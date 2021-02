En Facebook, un post del 9 de febrero de 2021 señala que el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México, fue captado en el evento deportivo “Super Bowl”, realizado en Atlanta, Estados Unidos.

Para respaldar su información, coloca el enlace de un sitio web llamado “La Cornada” que tiene el siguiente titular: “Captan a hijo de AMLO en el Super Bowl”. Además, muestra una fotografía, que es la portada de “La Cornada” y que supuestamente prueba al menor “disfrutando” del campeonato americano.

La publicación concentra más de 300 interacciones y 600 compartidos en la red social. Sin embargo, su contenido es falso.

Viral adjunta una foto en la cual se muestra al hijo de AMLO en Super Bowl. Foto: captura en Facebook.

¿La foto muestra que el hijo de AMLO está en el Super Bowl, realizado en Atlanta?

Mediante una búsqueda de imágenes en Google, encontramos que la fotografía circula desde el año 2018 y también nos percatamos que la imagen adjuntada por el post está adulterada.

La foto original se publicó el 28 de junio de 2018 en el portal de noticias Expansión Política y fue capturada durante el cierre de campaña de AMLO en el Estadio Azteca, situado en la ciudad de México.

Imagen original. Foto: Expansión Política.

La imagen adulterada muestra supuestamente dos logos de la National Football League y la New England Patriots en la camisa del menor a la altura del pecho, pero en la foto original estos logos no aparecen.

Imagen original (arriba) e imagen adulterada (abaja). Foto: Expansión política / captura en Facebook.

Así también, la imagen original fue utilizada por una página web mexicana para narrar una información sobre el hijo menor del actual presidente de México en septiembre de 2018.

Imagen original en setiembre de 2018. Foto: captura web Denuncia México.

Por otro lado, el Super Bowl tanto de 2021 como de 2020 se realizó en Florida, Estados Unidos. Asimismo, aunque el de 2019 se llevó a cabo en Atlanta, la fotografía, como comprobamos líneas arriba, corresponde al año 2018.

También, realizamos una búsqueda en Who Posted What? y encontramos un post similar, publicado el 5 de febrero de 2019. Este también adjunta el mismo link del sitio web mexicano “La Cornada”. Intentamos ingresar, pero actualmente su contenido no se encuentra disponible.

Viral antiguo. Foto: captura en Facebook.

Conclusión

La fotografía no muestra al hijo menor de AMLO en el Super Bowl, realizado en Atlanta. La imagen fue tomada en el Estadio Azteca durante el cierre de campaña del actual mandatario de México, cuando era candidato presidencial. Además, el evento deportivo americano de 2021 se realizó en Florida, no en Atlanta. Por ello, calificamos el post como falso.

