Es falso que existan 300 “centros de protección a la mujer” en todo el país, como mencionó Carlos Anderson

Durante un encuentro transmitido por las redes sociales del diario El Comercio, el candidato al Congreso por Podemos Perú Carlos Anderson manifestó que existen 300 centros de protección a nivel nacional. No obstante, esto no es cierto.

“En materia específica del tema de violencia familiar, nosotros lo que estamos planteando, para comenzar, es construir 200 centros de protección a la mujer en diferentes partes del país, además de los 300 que ya existen”. Carlos Anderson, Podemos Perú. Miércoles 17 de febrero de 2021 en #TúDecides, de El Comercio.

Esta afirmación es falsa.

Luego del debate, la transmisión en Facebook alcanzó 22.000 reproducciones y cerca de 400 comentarios. PerúCheck intentó comunicarse con Anderson para precisar el dato expuesto en su intervención. Sin embargo, —hasta el cierre de esta nota— no obtuvimos ninguna respuesta suya.

¿En el Perú hay 300 “centros de protección a la mujer”?

La coordinadora de prensa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Isabel Tarazona, confirmó que no cuentan con ningún servicio bajo el nombre de “centros de protección a la mujer”, sino con los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

De acuerdo con esta institución, se han implementado 416 de estos centros a lo largo del territorio nacional. Esto quiere decir que no se tratan de 300 “centros de protección a la mujer” como indicó el candidato, sino de una cantidad superior de CEM que existen en el país.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019, a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reveló que, durante ese año, el 57,7% de las mujeres “sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero a lo largo de su vida”. Según cifras oficiales del portal estadístico del MIMP, hasta enero de 2021, se atendieron casi 14.000 casos de víctimas de violencia en los CEM.

Fuente: Centro de Emergencia Mujer Implementados (Enero 2021) - Mimp.

Entender la necesidad

En conversación con este medio, Lina Arenas, psicóloga y especialista en políticas sociales, aclaró que no se puede hablar de violencia de género sin emplear la prevención y atención. La investigadora afirmó que, al igual que las campañas de concientización, la atención desde los centros de emergencia también es importante porque permite un acercamiento entre las víctimas, sus casos y el sistema de justicia.

Asimismo, Arenas precisó que el Estado debe entender en qué lugares se necesita mayor asistencia, antes de “crear más Centros de Emergencia Mujer”. “Toca que haya una mirada integral para repensar hacia dónde están mirando esos recursos”, subrayó.

Conclusión

PerúCheck verificó que, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), no existe ningún servicio llamado “centros de protección a la mujer”, sino que se tratan de los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Además, hasta la fecha, se han instalado 416 y no 300 de ellos a nivel nacional. Tras no recibir una respuesta por parte del candidato Carlos Anderson y luego de comprobar lo anterior, calificamos esta información como falsa.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

*En caso desees saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.