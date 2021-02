La desinformación en torno al uso de las mascarillas ha proliferado en redes durante la pandemia de la COVID-19. El 18 de febrero, un usuario en Facebook compartió un estudio realizado en Dinamarca en mayo del 2020 y señaló que las mascarillas “solo enferman a la gente”.

El estudio danés es real, pero sus resultados no son concluyentes

El post comparte una nota informativa titulada “Estudio danés confirma que las máscaras no impiden el contagio de COVID”. Sin embargo, el artículo es engañoso.

Aunque la investigación a la que hacen referencia sí existe, los autores informaron que sus hallazgos no son concluyentes . Además, ha sido cuestionado por tener limitaciones científicas.

Al revisar el estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine, confirmamos que uno de sus hallazgos principales es que no hubo diferencia significativa entre las personas que usaron mascarillas y quienes no. De los 4.860 participantes que completaron el estudio, se contagiaron 42 de los que usaban cubrebocas y 53 de los que no.

No obstante, estos resultados deben tomarse en cuenta con precaución, debido a que en la sección de limitaciones, los investigadores aclararon que los hallazgos obtenidos no son concluyentes y que otros factores no se analizaron.

“Resultados no concluyentes, datos faltantes, adherencia variable, hallazgos informados por el paciente en pruebas caseras, sin cegamiento y sin evaluación de si las mascarillas podrían disminuir la transmisión de la enfermedad de los usuarios de mascarillas a otros”, indicaron.

Además, dado que no es posible con un solo estudio determinar si las mascarillas protegen o no de la infección del nuevo coronavirus, los investigadores cambiaron su objetivo inicial por “ evaluar si recomendar el uso de mascarillas quirúrgicas fuera del hogar reduce el riesgo de los usuarios de contraer la infección por SARS-CoV-2 en un entorno donde las mascarillas eran poco comunes y no estaban entre las medidas de salud pública recomendadas”.

Asimismo, la comunidad científica se pronunció sobre las falencias de dicho estudio. Los investigadores Thomas Frieden, exdirector de los CDC de EE. UU., y Elizabeth Halloran, estadística del Centro Fred Hutchinson para el Cáncer, señalaron a The New York Times que analizar la utilidad de las mascarillas depende de otras variables que no fueron contempladas en la investigación danesa.

Por ejemplo, Frieden mencionó que la protección depende del tipo de cubreboca y del tipo de exposición al virus que tenga cada persona. Con lo último coincidió Halloran, quien dijo que la utilidad depende de la cantidad de virus a la que se esté expuesto. “Si le muestras este artículo a un proveedor de cuidados de salud que trabaja en una ala COVID de un hospital, dudo que él o ella dirían que el artículo los convence de no llevar mascarilla”, agregó.

A su vez, el investigador de la Universidad de Stanford Noah Haber realizó una carta detallada en la que explicó las limitaciones del estudio. Dentro de ellas, destaca que los autores no pueden controlar si los participantes se pusieron o no las mascarillas, o si lo hicieron de la manera adecuada. Además, resaltó que el ensayo se llevó a cabo en un período en que los contagios en Dinamarca eran limitados , puesto que los infectados representaban solo el 2% de la población.

Finalmente, la editora jefa de la revista médica en la que se publicó el estudio, Christine Laine, afirmó que este no debe ser usado para desincentivar el uso de mascarillas, sino para resaltar la importancia de otras medidas de prevención.

Las mascarillas no “enferman a la gente”

La publicación aseguró que “las mascarillas no protegen, solo enferman”. Sin embargo, eso es falso. En Verificador, hemos desmentido que el uso de tapabocas es perjudicial para la salud (1, 2, 3 y 4).

El médico infectólogo Augusto Tarazona explicó a Verificador que el uso de mascarillas impide que el virus SARS-CoV-2 se expanda, por lo que no existe alguna razón para no usarlas en el contexto actual. Además, destacó que es común el uso de estos implementos en determinadas áreas de trabajo sin que representen un riesgo.

”Los profesionales de la salud utilizan mascarillas desde hace años y en periodos de entre 4 a 12 horas, sin que esto suponga un peligro para su salud”, indicó anteriormente a este medio.

Conclusión

El uso de mascarillas como prevención del contagio del virus SARS-CoV-2 no representa un riesgo para la salud. Además, el estudio que se utilizó como argumento presenta limitaciones científicas y los autores afirmaron que los resultados no son concluyentes. Por lo tanto, es engañoso utilizar estudio hecho en Dinamarca para afirmar que las mascarillas “enferman a la gente”.

