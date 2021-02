No, niño con síndrome de Down no ha sido abandonado en carretera de Ica

En Facebook, una página compartió el caso del supuesto abandono de un niño con síndrome de Down en una carretera al sur de Ica. El post sugiere que habría sido dejado por sus padres, y afirma que las autoridades decidieron “ayudarle y llevarlo a un lugar mejor”.

Tal afirmación es falsa. La publicación presenta la información como si se tratara de un hecho reciente; sin embargo, el caso real data de febrero de 2020, y concluyó cuando el menor fue recogido por su madre. Aun así, el texto ha sido compartido más de 470 veces y cuenta con miles de reacciones.

Publicación afirma que un niño con síndrome de Down fue abandonado en la carretera. Foto: captura en Facebook

“¡Se merecen el peor castigo!”, sentencia el texto publicado el último 22 de febrero. La página de Facebook señala que el presunto abandono al niño con síndrome de Down ocurrió “hace unos días” y que las autoridades se encuentran investigando quiénes serían los responsables del suceso.

Como prueba, el post adjunta dos fotografías del menor sentado a un lado de la carretera con una botella de agua junto a él.

La noticia del niño “abandonado” circula desde febrero de 2020

Verificador de La República realizó una búsqueda por palabras clave, y detectó que la información circula en redes sociales desde el 12 de febrero de 2020. Las versiones iniciales reportaron que el niño con síndrome de Down tendría aproximadamente ocho años y que fue encontrado en el borde de la carretera Panamericana Sur, cerca del Barrio Chino, en Ica.

Asimismo, un post de Facebook de la página ABC Noticias-Ica indicó que el menor fue acompañado hasta la comisaría de Villacuri, y solicitó a sus seguidores a contactar a su familia. En ninguna parte asume que se trate de un supuesto caso de abandono.

De igual modo, este portal encontró que el caso fue resuelto el mismo día de la denuncia. La página ICA REC-Noticias anunció que el pequeño se encontró con su familia, además compartió una fotografía en la que aparecen un policía, el niño y su madre.

Según informó dicho portal, la madre salió a comprar durante la mañana del 12 de febrero y, al retornar a su vivienda, no encontró a su hijo. Por tal motivo, inició la búsqueda hasta que lo ubicó en la comisaría de Villacuri.

Finalmente, Verificador se comunicó con la comisaría de Villacuri, en Ica. Fuentes policiales confirmaron a este medio que, el 12 de febrero de 2020, el menor fue llevado al establecimiento, donde fue recogido por su madre horas más tarde.

Conclusión

No es cierto que un niño con síndrome de Down ha sido abandonado al costado de una carretera en Ica, como indica una publicación viral. La información no es actual y circula desde el 12 de febrero de 2020. Además, el menor se reencontró con su madre ese mismo día. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

