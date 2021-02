Julio Guzmán, candidato a primer mandatario por el Partido Morado, deslizó que el tiempo de formación policial en el Perú es de seis meses, durante un debate presidencial.

“No puede ser que el Perú produzca policías cada seis meses. Es decir, tú te conviertes en un policía en seis meses. Cuando en realidad un policía debería tener una carrera”.

Lunes 15 de febrero de 2021, debate en vivo en fanpage de Sol TvPerú.

Esta afirmación es falsa.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece, en su artículo 27°, los “criterios para la incorporación y formación del personal policial en nuestro país”. La incorporación se realiza mediante la asimilación de profesionales universitarios y técnicos, mientras que la formación académica se realiza en las Escuelas de Oficiales y las Escuelas Técnicos Superiores de la Policía Nacional.

El director de la Escuela de Formación Profesional Policial, Gral. PNP Miguel Lostaunau, explicó que “los que van a ser suboficiales deben estudiar seis semestres académicos, que corresponde a tres años, y los oficiales estudian cinco años”.

“Los suboficiales salen con el grado de técnico profesional y los oficiales como bachilleres en administración y ciencias policiales”, agregó Lostaunau. “Nosotros estamos alineados, en el caso de los suboficiales con la Ley 30512 que es la Ley de Institutos y la Escuela de Educación Superior, y en el caso de oficiales con la Ley Universitaria”.

Actualmente, los Lineamientos de Formación de la Policía Nacional, aprobados por Resolución Ministerial Nº 116-2019-IN, establecen la carga lectiva de los programas de estudios vigentes.

Tabla extraída de la Resolución Ministerial Nº 116-2019-IN.

¿Es posible que en seis meses “se produzca un policía”?

El general Lostaunau explicó que, el último semestre de estudios, los estudiantes —tanto oficiales como suboficiales— realizan sus prácticas profesionales fuera de las escuelas y en las principales unidades operativas para “complementar su formación académica con la parte operativa”.

Es así que “en la escuela están aproximadamente dos años y medio, pero cuando salen a hacer sus prácticas todavía continúan como estudiantes, no son policías aún; no tienen capacidad para intervenir”. “Solamente van de carácter de observación, de instrucción, de aprendizaje. Luego ellos retornan a la escuela, egresan y a partir de ese momento recién se incorporan al servicio policial”, agregó.

Es decir, los estudiantes tienen horas de prácticas donde complementan su formación académica, pero no son efectivos policiales en servicio.

Sin embargo, Lostaunau relató que el año pasado la COVID-19 impactó fuertemente en la institución y demandó un mayor número de efectivos policiales para reemplazar a aquellos que estaban cayendo afectados.

Por ello, “hubo una promoción que salió con año y medio de la escuela, o sea con tres semestres académicos”, reveló. “Menos de ese tiempo es imposible porque nosotros académicamente no podríamos entregar un efectivo que todavía no ha adquirido las competencias básicas para ser un efectivo policial. Año y medio ya podemos decir que puede salir al servicio policial, pero eso no significa que ahí termine su proceso”, precisó.

Conclusión

La afirmación del candidato Julio Guzmán es falsa porque los planes de estudio, establecidos en las normas revisadas, son equivalentes a la educación técnica y universitaria del país. Además, a pesar de la falta de efectivos policiales en determinadas circunstancias —como la pandemia— no hay casos registrados donde los estudiantes a policías salgan a las calles en menos de un año y medio.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato Julio Guzmán, pero hasta el cierre de esta nota no se consiguió una respuesta.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

