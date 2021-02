Es falso que la COVID-19 fue planeada en el Evento 201, como afirma video viral

En redes sociales circuló un video de casi 15 minutos en el que un hombre español identificado como Ricardo difunde desinformación sobre la pandemia de la COVID-19 y su origen. “Ya tenemos pruebas del engaño masivo”, se lee en la descripción de la publicación del 3 de enero.

El usuario de Facebook afirmó en el video que (1) la pandemia de la COVID-19 fue planeada en el Evento 201, (2) no existe el virus SARS-CoV-2 y que el Gobierno irlandés lo confirmó, (3) las muertes que han ocurrido han sido causadas por la perturbación electromagnética, y que (4) las mascarillas y las prueban PCR no sirven. No obstante, sus aseveraciones son falsas.

El video tuvo más de 150.000 reproducciones. Foto: captura de Facebook

1. Es falso que la pandemia fue planeada en el Evento 201

“Todos han oído hablar del Evento 201, de cómo determinadas personas que sí conocen bien tenían todo esto (la pandemia) planificado en el tiempo”, señaló el protagonista. Esta teoría también ha sido difundida en otros videos similares. Sin embargo, esa información es falsa.

Videos similares circulan desde el 2020. Foto: captura de Facebook

El Evento 201 fue un ejercicio de simulación de una pandemia y las posibles respuestas. En la actividad de octubre del 2019, se habló de un coronavirus ficticio denominado CAPS. En esa línea, se mencionó a los coronavirus como la gran familia de virus y no al SARS-CoV-2.

Además, el Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad John Hopkins publicó un comunicado en el que aclaró que el suceso no se trató de una predicción de la actual pandemia. “Para el escenario, modelamos una pandemia de coronavirus ficticia, pero declaramos explícitamente que no era una predicción ”, expresaron.

La Universidad John Hopkins lo desmintió. Foto: captura de pantalla

Este argumento también fue incluido en otras teorías conspirativas que desmentimos anteriormente en Verificador, como que el virus se creó en el 2014 en el Reino Unido.

2. Es falso que el virus SARS-CoV-2 no existe y que el Gobierno irlandés lo confirmó

El aislamiento del virus SARS-CoV-2 en diciembre del 2019, como registró la Organización Mundial de la Salud, es una prueba de que el virus existe . Además, la información sobre la existencia y el origen del virus fue publicada en revistas científicas como Nature Medicine, The New England Journal of Medicine y Journal of Medical Virology.

Asimismo, Ricardo, el usuario de Facebook, afirma que el Servicio de Salud de Irlanda (HSE, por sus siglas en inglés) confirmó que el virus no existe. Sin embargo, esa información es errada.

En Verificador, aclaramos que el HSE negó el pedido de la experiodista Gemma O’Doherty de aislar el virus sin usar un cultivo celular, pero no la existencia del virus. De acuerdo a especialistas, la solicitud no es científicamente posible .

3. Ni la perturbación magnética ni las redes 5G ocasionaron las muertes por COVID-19

En notas anteriores de Verificador se aclaró que la radiación de las redes 5G está por debajo de la recomendación internacional , por lo que no hay evidencia para asegurar que son tóxicas.

Además, la Organización Mundial de la Salud informó que más de 25.000 artículos sostienen que no existe la posibilidad de que los campos electromagnéticos de las antenas tengan implicaciones para la salud.

4. Es falso que las mascarillas y las pruebas PCR no sirven

“Al no haber agente infeccioso, no sirven para nada las mascarillas, no sirven para nada los test PCR”, se afirmó en el video. No obstante, eso es falso.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han confirmado la fiabilidad de las pruebas PCR para detectar el virus. Al respecto, la médica infectóloga Camille Webb declaró para Verificador que estas pruebas identifican el ARN del virus SARS-CoV-2.

Además, la Organización Mundial de la Salud manifestó en un documento del 5 de junio del 2020 que las mascarillas ayudan a proteger a las personas que están alrededor y evitan que el virus se propague.

Conclusión

Existen pruebas científicas de que el virus existe y de que su origen es natural. Además, autoridades de salud descartaron que la pandemia está relacionada con las redes 5G. Asimismo, la evidencia sugiere que las mascarillas y las pruebas PCR sirven. Por estas razones, es falso el video que afirma que la pandemia de la COVID-19 fue planeada en el Evento 201.

