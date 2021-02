Desde que se comenzaron a aprobar el uso de emergencia de las diferentes vacunas contra el coronavirus, una de las principales interrogantes ha estado relacionada con el costo por dosis. Una publicación asegura tener el “listado de costos fijos de las vacunas de las diferentes farmacéuticas”.

Publicación viral sobre un supuesto listado oficial del precio de las vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, esta afirmación es engañosa ya que, hasta la fecha, no se conocen los precios exactos de las vacunas debido a los acuerdos de confidencialidad que imponen las farmacéuticas. Además, se sabe que los costos varían de acuerdo a la situación económica de los países, por lo tanto no hay un costo fijo para todos.

No existe un tarifario oficial del costo de las vacunas

Los precios oficiales de las vacunas se mantienen en secreto, debido a los acuerdos de confidencialidad.

Una publicación asegura tener “los precios de las vacunas contra el coronavirus”. En su listado aparecen el costo en dólares de las dosis de laboratorios como Sinopharm, Sinovac, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Cansino, Astrazeneca y hasta Farvet.

La investigadora Angela Uyen señaló a La República que en la industria farmacéutica siempre han existido los acuerdos de confidencialidad, lo que provoca que los precios, entre otros criterios de compra, se mantengan en secreto.

“Siempre ha pasado que la industria [farmacéutica] vende bajo acuerdos de confidencialidad. Hay diferentes precios y los países compran a diferentes precios. Entonces no existe un tarifario de precios de vacunas” , precisó.

Según un artículo de The New York Times, a inicios de febrero, el secretismo detrás de los contratos ha generado un debate internacional sobre la transparencia de la información, ya que ahora estamos en medio de una pandemia.

Esto generó que, meses atrás, la secretaria de Estado de presupuestos de Bélgica, Eva De Bleeker, publique en sus redes sociales los precios de las vacunas ­adquiridas por la Unión Europea; sin embargo, estos costos no son fijos, debido a que varían de acuerdo a cada país.

Como manifestó Uyen, los acuerdos de confidencialidad le permiten a los laboratorios negociar diversos precios de venta con los gobiernos. Por lo tanto, no existe un tarifario único ni oficial de los precios como señala la publicación viral.

“Se puede tener algunos aproximados y eso es relativo porque depende del país que está comprando”, declaró Uyen.

Así también lo demuestra el Tablero de Mercado de Vacunas contra la COVID-19 de Unicef, listado que recoge los montos que han informado los medios de comunicación.

Tablero de Mercado de Vacunas contra la COVID-19 de Unicef.

Con respecto al costo de la “vacuna peruana”, este medio ya ha desmentido que se pueda conocer el precio de una vacuna que aún no ha demostrado resultados positivos en humanos, ya que recién se encuentra en fase preclínica.

Conclusión

Actualmente no se cuenta con un “listado oficial del precio de las vacunas contra COVID-19″, ya que se mantienen en secreto por los acuerdos de confidencialidad que firman los gobiernos con las farmacéuticas. No obstante, durante los últimos meses, se han conocido los precios de algunas vacunas, sobre todo de Europa. Sin embargo, estos montos no son fijos, dado que los precios varían de acuerdo a cada país.

