a qué municipalidad o región pertenecía dicho documento. No obstante, tras una búsqueda con las palabras claves, se halló que ningún TUPA del país establece como un requerimiento poseer una licencia para manejar bicicletas.

Además, la última normativa relacionada al uso de la bicicleta se publicó el 4 de junio del 2020. En el Decreto Supremo N°012-2020 se aprobó la Ley Nº 30936 que promueve y regula el uso de ese medio de transporte. Sin embargo, allí tampoco se hace referencia a alguna licencia o permiso requerido.

Finalmente, en comunicación con Verificador, el área de prensa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) descartó que exista esa medida . “No hay nada de eso aprobado”, aseguraron. Asimismo, mencionaron que la desinformación habría surgido en Huancayo.

El origen del bulo

Las publicaciones más antiguas fueron compartidas por dos páginas de Facebook de la ciudad de Huancayo. A través de la herramienta WhoPostWhat se pudo determinar que las páginas Info Huancayo y Radio Huancayo fueron las primeras en compartir esa desinformación el 24 de febrero del 2021 .

Atribuyeron como fuente de la información una nota del diario Correo en la que una representante de la Municipalidad de Huancayo manifestó que se estaba trabajando para implementar esa medida.

Sin embargo, la Municipalidad de Huancayo aclaró, a través de sus redes sociales, que no están emitiendo ni emitirán una licencia para manejar bicicleta . En su comunicado expresaron que la desinformación surgió debido a la declaración de la encargada de licencias a un medio nacional.

“La Municipalidad Provincial de Huancayo no ha establecido el otorgamiento de la licencia para bicicletas, porque no existe dentro del TUPA de la institución y no está normado por el Gobierno Nacional”, indicó.

Conclusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha establecido que se necesita una licencia para ciclistas. El bulo surgió a partir de una declaración de una funcionaria de la Municipalidad de Huancayo; sin embargo, la institución ya lo desmintió. Por lo tanto, es falso que se necesita una licencia para manejar bicicleta.

