Es engañoso el post titulado “COVID-19, la mayor estafa sanitaria del siglo XXI”

Circula una imagen que considera a la actual pandemia de COVID-19 como “la mayor estafa sanitaria del siglo XXI”. Para ello, enumera seis “revelaciones”, entre las que se encuentran un comunicado de “cientos de médicos” que advierten de la supuesta estafa, datos sobre los “falsos positivos” de los test PCR, así como otras afirmaciones.

Sin embargo, la publicación presenta información engañosa. La mayor parte de ella reproduce bulos contra el coronavirus o tergiversa y saca de contexto noticias reales. Pese a ello, el texto ha sido compartido cientos de veces desde el 31 de enero.

CIERTO 1. Cientos de médicos de todo el mundo firman un comunicado alertando que la COVID-19 es la mayor estafa sanitaria del siglo XXI. Fuente: United Health Professionals.

Esta es la afirmación que da título a la publicación. En agosto de 2020, un supuesto grupo de médicos, identificados como United Health Professionals, firmó un documento que califica a la actual pandemia como “la mayor estafa sanitaria del siglo XXI”.

No obstante, el referido comunicado minimiza la gravedad de la pandemia de coronavirus. Se posiciona en contra de medidas como el confinamiento, el “bloqueo de la economía”, el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas. Además, asevera que es falso que el virus sature los hospitales, que todo “debe volver inmediatamente a la normalidad”, entre otras afirmaciones.

Sobre este tipo de enunciados con tendencia negacionista, Verificador ha concluido en reiterados artículos que no solo fallecen personas con comorbilidades, que el virus sí puede saturar la ocupación hospitalaria, que la mascarilla y el distanciamiento social sí funcionan, que los barbijos cuentan con evidencia científica, así como afirmaciones que vinculan la letalidad del coronavirus con la de la gripe estacional, entre otras.

ENGAÑOSO 2. El New York Times reconoce que los test PCR dan un 70% de falsos positivos. “El test PCR no sirve para medir agentes víricos y quien lo hace está cometiendo un error”. Kary Mullis, premio nobel y creador de la prueba PCR.

La publicación viral saca de contexto dos hechos distintos para concluir que las pruebas PCR o moleculares no sirven. En primer lugar, Verificador revisó el artículo de The New York Times en cuestión —Your coronavirus test is positive. Maybe it shouldn’t be—.

El texto, que no trata de “falsos positivos”, señala que las pruebas PCR, a mayor número de ciclos que realizan para detectar el material genético del virus, más sensibles son. Por ello, pueden detectar fragmentos genéticos o restos de infecciones que no representan un riesgo particular.

La cifra de 70% que alega el post —y que fue corregida a 63% en el mismo artículo— refiere a una observación de 872 pruebas PCR positivas analizadas en el laboratorio estatal Wadsworth Center, Nueva York. El porcentaje referido responde a los test que no serían positivos si el umbral de ciclos fuera más bajo, es decir, si solo detectaran el virus hasta una determinada carga viral.

En tal sentido, Camille Webb, médico infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explicó a este medio en una ocasión anterior, que el test PCR “no detecta al virus entero, sino una parte de la estructura del virus”. “Es por eso que la prueba puede seguir siendo positiva en personas que ya no son contagiosas, porque no detecta necesariamente a un virus con capacidad de infectar”.

Por otra parte, las declaraciones de Kary Mullis, creador del test PCR, han sido tergiversadas en numerosas ocasiones. Verificador dedicó un artículo a esclarecer la postura del premio nobel sobre su propia invención, y sostuvo que no se pone en duda su principal función: detectar el material genético de un microorganismo o virus .

FALSO 3. Los Centros de Control Sanitarios (CDC) de EE. UU. admiten que solo el 6% de los fallecidos son por COVID-19. El 94% restante murieron por otras enfermedades. Fuente: Gobierno de Estados Unidos.

Verificador de La República ha desmentido anteriormente la presente información. Lo que reportaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos fue que solo el 6% de fallecidos por COVID-19 tuvo esta enfermedad como única causa mencionada. Los demás casos tuvieron causas adicionales.

Cabe aclarar que todas las muertes registradas por los CDC son muertes por COVID-19. Sin embargo, las denominadas afecciones adicionales o comorbilidades “contribuyen” a los fallecimientos desencadenados por la enfermedad del nuevo coronavirus.

CIERTO 4. “Los tribunales franceses han anulado el uso obligatorio de mascarillas por suponer un atentado a la libertad personal y de circulación libre de personas”.

La presente noticia sí es real. En setiembre último, el Tribunal Administrativo de Lyon sentenció que no se podía imponer el uso de mascarillas en todo el territorio de Lyon y Villeurbanne, según manifestó EuroNews. Esta medida siguió a una anterior, expedida en el departamento del Bajo Rin, que alberga a la ciudad de Estrasburgo, en Francia.

De acuerdo con la sentencia, se obligaba a la Prefectura a eliminar el uso obligatorio de cubrebocas en ciertas ciudades en las que no hay una “fuerte densidad de población”, así como a precisar horarios en función de la posibilidad de aglomeraciones.

La juez del Bajo Rin consideró que la norma implica “un atentado inmediato a la libertad personal de ir y venir de las personas que necesitan desplazarse”. Sin embargo, la Corte Suprema de Francia corroboró que la mascarilla obligatoria puede aplicarse en las ciudades más densamente pobladas , pero solicitó que se revise en núcleos urbanos más pequeños.

Aun así, la polémica sobre el uso obligatorio de barbijos no guarda relación con una supuesta “estafa sanitaria”, como alega la publicación viral. Por el contrario, está avalado científicamente que el uso generalizado de mascarillas ayuda a evitar la transmisión de infecciones respiratorias como la COVID-19.

CIERTO 5. Muere [en España] de apendicitis un bebé de 5 meses: “solo miraron si tenía coronavirus y nos dieron paracetamol”. Fuente: El Mundo.

Nuevamente, esta afirmación es cierta. El 16 de abril de 2020, El Mundo anunció la muerte de una bebé de cinco meses por apendicitis en España. De acuerdo a la declaración de los padres, el Servicio Andaluz de Salud indicó que no llevasen al menor al hospital, y solo revisaron si tenía coronavirus. Se les informó que la bebé “estaría incubando algún virus” y les recomendaron tratarla con paracetamol.

El medio 20minutos.es detalló que los padres de familia solicitaron ayuda en pleno auge del coronavirus y no recibieron la atención adecuada. Por el contrario, siguiendo la versión de los denunciantes, la pediatra que los atendió les dijo que no se preocuparan demasiado.

Sin embargo, al igual que la noticia anterior, esta tampoco guarda ninguna relación con una presunta “estafa sanitaria”, pues se trataría de un caso de negligencia médica.

ENGAÑOSO El confinamiento generalizado y la vacuna no son necesarios según la OMS.

Esta afirmación ha sido revisada previamente por Verificador. En tal ocasión, este medio comentó que la noticia era una tergiversación de las declaraciones de Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa.

Vale recalcar que la OMS es uno de los organismos que impulsa el Mecanismo Covax, cuya finalidad es controlar la pandemia de coronavirus a través del acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 .

Conclusión

La publicación titulada “COVID-19, la mayor estafa sanitaria del siglo XXI” comparte información tergiversada y sacada de contexto. De igual modo, los datos ciertos que incluyen no guardan relación con su afirmación principal. Por lo tanto, calificamos a esta publicación como engañosa.

