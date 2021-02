En redes sociales ha circulado una imagen del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de México, Hugo López-Gatell, siendo vacunado. Según los usuarios, el también epidemiólogo había recibido la vacuna contra la COVID-19 con anterioridad y su reciente contagio con el virus sería “mentira”.

“Ya lo habían vacunado y ahora dice que tiene COVID-19. O fue puro show o las vacunas que está aplicando el Gobierno Federal no sirven”, afirmó uno de los posts. “A Hugo López-Gatell ya lo habían vacunado, aquí algo no me cuadra con su supuesto contagio”, aseguró otro. Sin embargo, ambas publicaciones utilizan imágenes sacadas de contexto.

La fotografía es del 2020

Tras una búsqueda de imágenes en la herramienta Google Images, se encontró que la foto está en internet desde octubre del 2020 .

Una publicación de Hugo López-Gatell acompañada por la imagen compartida en redes precisó que en dicha fecha se inició la campaña de vacunación contra la influenza.

“Hoy dimos inicio a la temporada de vacunación contra la influenza con el propósito de disminuir la probabilidad de enfermedad grave y muerte en personas que tienen alto riesgo de complicarse”, señaló.

Dicha información también es visible en una toma más amplia. En la parte posterior es posible distinguir la frase: “¡Que no se te pase! De octubre a diciembre, vacúnate contra la influenza”.

Por último, un video compartido por el Gobierno de México demuestra que esa vacunación se dio en una conferencia de prensa del 1 de octubre en la que se habló sobre las indicaciones de la vacunación contra la influenza.

“Como dijo el doctor López-Gatell, vamos a hacer una demostración, (...), entonces los funcionarios que todavía no se han vacunado van a pasar a vacunarse”, anunció Miriam Veras, en ese entonces directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia.

Así lo confirmó también José Luis Alomía, director de Epidemiología, en una conferencia de prensa del 21 de febrero del 2021. “Empezaron a utilizar esta fotografía en la cual el doctor (Hugo López-Gatell) se vacuna contra la influenza para decir que recibió la vacuna SARS-CoV 2, lo cual no es cierto ”, aclaró.

La vacunación contra la COVID-19 en México

El 24 de diciembre se inició la vacunación contra la COVID-10 en México .La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la primera dosis la recibió la enfermera María Irene Ramírez del Hospital General Dr. Rubén Leñero.

A partir de ese momento, el país latinoamericano continúa con su plan de inmunización contra la COVID-19. Como detalló La República, el 15 de febrero comenzaron con la aplicación de las vacunas a los adultos mayores de 60 años.

Finalmente, es importante resaltar que las vacunas no evitan que una persona se contagie con el virus, sino que reducen las posibilidades de desarrollar la enfermedad. El infectólogo Augusto Tarazona explicó, en una nota anterior de Verificador, que el SARS-CoV-2 sí ingresa en un vacunado; pero que, en el caso de recibir la vacuna de Sinopharm, las probabilidades de hacer enfermedad se reducen en casi un 80%.

Conclusión

La fotografía de Hugo López-Gatell, subsecretario de salud de México, siendo vacunado fue tomada en octubre del 2020. Allí el especialista fue inoculado contra la influenza. Por lo tanto, es falso que la foto muestre a Hugo López-Gatell recibiendo la vacuna contra la COVID-19.

