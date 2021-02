Una publicación de Facebook utilizó cifras reales sobre la eficacia de las vacunas aprobadas de emergencia contra la COVID-19 para concluir que la vacuna de Sinopharm, que está siendo aplicada en el Perú, no posee la eficacia necesaria.

“En pocas palabras, las vacunas chinas Sinopharm no tienen la eficacia requerida para los países latinos”, aseveró. Además, la página afirmó que aquellas personas que sean inoculadas podrían “sufrir cuadros a futuro con su sistema de autodefensa”. No obstante, dichas afirmaciones son falsas.

La vacuna de Sinopharm cuenta con la eficacia requerida

En principio, la vacuna de Sinopharm ha sido probada en ensayos clínicos de fase 1,2 y 3. El informe sobre las pruebas en la etapa 1 (192 voluntarios) y 2 (448 voluntarios) de la vacuna concluyó que es “segura y bien tolerada”.

Asimismo, un artículo publicado en The Journal of the American Association determinó que, en base a los resultados de los primeros ensayos clínicos, la vacuna era “eficaz y segura” .

Sin embargo, para que esta consiga la aprobación de emergencia y pueda ser aplicada a la ciudadanía en general tuvo que continuar con los estudios de fase 3 (más de 60.000 voluntarios), con los cuales se comprobó que sí generaba anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

Además, la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinopharm supera el 50% de eficacia requerido por la Organización Mundial de la Salud . Según los parámetros de la OMS, para que una vacuna se considere como recomendable debe tener una eficacia mínima del 50% o una preferible del 70% con resultados consistentes en adultos mayores.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Gobierno chino, la vacuna de Sinopharm cuenta con una eficacia del 79,34%. Por tal motivo, supera tanto el mínimo como la cifra preferible indicada por la OMS, y también ha sido probada en adultos mayores de entre 60 y 80 años.

Por ello, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aprobó su aplicación de emergencia en el país. “En el Perú, la Digemid ha otorgado una autorización excepcional para la importación y uso por situaciones de salud pública a la vacuna de Sinopharm”, informó el Ministerio de Salud.

Lo mismo ocurrió en otros países como China, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.

Las vacunas de Sinopharm reportaron síntomas leves o moderados

La publicación de Facebook también señaló que el personal de salud que se inocule la vacuna de Sinopharm podrá padecer complicaciones relacionadas a su sistema inmunológico.

Sin embargo, en el informe sobre los ensayos de la vacuna se reportó síntomas de gravedad leve y moderada. Entre los efectos secundarios más comunes se hallaron dolor en la zona de la inyección, hinchazón leve, picazón leve, enrojecimiento y, en menos del 1%, erupciones cutáneas.

Finalmente, la divulgadora científica Alejandra Ruiz indicó en una nota anterior de Verificador que es poco probable que en el futuro las personas inoculadas puedan presentar reacciones adversas desconocidas.

La especialista explicó que, debido a que la vacuna se elaboró a partir de un virus inactivado (tal como se elaboran la mayoría de las vacunas), este no tiene la capacidad de replicarse, ya que el organismo lo elimina .

Conclusión

La vacuna de Sinopharm tiene una eficacia del 79,34% y supera el 50% mínimo recomendado por la OMS. Además, ha recibido autorizaciones de emergencia en Perú, China, Egipto y los Emiratos Árabes. Por lo tanto, es falso que las vacunas de Sinopharm “no tienen la eficacia requerida”.

