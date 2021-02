A través de un video difundido en sus redes sociales, el aspirante al Congreso por Avanza País Alejandro Cavero afirmó que, con 240 representantes, “el Parlamento bicameral de 1990 costaba 140 millones de soles”. Además, indicó que, en la actualidad, este poder del Estado “cuesta más de 500 millones de soles y tiene solo 130 parlamentarios”. Sin embargo, esta aseveración es imprecisa.

“Algunos se oponen a esta medida (la bicameralidad) porque dicen que aumentaría el costo del Parlamento, lo cual es falso. Si uno mira la data, se da cuenta que, por ejemplo, el Parlamento bicameral de 1990 costaba 140 millones de soles y tenía 240 representantes. El Parlamento, hoy, cuesta más de 500 millones de soles y tiene solo 130 parlamentarios. (...) No tengamos miedo de tener más representantes y a tener un Congreso con dos cámaras. Con el mismo presupuesto e, incluso, con un presupuesto menor se podría tener un Parlamento de mucha mayor calidad”. Lunes 15 de febrero de 2021 en su cuenta oficial de Twitter.

Esta afirmación es imprecisa.

Sus declaraciones forman parte del regreso a la bicameralidad como una de sus principales propuestas electorales. “Con el mismo presupuesto e, incluso, con un presupuesto menor, se podría tener un Parlamento de mucha mayor calidad”, agregó en la pieza audiovisual.

El mensaje cuenta con 1.500 reproducciones y más de 200 ‘me gusta’ en su perfil de Twitter.

Esta no fue la primera vez que Cavero presentó la propuesta. En un debate transmitido el 6 de febrero de 2021 en las plataformas de la Red de Comunicación Regional (RCR), el postulante parlamentario también expuso la misma reforma política que, según resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue la única modificación constitucional rechazada por casi 14 millones de peruanos en el referéndum del 2018.

En conversación telefónica con PerúCheck, Alejandro Cavero prefirió enviarnos por escrito las fuentes que consultó para ambos presupuestos legislativos. “He dado muchísimas cifras y todas te las puedo sustentar con data”, precisó.

¿El Congreso actual cuesta más que el Parlamento bicameral de 1990?

Sobre el Parlamento bicameral de 1990, el candidato confirmó que accedió a la página 528 del libro Qué Parlamento queremos para obtener el dato de los “140 millones de soles”. Al revisar esa parte en la publicación del investigador Carlos Delgado-Guembes, encontramos que, en ningún momento, el autor mencionó esa cantidad, sino que escribió que “el presupuesto proyectado para el año 1992 fue de 123 436 000 nuevos soles”. Es decir, la cifra indicada fue menor y perteneció al periodo legislativo de 1992.

Cavero también detalló que, para informar el presupuesto actual del Congreso, recurrió a la nota de un portal periodístico. Tras verificar el artículo, observamos que los “más de 500 millones de soles” que él afirmó, figuran como una cantidad que “asciende a S/ 477 millones”. Es decir, este dato es menor que lo expuesto por el aspirante al Legislativo.

En el breve diálogo por Whatsapp, el candidato apuntó que se basó en un cuadro adjunto a la publicación periodística. Esta imagen señala que el presupuesto del Congreso 2019 tuvo un valor que ascendió a 144 millones de dólares “aproximadamente”. “Al tipo de cambio, son más de 500 millones de soles”, respondió. Al ingresar a la web de cotización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), calculamos que, según el tipo de cambio de la moneda extranjera el mismo día de publicación de la nota, su valor en soles equivalía a alrededor de “477 millones”.

No obstante, el artículo web referido solo nombra como fuentes a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más no adjunta algún enlace o documento que respalde dichas cantidades. Revisando la normativa, encontramos que esta solo enuncia el presupuesto aprobado para el Gobierno Central, sin especificar la misma cifra de la publicación digital.

De acuerdo con la séptima página del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, este medio verificó que el financiamiento general del Legislativo, incluyendo el pago de asesores y otro personal, subió a más de 700 millones de soles. Esto quiere decir que el presupuesto anual de ese poder del Estado superaría, a grandes rasgos, los “más de 500 millones de soles”. Por ello, esta parte de la afirmación de Alejandro Cavero también es imprecisa.

Antes de comparar, es necesario convertirlas

Tras consultarle por esta situación, la economista y extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Carolina Trivelli, expresó que es difícil comparar “100 millones de los años 90 con 500 millones del 2019” porque, frente a “una distancia tan grande en el tiempo”, el poder de compra y el salario mínimo nos brindan una diferencia de “cuánto pudo haber cambiado el Perú”.

Por otro lado, la especialista nos recalcó que la única forma de realizar una comparación entre ambas cifras era multiplicando cada una con el valor del deflactor; es decir, con el índice de precios base establecido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2007. De esa manera, estos montos se convertirían en “soles reales o constantes”, y sí serían comparables.

Según un informe técnico del INEI, el índice de precios al consumidor del 2007 fue de 4,94%. Multiplicando el indicador base por el presupuesto de 1992 y de 2019, obtuvimos dos resultados. Con ello, corroboramos que, en precios reales, el financiamiento del Parlamento bicameral de los años 90 fue equivalente a más de 6 millones de soles. Al también convertir la Remuneración Mínima Vital (RMV) de la época, la cual —según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)— era de 72 soles, PerúCheck verificó que el presupuesto del Legislativo equivaldría, aproximadamente, a 1,7 millones de sueldos mínimos.

Por otro lado, bajo el mismo método, el monto presupuestario del Congreso de 2019 fue de casi 35 millones de soles constantes. Siguiendo los pasos de la operación anterior, la cifra del Parlamento del 2019 equivaldría a casi 800.000 sueldos mínimos.

Con los cálculos anteriores, la diferencia presupuestaria entre ambos períodos legislativos sobrepasó los 28 millones. Esto significa que la distancia real entre las dos cantidades fue menor a lo expuesto por Alejandro Cavero en su video.

Conclusión

A partir de esta verificación, concluimos que el monto referido al Congreso bicameral de 1990 perteneció a una proyección del presupuesto de 1992. De acuerdo con el libro de Delgado-Guembes, esta cifra fue menor a los “140 millones de dólares”. Por su parte, el Parlamento de 2019 no tuvo un valor de “más de 500 millones”, sino de más de 700 millones de soles de acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI) de ese año.

Según la especialista Trivelli, ambas cantidades no pueden compararse en las mismas magnitudes (nuevos soles) por pertenecer a épocas distintas y lejanas, a no ser que se conviertan al precio base del 2007. De igual manera, una vez convertidos a precios constantes, los números no guardan la distancia monetaria observada por el candidato. Por lo tanto, la afirmación de Alejandro Cavero es imprecisa.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

