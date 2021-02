No, en las pruebas PCR no se han encontrado “nanorrobots”

Una publicación compartida más de un centenar de veces asegura que los test PCR sirven para “meter” el nuevo coronavirus en el organismo. Para justificarlo, adjunta el titular de una noticia, la cual anuncia que un “nanorrobot” fue encontrado en este tipo de pruebas moleculares.

Sin embargo, se trata de información falsa. Por un lado, el artículo citado por el post no presenta pruebas que avalen su afirmación, ni tampoco se ubicó registro alguno del supuesto hallazgo. A su vez, la imagen corresponde a un proyecto de nanorrobots para combatir el cáncer.

El texto viral, publicado en Facebook el último 4 de febrero, enuncia: “Nos están enfermando a través de la prueba, según te sacan una muestra, pero más bien en la prueba te están metiendo el virus”.

A continuación, incluye una captura de pantalla del siguiente titular: “Internacional – Nanorrobot encontrado en la prueba de PCR”, que fecha del 8 de diciembre de 2020. Asimismo, acompaña al texto la imagen de una especie de artefacto diminuto en medio de glóbulos rojos.

No hay registros de que se haya encontrado un nanorrobot en las pruebas PCR

Verificador realizó una búsqueda por palabras clave en Google y no halló registros ni datos fiables de que se haya “encontrado” un nanorrobot en una prueba PCR.

Mas bien, el sitio web que publicó la noticia por primera vez no otorga ninguna información que permita determinar quién, cuándo y dónde se realizó el presunto descubrimiento. Según señala el texto, estos nanorrobots miden 2,5 nanómetros, lo que les permitiría “atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica”.

Sin presentar una explicación del presunto funcionamiento del microscópico dispositivo, el portal “agradece” por la información a Patricia Callisperis, una médica boliviana dedicada a la ortopedia infantil y traumatología.

Este medio no halló registros de alguna declaración de Callisperis sobre el tema. No obstante, en una verificación anterior desmentimos una declaración de esta médica, quien promueve el consumo de dióxido de cloro. Cabe señalar que no se ha demostrado la eficacia de este producto contra la COVID-19 y puede ser dañino.

La publicación viral desliza, a raíz del artículo, que estos nanorrobots servirían para introducir el coronavirus en el cuerpo. Sin embargo, dicha afirmación no cuenta con ningún tipo de sustento, ni se encontraron indicios que la sostengan.

La imagen del nanorrobot entre glóbulos rojos lleva años en internet

Por otra parte, el gráfico que ilustra la noticia no corresponde al presunto hallazgo de un nanorrobot en las pruebas de hisopado. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, este portal concluyó que el mismo circula en internet, por lo menos, desde hace más de 10 años.

El registro más antiguo que se ubicó corresponde a un artículo del 15 de setiembre de 2010 en un blog de negocios. El texto versa sobre la creación del Johns Hopkins Center of Cancer Nanotechnology Excellence, destinado al desarrollo de nanotecnologías orientadas al cáncer. No obstante, el blog no señala la procedencia original de la imagen.

Conclusión

El post de Facebook que asegura que un nanorrobot fue encontrado en la prueba PCR es falso. La fuente original de la noticia no presenta ninguna prueba de su afirmación, y no se halló ningún registro del supuesto hallazgo. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

