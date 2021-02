En Facebook, un post afirma que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió una “lista” de países que compraron la vacuna contra la COVID-19, en la que México no figura. Seguidamente, asegura que el Gobierno mexicano no adquirió nada y que, por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe rendir cuentas.

“La ONU da a conocer la lista de países que han comprado vacunas para la COVID-19 a los diferentes laboratorios, cuánto, cuándo y a quiénes compraron. México no está en esa lista. Nunca compraron nada y ahora que el presidente tiene que aclarar esto, se enferma. ¡Qué conveniente!”, dice la publicación que concentra más de 400 interacciones y 300 compartidos en la red social. Sin embargo, su contenido es falso.

Viral dice que la ONU difundió una “lista” de países que compraron vacunas, donde no figura México. Foto: captura en Facebook.

¿La ONU difundió una lista de países que han comprado vacunas, en la que México no está?

En este contexto, la relación de México con la ONU es Covax, el cual es un mecanismo que permite facilitar a los países participantes el acceso a las vacunas contra el nuevo coronavirus de una forma más “rápida, justa y segura posible”.

Covax es promovido por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza Gavi para las Vacunas (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) —la cual es uno de los organismos de la ONU—.

“Al unirse al mecanismo (Covax), los países y economías participantes no solo tendrán acceso a la cartera de vacunas COVID-19 más grande y diversa del mundo, sino también a una cartera gestionada activamente”, señala el sitio oficial del mecanismo.

Desde octubre de 2020, México es parte de esta plataforma. El Gobierno mexicano comunicó que se realizó un “pago del anticipo” a Covax, a través de su página oficial.

“Con este pago, México garantiza contar con opciones para adquirir dosis de una vacuna exitosa contra la COVID-19 dentro del portafolio de Covax. El acuerdo alcanzado con Covax Facility le permitirá a México la adquisición de las dosis suficientes para inmunizar hasta al 20% de su población”, informó.

México es miembro de Covax. Foto: captura de web de Gobierno de México.

Una búsqueda por Who Posted What? arrojó que este post circula en redes sociales desde el 25 de enero de 2021. Revisamos publicaciones de la ONU, pero no se halló ningún documento sobre una supuesta “lista” de compras de vacunas, donde supuestamente México no figura.

Tampoco ningún medio internacional ha informado al respecto. Al contrario, The Associated Press (AP) reveló mediante un artículo del 26 de enero que dicho registro no existe .

Así también, en entrevista con Animal Político, la propia ONU precisó que dicho post del supuesto listado es falso. Además, aclaró que toda información del organismo se encuentra en su sitio oficial, donde efectivamente no se encuentra ninguna “lista”.

El 3 de febrero de 2021, Covax publica un artículo en el cual informa su “primer pronóstico de distribución provisional de vacunas”. En este proporciona información sobre “la disponibilidad anticipada de dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech en el primer trimestre de este año y la vacuna candidata de AstraZeneca / Oxford en el primer semestre de 2021 a los participantes de la instalación Covax”.

Además, adjunta un documento donde se halla la forma de distribución de 1,2 millones de dosis de Pfizer / BioNTech y 336 millones de dosis de las vacunas de AstraZeneca / Oxford. Entre los beneficiarios, se encuentra México con 6 472 800 vacunas para enfrentar el nuevo coronavirus.

Documento de Covax. Foto: captura Covax.

Pese a que México es parte de Covax, el país ha comenzado su campaña de inmunización contra el nuevo coronavirus con la vacuna de Pfizer / BioNTech desde diciembre de 2020. Además, según la página gubernamental del 14 de febrero, el Gobierno mexicano recibió 870.000 dosis de AstraZeneca / Oxford, por lo que comenzará la vacunación en las regiones más apartadas del territorio nacional.

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Así también, el 24 de enero, un día antes de la publicación del post falso, el presidente de México informó que dio positivo a la COVID-19. En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario expresó: “Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico”.

Sin embargo, por esta misma red social, el 4 de febrero, Andrés Manuel López Obrador informó que superó la enfermedad por lo que seguirá adelante con sus gestiones.

Conclusión

La ONU no publicó ninguna “lista” de países que compraron la vacuna contra la COVID-19, en la que supuestamente México no figura. El Gobierno mexicano ha recibido vacunas de Pfizer / BioNTech en diciembre de 2020 y de AstraZeneca / Oxford en febrero de 2021. El país está en el proceso de su campaña de inmunización. Por ello, calificamos el post como falso.

