Post sobre “instrucciones” para el uso de la ivermectina es falso

En Facebook, un post señala lo siguiente: “Quienes venden la ivermectina deberían entregarlo con estas instrucciones”. Entre las supuestas indicaciones se hallan no comer carne, pescado, chancho y alimentos cítricos por tres días; tampoco tomar alcohol y bebidas por cinco días y consumir comida blanda por dos días.

Esta publicación concentra más de 800 interacciones y 4.000 compartidos en la red social. Sin embargo, su contenido es falso porque no cuenta con ningún sustento científico. Además, las indicaciones sobre el uso del fármaco debe ser dado por un médico previa evaluación del paciente, y no por un vendedor.

Viral muestra supuestas “Instrucciones” para el uso de la ivermectina. Foto: captura en Facebook.

Ivermectina y COVID-19

Primeramente, debemos señalar que el uso de la ivermectina está aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) como un medicamento antiparasitario, pero no para casos de COVID-19. Su empleo contra el nuevo coronavirus continúa en estudio.

La FDA mantiene su postura, hasta la fecha, en no recomendar el uso de la ivermectina en casos del nuevo coronavirus. “No se debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19 a menos que se lo haya recetado su proveedor de atención médica y lo haya adquirido de una fuente legítima”, dice a través de su sitio oficial.

Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), mediante un comunicado del 14 de enero, ha determinado que aún no existen datos suficientes “para recomendar a favor o en contra del uso de ivermectina para el tratamiento de COVID-19”.

“Se necesitan resultados de ensayos clínicos con el poder estadístico adecuado, bien diseñados y bien realizados para proporcionar una guía más específica y basada en evidencia sobre la función de la ivermectina para el tratamiento del COVID-19”, dice.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha emitido una postura nueva sobre la utilización del medicamento para casos del nuevo coronavirus, hasta el momento.

En el Perú, el empleo de la ivermectina está contemplado en el documento técnico del Ministerio de Salud (Minsa) solamente para casos ambulatorios de COVID-19 en pacientes con factores de riesgo, siempre bajo el seguimiento del médico tratante.

Documento técnico. Foto: captura de la resolución del Minsa.

¿La ivermectina se usa con estas “instrucciones”?

En una búsqueda con las herramientas CrowdTangle y Who Posted What?, encontramos que el viral proviene desde julio del año 2020 y usuarios lo han estado compartiendo en redes sociales hasta enero de 2021.

Viral desde julio de 2020. Foto: captura en Facebook.

Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), sostuvo a Verificador de La República que estas “instrucciones” no tienen nada que ver con el uso o no de la ivermectina .

“La ivermectina es un medicamento que se recomienda dar en ayunas. Esa es la única recomendación para que se (dé) una mejor absorción. No se prohíbe (a las personas) bañarse ni comer pescado ni ninguna otra cosa”, dijo.

Manifestó que el empleo de la ivermectina es bajo prescripción médica y evaluación del paciente. Para casos de COVID-19 y enfermedades parasitarias, Talavera enfatizó que las indicaciones en cuanto al uso del fármaco son realizadas solo por el profesional de salud.

Seguidamente, comentó que en general el alcohol está contraindicado para alguien que toma cualquier medicamento, no solo por la ivermectina. El presidente de la FMP indicó que eso también sucede con el ají —un alimento que irrita el estómago—, por lo que existen alternativas para el paciente, pero recalcó: “Eso lo tiene que hacer el médico”.

Asimismo, Rubén Hernández, químico farmacéutico y miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, sostuvo en un artículo de AFP Factual que esas “consideraciones” no presentan ningún asidero “ni fisiológico ni farmacológico” . Además, agregó que la única indicación es que, en algunos casos, se use con el estómago vacío.

“Al consumirla con alimentos de alto contenido graso se produce un aumento en su absorción que puede generar mayor probabilidad de reacciones adversas”, explicó.

Por su parte, la nutricionista a domicilio, Nataly Aguilar, postuló que estas “instrucciones” no cuentan con ningún sustento científico . Explicó que consumir estos alimentos no tendrán ninguna interacción directa con el medicamento y sentenció: “Estas indicaciones no se deben seguir”.

Aseguró que “dejar de bañarse” no sería una recomendación correcta porque asearse ayudará a la persona “a tener una barrera de limpieza contra la COVID-19”, así como el lavado frecuente de manos. “Eso es una terrible indicación”, sostuvo.

Respecto al no consumo de gaseosas y alcohol, Aguilar dijo que son productos hipercalóricos y que están asociados al sobrepeso y obesidad, factores de riesgo para contraer el nuevo coronavirus. “Entonces por ahí de no bebidas alcohólicas ni gaseosas sí se debería respetar para todos y no solo para una persona que esté consumiendo solo la ivermectina”, señaló.

Además, indicó que el pescado es una fuente de proteínas que ayudará con el sistema inmunológico y a regenerar tejidos. Así también, carnes rojas y carne de cerdo —aunque su preparación dependerá del paciente— .

Para la nutricionista, en pacientes con COVID-19, el consumo de pescado y la carne de cerdo será importante dentro del proceso de recuperación. “De hecho el pescado es una de las proteínas de más fácil digestibilidad”, sostuvo.

“El rocoto es un factor de protección para los tejidos del estómago. No comer cítricos tampoco (es una correcta indicación) porque los cítricos son antioxidantes que ayudan a regenerar la célula dañadas. Las bebidas heladas dependerá mucho del clima, si estás en un lugar con mucho calor puede hacer uso, salvo tengas una infección en la garganta”, detalló.

Conclusión

Estas “instrucciones” al tomar ivermectina no cuenta con ningún respaldo científico. Además, las indicaciones en cuanto al uso del medicamento debe ser dado por un médico, previo diagnóstico del paciente. Por ello, calificamos el post como falso.

