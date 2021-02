Post contiene información falsa sobre la eficacia de las vacunas de Sinopharm

En Facebook, circula desinformación en torno a la eficacia de la vacuna de Sinopharm. El post asegura que la eficacia de la vacuna china es inferior al 60% y que, además, pone en riesgo de muerte a casi el 50% de vacunados porque “70.000 no serán inmunes a la COVID-19”.

El post circula desde el 7 de febrero. Foto: captura de pantalla

La eficacia de la vacuna de Sinopharm es superior al 70%

La publicación señala, en la imagen y en la descripción, que la vacuna de Sinopharm tiene una eficacia del 60% y que “su eficiencia en la práctica es de las más bajas del mundo”.

Sin embargo, como explicamos en una nota anterior de Verificador, la vacuna contra la COVID-19 elaborada por Sinopharm cuenta con una eficacia mayor al 70%. “Los resultados provisionales de sus ensayos clínicos de fase 3 muestran un 79,34 por ciento de eficacia contra COVID-19 , cumpliendo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y la NMPA”, indicó el Gobierno chino en diciembre del 2020.

Además, de acuerdo con la información recabada por el portal Statista, la vacuna con la eficacia más baja es la Coronavac con un 50% . Por encima de ella, se encuentra la vacuna de Johnson & Johnson con una eficacia del 66% en la primera dosis y de 72% con la segunda.

La vacuna con menor eficacia hasta el momento es la Coronavac. Foto: captura de pantalla

Es incorrecto afirmar que un porcentaje de los vacunados “no serán inmunes”

La publicación aseguró que de las personas vacunadas “habrá 70.000 que no serán inmunes a la COVID-19”. Incluso brinda un ejemplo para ilustrar su aseveración.

“Si es menos eficiente al 60%, quiere decir que de 100 vacunados más de 40 personas no serán inmunes a la COVID-19. Esto implica que seguirán siendo posibles víctimas de la COVID-19”, enfatizó. No obstante, su afirmación es errónea.

En principio, todas las personas (vacunadas o no) son posibles “víctimas” de infectarse con el virus de la COVID-19. Sin embargo, la diferencia reside en que aquellas personas que se vacunen tienen menos probabilidades de desarrollar la enfermedad .

“El virus sí ingresa en un vacunado, le ingresa fácilmente, pero (en el caso de la vacuna de Sinopharm) hay casi un 80% de posibilidades de no hacer enfermedad”, declaró el infectólogo Augusto Tarazona a Verificador.

No obstante, el especialista precisó que siempre hay una probabilidad de infectarse, pero que la enfermedad en una persona vacunada no se desarrollaría de manera grave. Así lo confirman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. “Los expertos creen que recibir una vacuna COVID-19 también puede ayudar a evitar que se enferme gravemente incluso si contrae COVID-19”, informaron.

Incluso los investigadores David Spiegelhalter y Anthony Masters explicaron a The Guardian que existe una tergiversación en cuanto al porcentaje de eficacia. “Hay mucha confusión sobre este número: (si la vacuna tiene 90% de eficacia) no significa que haya un 10% de posibilidades de contraer COVID-19 si se vacunan; esa posibilidad será enormemente inferior al 10%”, señalaron.

La publicación confunde la eficacia con la efectividad

El post traslada el porcentaje de eficacia a la cantidad de personas vacunadas que podrían infectarse por la COVID-19. Sin embargo, esa es una interpretación incorrecta del término.

El médico infectólogo Tarazona indicó que la eficacia es una medida individual . En ese sentido, explicó a este medio que una persona vacunada con Sinopharm tiene casi un 80% de posibilidad de quedar protegido contra la enfermedad.

El investigador Pedro Romero detalló a Verificador que la eficacia es el “porcentaje de reducción de casos de la enfermedad en los vacunados en comparación al grupo no vacunado” y que se calculó a partir de una fórmula utilizando los resultados de los ensayos clínicos.

Asimismo, ambos diferenciaron ese término de la efectividad. Tarazona resaltó que la efectividad se calcula en poblaciones más grandes, como las que están siendo inoculadas recientemente alrededor del mundo. A su vez, Romero agregó que ese porcentaje se podrá conocer en estudios que se realicen en los próximos años.

Conclusión

La vacuna de Sinopharm no tiene una eficacia menor al 60%, en realidad, es del 79.34%. Además, dicho porcentaje no significa que una parte de los vacunados quedarán protegidos y otros no. La eficacia se traduce en la reducción del riesgo de desarrollar la enfermedad de la COVID-19. Por lo tanto, concluimos que el post de Facebook contiene información falsa sobre la eficacia de las vacunas de Sinopharm.

*En caso desees saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.