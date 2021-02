En Facebook, una publicación con la premisa: “Los niños menores de 12 años no deben usar mascarillas” está acompañada de un video que contiene una serie de afirmaciones. Verificador comprobó que la mayoría de ellas son incorrectas.

Publicación con contenido falso en Facebook. Foto: captura

Los niños de 6 a 11 años pueden usar mascarillas bajo ciertas condiciones

El video sostiene: “La OMS y Unicef no recomiendan el uso de la mascarilla en menores de 12 años y lo desaconsejan expresamente para los menores de 5 años”. Esto es engañoso, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los responsables decidir, en el caso de los niños entre 6 y 11 años, si llevarán mascarillas con base a ciertos factores . Por ejemplo, en caso haya transmisión generalizada en el área donde reside el menor, y siempre y cuando se garantice que el niño puede utilizarla de manera segura y adecuada. También estipula que un adulto debe supervisarlos y darles las instrucciones correctas sobre cómo ponerse, quitarse y llevar la mascarilla.

Para los menores de 5 años, sí desalientan su uso. Mientras que, a partir de los 12, refieren que se deben seguir “los mismos supuestos que los adultos”.

Asimismo, el video expone que ambas entidades “insisten en que las mascarillas interfieren sustancialmente en el proceso de aprendizaje de los niños”. Esto es falso. En la página oficial consultada no figura nada al respecto.

Sí hay países europeos que imponen el uso de mascarillas en niños

El contenido repite que “ningún país europeo” obliga a que los niños usen mascarillas, exceptuando a España. Lo cierto es que algunos sí lo hacen, pero aplicado a ciertos ambientes.

La página gubernamental del Ministerio de Educación de Francia sostiene que el uso de mascarillas es “obligatorio” en las escuelas a partir de los 6 años . Aplica específicamente para espacios cerrados, como las aulas, y también en espacios abiertos, como pasillos. En otros ambientes (la calles, transporte público, tiendas, etc.), la regla aplica solo a partir de los 11 años.

Por su parte, en Alemania, el uso de mascarillas rige para los niños desde la primaria , generalmente a partir de los 6 o 7 años. Sin embargo, la obligatoriedad varía según el Estado federal. En Sajonia-Anhalt, por ejemplo, es a partir de los dos años.

No está comprobado que las mascarillas provoquen afecciones a los niños

En artículos anteriores, Verificador ha desmentido que las mascarillas causen daños tras su uso prolongado. Se ha comprobado que no causan lesiones cutáneas, dificultades de respiración, descenso del sistema inmunitario, daño neuronal y contaminación por tocamiento. Estas afirmaciones ya han sido aclaradas por este medio. Asimismo, la American Academy of Pediatrics resuelve estas dudas en su página en español Heatly Children.

En ese sentido, el médico pediatra Roberto Somocurcio precisa a este medio que el uso de las mascarillas es seguro para los niños en general, siempre que estén bajo los cuidados de los padres. No obstante, recomienda implementarlas a partir de los 5 años o cuando el menor ya ha desarrollado su habilidad motriz.

“Antes no tiene sentido si es que el niño se va a estar tocando la mascarilla o se la va a quitar, ya que no está protegiendo. También se debe tener en cuenta que existe riesgo de asfixia, pero en los bebés. Ellos no deben usar mascarillas”, puntualiza.

Somocurcio agrega que es probable que los niños puedan experimentar dolor de cabeza, al igual que algunos adultos, pero es temporal.

“Esto se debe a la inhalación parcial de dióxido de carbono (CO2) [que emitimos]. Es común que durante las primeras horas de usar la mascarilla, el cuerpo no lo tolere . Sin embargo, luego se acostumbra. Por supuesto, los niños no deben usar una mascarilla completamente cerrada, sino una como la quirúrgica”, advierte el pediatra.

Con medidas adecuadas, las mascarillas no impactan negativamente en el desarrollo emocional de los niños

Otra de las aseveraciones que da por sentada la publicación es que los niños no desarrollan bien su inteligencia emocional y su equilibrio mental mientras utilizan mascarillas. La psicóloga Consuelo Napaico declara que dichos implementos sí pueden tener un efecto negativo en este aspecto. Sin embargo, sostiene que es posible prevenirlo.

“Afecta la interacción social evidentemente y también el aspecto emocional porque no se visualiza la gesticulación de los otros al hablar y los limita a poder expresarse correctamente. Hay que hablar más fuerte y repetir las cosas más de una vez”, observa Napaico.

“Sin embargo, a través del juego y el apoyo se puede generar una percepción menos amenazante [...] Explicarles que las mascarillas son un elemento importante de protección y va a ser pasajero es fundamental”, agrega.

La especialista señala además que las mascarillas pueden ser una oportunidad para reforzar la empatía y mejorar la comunicación, contrariamente a lo que se piensa. Los niños, sustenta, tienen la capacidad de adaptarse a los cambios.

“Todavía se ven los ojos. La mirada dice muchísimo y puede ser una oportunidad para desarrollar una mirada literalmente más empática, porque forma parte de la comunicación no verbal. Es importante buscar soluciones alternativas que no afecten su desarrollo. Adicional a ello, se debe acompañarlos emocionalmente y darles la figura de protección”, complementa.

Conclusión

Las mascarillas sí pueden ser utilizadas por los niños a partir de los 6 años bajo ciertas condiciones, como asegurar su bienestar emocional, físico y mental. También se debe garantizar que los niños se sientan cómodos con ellas, entiendan por qué las usan y sepan cómo hacerlo. Por estas razones, la publicación analizada es engañosa.

