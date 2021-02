Es falso que enfermera murió en Estados Unidos a causa de la vacuna contra la COVID-19

Desde el inicio del proceso de vacunación contra la COVID-19 alrededor del mundo, comenzaron a circular publicaciones que vinculaban la muerte de algunas personas con la vacuna.

Tal es el caso de un post compartido el 15 de febrero del 2021 en Facebook. En la publicación, se sugirió que la enfermera de 28 años Sara Stickles falleció a causa de su inoculación con la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19.

“Este es otro caso informado en el que un joven trabajador de la salud, en el mejor momento de su vida y sin condiciones de salud previas, ha muerto después de haber sido inyectado con una de las inyecciones experimentales de ARNm COVID”, aseveró.

El post se compartió más de 300 veces. Foto: captura de Facebook

La familia no afirmó que la muerte estuvo asociada a la vacuna

El post viral utiliza como principal argumento las publicaciones de Jamie Lynn, la hermana mayor de Sara Stickles. Sin embargo, en ninguna de ellas, afirma que la causa del deceso fue la vacuna.

En la publicación citada del 8 de febrero, Lynn mencionó que, debido a que no se conocía las razones por la que su hermana tuvo una hemorragia cerebral, le iban a realizar una serie de estudios. Por lo que ella decidió informar al médico a cargo que Sara Stickles estaba enferma y que recibió la vacuna contra la COVID-19.

La hermana no aseguró que la vacuna fue la causante. Foto: captura de Facebook

Asimismo, ante la pregunta de un usuario sobre si la vacuna fue la causante, su otra hermana Kara Stickles dijo que no estaban seguros . No obstante, luego de los análisis realizados, los especialistas pudieron determinar la causa de su hemorragia y de su posterior fallecimiento.

La enfermera falleció por una condición congénita

La hermana mayor de Sara Stickles, Jamie Lynn, informó constantemente mediante su Facebook sobre el estado en el que se encontraba su hermana desde que tuvo el derrame cerebral. Por ello, el 7 de febrero publicó que Sara Stickles tuvo un derrame y que fue trasladada al Hospital de la Universidad de Wisconsin (UW Health University Hospital, por sus siglas en inglés).

Posteriormente, el 8 de febrero comentó que los doctores estaban analizando si la hemorragia fue causada por un aneurisma, una malformación arteriovenosa (AVM) o un tumor. Finalmente, tras varios días de actualizar en redes el estado de Sara, Jamie Lynn indicó el 18 de febrero que su hermana falleció debido a “un derrame cerebral masivo en su tronco cerebral causado por AVM ”.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las AVM o malformaciones arteriovenosas “ocurren cuando las arterias del cerebro se conectan directamente a las venas cercanas sin tener los vasos capilares entre ellas”.

Asimismo, la Fundación Mayo Clinic explicó que la causa de las AVM no son claras y que la mayoría de personas que tienen esa condición las poseen desde que nacen. “Se desconoce la causa de las MAV cerebrales, pero los investigadores creen que la mayoría surgen durante el desarrollo fetal ”, precisaron.

Además, indicaron que es difícil identificar si una persona padece esa condición y que, como ocurrió con Sara Stickles, suele detectarse luego de una hemorragia. “Una malformación arteriovenosa del cerebro puede no causar ningún signo o síntoma hasta que la MAV se rompe, lo que resulta en sangrado en el cerebro (hemorragia)”. Dicha información también fue compartida por una de las hermanas de Sara, Kara Stickles.

A su vez, Fox News difundió esta noticia a través de una nota televisiva. “Sara tiene una afección llamada malformación arteriovenosa. Es, entonces, cuando un grupo de vasos sanguíneos está interconectado de forma anormal entre sí. Hace más de una semana, la AVM se rompió”, dijo el conductor.

El VAERS no establece causalidad entre la vacuna y los eventos adversos reportados

Al finalizar, la publicación de Facebook aseguró que la muerte de Sara Stickles también fue reportada al Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS), sin embargo, “los CDC aún no lo han publicado”.

Al respecto, el VAERS recopila datos a partir de los informes que registra cualquier persona sobre reacciones adversas luego de una vacunación, mas no determina si la vacuna causó el evento registrado . “Algunos informes al VAERS representan verdaderas reacciones a las vacunas y otros son eventos de salud adversos coincidentes y no relacionados con la vacunación”, advirtieron.

Asimismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) manifestó que no es posible determinar a partir de la información del VAERS si una vacuna es la causante o no de la reacción adversa. “VAERS no puede comprobar si una vacuna fue o no fue la causante de un problema. De hecho, muchos de los problemas que se reportan a VAERS no fueron causados por vacunas. A veces las personas vacunadas se enferman de casualidad por otras razones”, señalaron.

Finalmente, el Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS) alertó que hubo malinterpretaciones de los informes de muerte posterior a la vacunación, puesto que no se puede asegurar que fueron decesos causados por las vacunas.

Conclusión

El fallecimiento de la enfermera Sara Stickles fue producto de una condición congénita malformación arteriovenosa (AVM). Por lo tanto, es falso que la enfermera murió en Estados Unidos a causa de la vacuna contra la COVID-19.

