Desde el 9 de febrero, está circulando una imagen que detalla la intención de voto en la población electoral a través de los resultados de una encuestadora llamada Data Perú. Los que lideran dichos resultados son George Forsyth con 15,3%, Daniel Salaverry con 12,6% y Verónika Mendoza con 9,6%.

Esta encuestadora no está registrada en el JNE.

Dentro de las modificatorias a la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 27369 dispuso que “toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones(JNE)” (art. 18). Es así que el JNE cuenta con un Registro Electoral de Encuestadoras (REE), cuyo reglamento fue actualizado por resolución Nº 0309-2020-JNE.

El reglamento sobre encuestas electorales durante los procesos electorales es “de obligatorio cumplimiento para las encuestadoras electorales, medios de comunicación y ciudadanía en general” (art. 3).

Asimismo, en su art. 10, dispone que las encuestadoras debidamente inscritas en el REE son las únicas facultadas a elaborar las encuestas electorales sobre intención de voto y simulacro de votación para su difusión con motivo de un proceso electoral.

No obstante, las encuestadoras deben cumplir otros requerimientos para la difusión de encuestas en medios de comunicación, como un estadístico colegiado que se haga responsable de la información que se procesa y se difunde. Luego, cada vez que se publica una encuesta, cuentan con cinco días para enviar al JNE la base de datos, las preguntas, y, además, tienen que estar exhibidas en la página web de la institución.

La imagen publicada en Facebook solo muestra la fecha en que se realizó la supuesta encuesta presidencial y el nombre de la encuestadora, DataPerú.

PerúCheck hizo una búsqueda en la plataforma del Registro Electoral de Encuestadoras y no encontró ninguna encuestadora con el nombre DataPerú.

Sin embargo, una encuestadora con el nombre Perú Data E.I.R.L. tiene el registro activo. Nos comunicamos con su representante Jonathan Dennys Galves Escudero, quien aseguró no haber realizado, ni publicado, alguna encuesta presidencial porque su registro aún estaba en trámite. “Nosotros somos Perú Data E.I.R.L., y no al revés; DataPerú”, aclaró.

El politólogo de la Universidad Católica del Perú Fernando Tuesta resaltó que “entregar pantallazos no tienen ninguna validez, la garantía (de una encuesta) es que a lo largo del tiempo, en época electoral o no, tú te ganes una reputación”. “Y en estos pantallazos no se ve la ficha técnica que da cuenta de cada uno de los requisitos que debe tener una encuesta como mínimo”.

Desinformación

Tuesta recalcó que “las redes sociales ayudan a la mala información” y “hay gente que, obviamente, puede leer y creer esto”. “Le ponen cualquier nombre y buscas ‘DataPerú’ en google y no hay nada, es básicamente un fake”, añadió.

“Las redes tienen una mayor llegada o alcance, y entonces este tipo de encuestas hay que combatirlas”, añadió.

El especialista recalcó que “las encuestas que se hacen por redes sociales no tienen ninguna validez porque tú para ser parte de la encuesta se te escoge al azar, en cambio cuando se hace encuestas en Twitter, Facebook, en general cualquier red social, uno dice ‘yo voy a responder’ eso es autoasignación; y términos técnicos y metodológicos hay un error inmenso en el desarrollo de ese instrumento”.

PerúCheck realizó anteriormente la verificación de un publicación en Facebook que mostraba una gráfica con resultados alterados y con las mismas faltas al reglamento del JNE.

Conclusión

Los resultados de la imagen que brindan el segundo lugar, con 12% en intención de voto, al candidato Daniel Salaverry son falsos porque la encuestadora DataPerú no se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras. Además, en el último informe técnico publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (enero 2021), George Forsyth lidera con con 6,5%, seguido por Yonhy Lescano con 3,1% y en tercer lugar Keiko Fujimori con 2,9%.

Fact-checking elaborado por Poala Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

