En Facebook, un post señala que los asintomáticos recuperados no necesitan la vacuna contra la COVID-19. Indica que son personas “inmunes”, “sanas” y, además, dice que ellos no contagian.

“Asintomático (igual a) inmune (igual a) sano. Si el virus no te afecta o ya lo has pasado ¡Eres inmune! No contagias, no corres peligro (y) no necesitas vacuna. ¡Que no te engañen!”, dice la publicación. Sin embargo, su contenido es falso.

¿El asintomático que ya se recuperó de COVID-19 no necesita vacuna?

Augusto Tarazona, médico infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), declaró a Verificador de La República que las personas sean asintomáticas o sintomáticas, luego de un periodo de tiempo de la enfermedad, sí pueden vacunarse .

“Se sabe que los anticuerpos duran entre tres a seis meses, después de eso ya no habría anticuerpos en general. Pero, estos anticuerpos —que usualmente los conocemos como IgG y IgM— no son exactamente los anticuerpos de defensa (...). No todos los que tienen la enfermedad tienen una protección por la enfermedad. Entonces eso hace necesario vacunarlos”, detalló.

Además, explicó que aquellos que presentan estos anticuerpos por la enfermedad y se vacunen no tendrán ningún inconveniente, “porque lo que hace la vacuna es estimular más el sistema de producción de anticuerpos”. Incluso, agregó que es importante la vacunación de los asintomáticos porque estos concentran anticuerpos “menos duraderos”, por lo que tienen poca protección .

Tarazona aclaró que la vacuna sirve para proteger de que la persona no se enferme o no haga formas graves de la COVID-19, pero esta no impide que el SAR-CoV-2 ingrese al organismo o se reproduzca. Tampoco evita que el vacunado contagie , según el especialista.

“La vacuna Sinopharm (tiene el) 80 % de posibilidades de que no se enfermen, pero hay un 20 % de posibilidad de que sí se enfermen porque entró el virus. Pero lo que se sabe es que existiría un 100% de probabilidad de que no se enfermará de forma grave”, declaró.

Recordó que la vacuna genera “una reacción de anticuerpos mucho más fuerte que una enfermedad” y que los inmunizados “deben seguir con las medidas de protección” porque pueden ser portadores del nuevo coronavirus y transmitir el virus a otras personas.

Del mismo modo, Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), sostuvo que todas las personas sintomáticas o asintomáticas deben ser vacunadas . No obstante, precisó que es recomendable que aquellos que han desarrollado la COVID-19 se inmunizen luego de 90 días de la enfermedad con una sola dosis.

“Lo que pasa es que con las vacunas se ha visto que la cantidad de anticuerpos es más del doble, hasta el quíntuple de los que produce la enfermedad”, dijo. En ese sentido, explicó que cuando se descubre mediante las pruebas que un asintomático tiene anticuerpos ya se considera que tiene el virus de la COVID-19 y ya tiene defensas, pero que se le aplica la vacuna para que aumenten esas defensas.

“La persona desarrolla la enfermedad, la persona produce la inmunoglobulina M, cuando la enfermedad se controla o el organismo lo está eliminando ahí aparece la G. Eso significa que el organismo está protegido (pero) a partir de los seis meses (aproximadamente) ya va desapareciendo”, especificó.

Talavera dijo que todos, incluido el vacunado, deben lavarse las manos, usar mascarillas, mantener un distanciamiento, entre otras medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa). “Yo ya estoy vacunado y el que está conmigo está infectado y tose en mi mano y yo transporto el virus a través de (la) mano que no me lavé. Llego a mi casa y contagio a los que están”, manifestó.

También recordó que existen casos de reinfección y que, además, el virus está cambiando. Por ello, dijo: “Debemos cuidarnos todos”.

¿El asintomático es una persona sana e inmune y, además, no contagia?

Ambos especialistas comentaron a este medio que el asintomático, a pesar de que no presenta síntomas, tiene el SARS-CoV-2 y puede contagiar . El médico de la FMP manifestó que esto depende del organismo de las personas, ya que “no todos reaccionamos igual” frente a la COVID-19 y otras enfermedades en general.

Por su parte, el especialista del CMP explicó que existen varias razones, entre las cuales están que la persona presente un sistema inmune capaz de neutralizar el virus o que no haya tenido una exposición a una elevada carga viral.

Seguidamente, resaltó: “No ha llegado a hacer síntomas. El virus probablemente ha sido neutralizado, pero eso no significa que esté inmune o de que ya no se va a enfermar. En otra oportunidad, en donde (se exponga) a más carga viral cabe la posibilidad de que rompa su sistema de defensa y se enferme”.

Así también, Cecilia Morales, médica asesora de la dirección del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dijo a AFP Factual que ser asintomático “no significa ser inmune” .

“Una persona asintomática quiere decir exactamente eso: que no tiene síntomas, tiene el contagio pero sin signos del mismo”, dijo. No obstante, precisó que la inmunidad “se produce generalmente semanas después de superar una enfermedad” y que la generan tanto asintomáticos como las personas que presentaron síntomas.

Así también, el infectólogo Juan Carlos Cataño, profesor de la Universidad de Antioquia, en Colombia, dijo al referido medio que el paciente asintomático es alguien que por sus características inmunológicas y biológicas tiene una mejor respuesta frente al virus y este no produce efectos negativos tan severos y tan visibles como en otras personas.

En esa línea, el infectólogo Javier Lama dijo en un artículo anterior de Verificador que el asintomático podría considerarse una persona “sana” por el estricto sentido de que no presenta síntomas ni signos de la enfermedad. Pero, resaltó que eso no le quita la posibilidad de que “contagie”.

Además, un estudio de JAMA Internal Medicine, citado por la referida nota, indica que las personas sin síntomas portan la misma cantidad de virus en la nariz, la garganta y los pulmones que las que tienen síntomas.

Finalmente, la infectóloga Camille Webb sostuvo en otra verificación que prefiere usar el término “aparentemente sano” . “Quizás una persona que no tiene síntomas considera que está sana y de repente sí, para todos los aspectos está sana, pero igual puede contagiar el virus”, declaró.

Conclusión

Según expertos, todas las personas, incluidos los asintomáticos, deben recibir la vacuna contra la COVID-19. El asintomático no es una persona sana ni inmune solo es alguien que tiene el SARS-CoV-2, pero que no ha desarrollado síntomas ni signos de la enfermedad. Además, este paciente sí puede contagiar porque tiene el virus en su organismo. Por ello, calificamos el post como falso.

