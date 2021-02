Es falso que la medida de los centros de retención temporal es “inconstitucional”

“El art. 7 del D.S. N° 008-2021-PCM de 27.1.21 (que reforma el art. 4.5 del D.S. N° 184-2020-PCM) es inconstitucional. Nadie puede ser detenido salvo orden judicial o flagrante delito”, afirmaron publicaciones compartidas en Facebook desde el 1 de febrero. No obstante, sus fundamentos son errados.

El artículo de la Constitución citado quedó restringido por el Estado de Emergencia

En la publicación viral se aseguró que esta medida es inconstitucional, debido a que el artículo 2.24.f de la Constitución Política del Perú establece que una persona solo puede ser detenida bajo orden judicial o delito flagrante y, según los posts, infringir la cuarentena no es un delito.

Sin embargo, las publicaciones no tienen en cuenta que actualmente nos encontramos en Estado de Emergencia, régimen de excepción mediante el cual determinados derechos quedan restringidos y uno de ellos es el citado en la publicación.

De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución en el que se define el Estado de Emergencia se establece que durante la aplicación de este régimen el artículo 2.24.f queda suspendido .

Por lo que, en este caso, no se aplica como argumento de inconstitucionalidad. No obstante, también existen otras razones que facultan al personal de la Policía a ejecutar la medida de los centros de retención temporal.

La Policía tiene la facultad de retener a las personas

En principio, la primera ministra, Violeta Bermúdez, descartó que la intervención que realiza la Policía se trate de una detención - como afirmaron las publicaciones de Facebook-. “(Es) una medida que evitará que las personas circulen cuando no se encuentra permitido”, dijo a La República.

Además, el área de Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) precisó a Verificador que la retención en dichos centros se hace con fines de identificación, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM.

“Impleméntense los centros de retención temporal, para efectos de la identificación de los intervenidos por infringir las reglas sanitarias y la inmovilización social obligatoria , salvo que se trate de asuntos de relevancia penal”, se lee en el artículo 4.

Al respecto, el abogado constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú Luciano López subrayó que “la retención de la persona es una facultad que tiene la Policía para identificar”.

Efectivamente, en el artículo 205º del Código Procesal Penal y en el Protocolo de Control de Identidad Policial de la PNP está contemplado que esta intervención con fines de identificación puede hacerse hasta por un máximo de 4 horas.

Por último, el área de Comunicaciones de la PNP también resaltó que el procedimiento que se lleva a cabo en los Centros de Retención Temporal no supera las cuatro horas que están reglamentadas.

“(Las personas) primero pasan el triaje del Ministerio de Salud, después son identificados, luego se le pone la papeleta y luego ya son retirados del lugar, dependiendo de la situación. Todo ese trámite demora más de dos horas o tres horas”, detalló a este medio.

Faltar a las medidas sanitarias puede ser considerado un delito

Contrario a lo que señalan las publicaciones, infringir la cuarentena, el toque de queda u otras medidas dictadas en el marco del Estado de Emergencia pueden ser consideradas un delito.

Según el artículo 292 del Código Penal, la violación de medidas sanitarias puede ser sancionada.

El especialista Luciano López manifestó a Verificador que la intervención realizada en el marco de los centros de retención temporal podría vincularse con el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el Código Penal.

“La retención temporal estoy viendo que tranquilamente se podría relacionar con los supuestos de relevancia penal que son, a groso modo, el artículo 292”, declaró.

Con dicha afirmación coincidió el constitucionalista Omar Cairo quien destacó que este tipo de intervenciones deben ser realizadas por el personal de la PNP.

“Las retenciones son válidas y deben ser realizadas por la autoridad policial, pero quien incumple las medidas sanitarias está incurriendo en el delito del artículo 292 del Código Penal”, indicó a este medio.

El origen del bulo

Una búsqueda en la plataforma Who Post What reveló que una de las publicaciones más antiguas en Facebook fue del 1 de febrero y tomó como fuente un tuit publicado por el abogado Humberto Abanto. Sin embargo, él no mencionó al artículo 2.24.f ni que infringir la cuarentena no es un delito .

Por ello, Verificador se puso en contacto con el especialista quien confirmó que sí calificó a la medida de los centros de retención temporal como inconstitucional, pero no por los mismos argumentos señalados en las publicaciones virales.

Abanto indicó a este medio que él considera que la medida es inconstitucional porque no fue promulgada en una ley, sino en un decreto supremo. “Conforme a nuestra constitución para establecer restricciones, limitaciones o privaciones de la libertad personal se tiene que aprobar por una ley aprobada por el Congreso o con Delegación de facultades del Congreso. No con un Decreto Supremo”, sostuvo.

El abogado agregó que la reserva de ley no cambia por el Estado de Emergencia. Una revisión de la Constitución demostró que el argumento al que hace referencia se encuentra en el artículo 74; no obstante, allí se habla sobre materia tributaria.

Así también lo corroboró una fórmula legal del Congreso del 2003 en el que se especifica qué es la Reserva de Ley y qué aspectos contempla.

Además, Humberto Abanto señaló que tampoco existe una ley sobre la retención para triaje sanitario y que para que sea legal el Ejecutivo debe recurrir al Congreso. “Si el señor Sagasti quiere que esto ocurra y su ministro del Interior quiere que ocurra y su premier quiere que ocurra van al Congreso y le piden una ley”, expresó.

Sin embargo, las medidas aquí mencionadas han sido publicadas en el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, en el cual se indica que estas se encuentran respaldadas por diferentes artículos de la Constitución como el 7, 9 y 137, y por los artículos 2, 6 y 12 del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

Conclusión

El artículo 137 de la Constitución restringe determinados derechos, entre ellos el comprendido en el artículo 2.24.f y que fue usado como argumento en los posts virales. Además, el incumplimiento de las medidas sanitarias sí puede ser considerado como un delito de acuerdo con el Código Penal. Por lo tanto, es falso que la medida de los “centros de retención temporal” es inconstitucional, como afirmaron publicaciones en Facebook.

