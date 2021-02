En Facebook, un post anuncia que la técnica enfermera del Hospital de San José de Sisa, Maribel Estrella Rengifo, fue internada de emergencia en el Hospital II de EsSalud de Tarapoto, San Martín. Esto luego de haber presentado aparentemente “reacciones adversas” a la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19.

Sin embargo, esta información es engañosa.

Es engañoso que enfermera de Tarapoto fue internada “por la vacuna de Sinopharm”. Foto: captura en Facebook.

En San Martín, el 11 de febrero inició la jornada de inmunización contra la COVID-19 con la vacuna de Sinopharm en 25 puntos de hospitales y centros de salud.

¿La enfermera fue internada de emergencia por efectos adversos de la vacunación?

De acuerdo a la conferencia de prensa de la Diresa de San Martín, el jueves 11 de febrero del presente año, la técnica de enfermería de la provincia del Dorado, Tarapoto, presentó “taquicardias esporádicas” tiempo después de haber recibido la vacuna de Sinopharm.

Según Leslie Zevallos, directora de la Diresa, luego del proceso de vacunación se registraron 19 eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacuna. “Se dice que son supuestos porque tiene que desarrollarse todo un proceso de investigación para determinar si es o no atribuible a la vacuna”, dijo.

Informó que 18 personas manifestaron náuseas y mareos principalmente, pero una, que es el caso de la enfermera, manifestó “taquicardias esporádicas”. Seguidamente, Zevallos precisó que el resto de las funciones vitales de la profesional de salud han estado estables como la capacidad respiratoria y el estado de conciencia que no se ha perdido en ningún momento.

Especificó que este tipo de enfermedades cardiovasculares no surgen de un día para otro sino que podría ser una complicación previa de la que la enfermera de Tarapoto no se habría dado cuenta.

En una reciente comunicación con Verificador de La República, Leslie Zevallos declaró que “ no hay una asociación causal” de la taquicardia con la vacuna , sino que “es un evento coincidente”. Además, negó que esté asociada a los efectos secundarios que podría señalarse de la vacuna.

“Hemos vacunado a 2363 personas y ella es la única que ha presentado este síntoma, pero no ha requerido mayor cuidado que estar en observación. Se la refirió (al hospital de Essalud) porque nos preocupamos por la salud de ella, no porque su condición de salud estaba muy mal o deteriorada o inconsciente. No, para nada. No ha perdido la conciencia”, aclaró.

Asimismo, manifestó que la enfermera está estable y aseguró que pronto será dada de alta y enfatizó que la vacunación no causó la taquicardia y que, incluso, “en ningún momento su saturación ha bajado de 98”.

En esa línea, Essalud comunicó a este medio que, de acuerdo a la Red Asistencial de EsSalud Tarapoto, la enfermera “se encuentra hemodinámicamente estable, con rangos normales de sus signos vitales, presión y frecuencia cardiaca controlada , por lo que se estima que hoy será dada de alta”.

Essalud refirió que Maribel Estrella Rengifo registró “episodios de fatiga, dolor de cabeza, agitación, leve taquicardia”. Asimismo, indicó que la jefa del Servicio de Emergencia Hospital II Tarapoto, Giovanna Angulo, precisó lo siguiente: “Estas manifestaciones en su salud fueron superadas rápidamente, siendo su condición actual estable”.

Sin embargo, Giovanna Angulo dijo al Seguro Social que la enfermera presenta niveles altos de glucosa y tiene antecedentes de familiares diabéticos y que de confirmarse que padece diabetes mellitus, comenzará un tratamiento.

Essalud consultó si estos efectos son producidos por el suministro de la vacuna de Sinopharm y Ángulo respondió que, según el informe del Ministerio de Salud (Minsa) sobre las posibles reacciones adversas de la vacuna, existen tres que se catalogan como “común, anormal y reacción adversa” las cuales serían: fatiga, dolor de cabeza y sensación de falta de aire que rápidamente la enfermera la superó.

¿Cuáles son los efectos secundarios previstos de la vacuna de Sinopharm?

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), no existe registro de “reacciones adversas severas” de la vacuna de Sinopharm , solo algunos efectos secundarios leves que pueden presentarse o no, como: dolor, ligera hinchazón o enrojecimiento en el lugar de aplicación.

Añade que también se han reportado algunas reacciones leves como dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular o cansancio. Precisó que, en ambos casos, “no son permanentes y se resuelven o pasan rápidamente”.

Efectos adversos de la vacuna de Sinopharm, según el Minsa. Foto: captura documento Minsa.

Conclusión

Efectivamente, una enfermera fue internada en el Hospital de Essalud de Tarapoto luego de recibir la vacuna de Sinopharm. La mujer presentó fatiga, dolor de cabeza, agitación y leve taquicardia. Los tres primeros síntomas han sido catalogados como posibles efectos adversos; sin embargo, esta última no está asociada a la vacuna. Hasta la fecha, la profesional de salud se encuentra estable. Por ello, calificamos el post como engañoso.

