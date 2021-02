En Facebook se ha compartido una publicación en la que se indicó cómo se debe consumir la ivermectina para prevenir el contagio de la COVID-19 y estar en contacto con personas infectadas. Estas recomendaciones han sido difundidas por un centro de salud privado de Junín denominado Clínica Elera.

“¿Sabe usted cómo administrar correctamente la ivermectina?”, señaló el post previo a adjuntar imágenes en las que aconsejó las “dosis” y la manera de consumirla. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde dichas recomendaciones.

La ivermectina no “previene” la COVID-19

Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones para determinar si es favorable o no el uso de la ivermectina como tratamiento en la fase inicial de la COVID-19. Sin embargo, en lo que sí coinciden los especialistas es que no hay evidencia científica que respalde su uso como profiláctico .

El médico infectólogo Augusto Tarazona manifestó a Verificador que existen dos principales razones por las que la ivermectina no es preventiva: por su mecanismo de acción y porque no existe evidencia científica.

Por un lado, indicó que su mecanismo de acción, en el caso de la COVID-19, consistiría (aún se está investigando) en eliminar la cantidad del virus que existe, es decir, disminuir la carga viral. “Si no existe la infección, qué carga viral vamos a disminuir”, señaló. Además, agregó que este fármaco no sirve como preventivo porque no va a evitar que el virus ingrese.

Por otro lado, aseguró que hasta el momento no existe ningún estudio consistente que respalde su uso como profiláctico. “No hay nada consistente desde el punto de vista científico y, desde el punto de vista farmacológico, no tendría ningún efecto si es que el virus no está en pleno proceso de multiplicación y con una carga elevada”, concluyó Tarazona.

Asimismo, entidades de salud internacionales como la FDA no han aprobado su uso preventivo ni como tratamiento para la COVID-19 por falta de evidencia. Esta recomendación también ha sido desmentida en notas anteriores de Verificador (1, 2 y 3) en las que especialistas en medicina descartan su uso como preventivo para la COVID-19.

La ivermectina veterinaria no es de uso clínico

El post de Facebook brinda indicaciones sobre cómo se debe consumir la ivermectina al 1% y al 0,6%. Ante el cuestionamiento de una usuaria si con esos porcentajes se referían a la ivermectina veterinaria, la respuesta de la clínica fue afirmativa.

No obstante, las autoridades reguladoras de salud del Perú y de Estados Unidos han advertido sobre los riesgos de consumir productos que no están recetados para humanos.

“Los medicamentos de uso veterinario pueden causar graves daños a las personas que los consumen, como reacciones adversas, toxicidad o incluso falta de eficacia”, alertó la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Asimismo, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) señaló que no se debe consumir productos veterinarios porque estos solo han sido evaluados en especies animales.

El infectólogo Augusto Tarazona comentó a este medio que los productos elaborados para animales tienen concentraciones diferentes a los fármacos para seres humanos.

El especialista explicó que aparte del producto principal que es la ivermectina, el fármaco tiene vehículos que permiten la absorción por el sistema digestivo humano y permiten viajar dentro del cuerpo. Esos componentes adicionales son diferentes en los seres humanos y en los animales porque la fisiología de cada uno es distinta.

Dicha explicación coincide con lo afirmado por la Digemid en mayo de 2020. “Las regulaciones y los procedimientos de fabricación de los medicamentos para animales no cumplen las exigencias de los medicamentos para humanos, desde su formulación hasta su fabricación en producto terminado”, comunicó.

La automedicación es perjudicial para la salud

La publicación brinda las medidas exactas y las indicaciones para consumir la ivermectina. De esa manera, promueve la automedicación, una práctica peligrosa e irresponsable.

En principio, ningún especialista serio ni ninguna autoridad en salud recomienda la automedicación. La OMS, la FDA y la Digemid son algunas entidades que alertaron sobre el riesgo de consumir fármacos sin prescripción médica .

Augusto Tarazona, médico infectólogo del Colegio Médico del Perú, precisó que cada medicina tiene su indicación y que, previo a recomendarlos, los expertos en salud evalúan el estado del paciente, las dosis que debería tomar, el tipo (oral o inyectable), el periodo de tiempo, entre otros aspectos. “Una automedicación va a significar que se va a tomar sin mayor criterio”, enfatizó.

Con ello, coincidió la química farmacéutica Janireth Pahuara quien manifestó en una nota anterior de Verificador que cada persona tiene una condición clínica diferente, por lo que el consumo de la ivermectina y de otros medicamentos debe ser siempre bajo prescripción médica.

Además, Tarazona advirtió que existen otros riesgos de automedicarse con antibioticos, antivirales o antiparasitarios. “(La automedicación) también tiene efectos en el propio virus que los pueden volver resistentes, que puede no eliminarlo y los efectos indirectos en el caso específico del uso indebido de la ivermectina es que genera una falsa sensación de seguridad ”, subrayó.

Finalmente, Verificador intentó contactarse con un representante de la Clínica Elera para conocer los argumentos que respaldarían dichas recomendaciones. Sin embargo, hasta el cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

No hay evidencia científica que avale el uso preventivo de la ivermectina contra la COVID-19. Además, contrario a la sugerencia del post de Facebook, no se recomienda el consumo de productos veterinarios en humanos. Por lo tanto, concluimos que son falsas las recomendaciones de una clínica sobre la ivermectina.

