Es falso que el Gobierno de Irlanda “confirmó” que el SARS-CoV-2 no existe

En un video de más de 10 minutos, una experiodista irlandesa identificada como Gemma O’Doherty comparte desinformación sobre la existencia del virus causante de la COVID-19.

De acuerdo con la protagonista del video, el Servicio de Salud (HSE, por sus siglas en inglés) de Irlanda “admitió” que el virus SARS-CoV-2 no existe, en una respuesta a su solicitud de información abierta. Sin embargo, la información del HSE ha sido tergiversada.

“Esta mañana nos hicieron llegar solo esta carta del HSE que es prueba de la respuesta que sabíamos que tendrían que darnos y esa respuesta es que el virus de la COVID-19 no existe”, afirmó O’Doherty.

El documento no niega la existencia del virus

En principio, el documento presentado en el video no niega la existencia del virus SARS-CoV-2. En realidad, se trató de una negativa a la solicitud presentada .

La mujer del video pidió “un registro que describa el aislamiento del virus SARS-CoV-2, tomado directamente de un paciente sintomático con COVID-19 y que esa prueba no esté mezclada o combinada con otro material genético (por ejemplo, células de monos o células cancerosas)”.

Ante ello, el Servicio de Salud respondió que no poseen registros relacionados a su solicitud. “Debo informarle que, habiendo realizado estas búsquedas, no pudimos localizar los registros en cuestión”, señalaron.

Además, mencionaron que rechazaron la solicitud en virtud de la sección 15.1 (a) de la Ley de Libertad de Información de 2014. Ese apartado estipula que “el expediente en cuestión no existe o no se puede encontrar después de que se hayan tomado todas las medidas razonables para determinar su paradero”.

En la respuesta del HSE no se aseveró que el virus no existe , sino que el registro tal como lo han solicitado no se encuentra disponible.

Por último, el Servicio de Salud manifestó al diario irlandés The Journal que esa es “una respuesta estándar a una solicitud de FOI cuando la oficina de HSE relevante ha buscado, pero no tiene registros que coincidan con lo solicitado”.

El pedido no es posible científicamente

Además de que el documento con las características solicitadas no existe dentro del archivo del HSE, los especialistas coincidieron en que científicamente tampoco es posible elaborarlo .

De acuerdo con un artículo de la Universidad de Reading, los virus son organismo acelulares, por lo que requieren de células para activarse. “Los virus son microbios acelulares. Si desea cultivarlos en el laboratorio, debe proporcionarles células huésped en las que se puedan replicar”, precisaron.

Con esa información coincide la profesora de patología y medicina molecular Karen Mossman, quien aseguró para la web The Conversation que para aislar un virus se recolectan muestras de los pacientes y se cultivan en otras células.

“Para aislar un virus en particular, los investigadores deben brindarle la oportunidad de infectar células de mamíferos vivos, en pequeños frascos o en placas de cultivo de tejidos”, detalló.

Por lo tanto, el pedido de aislar el virus sin usar otro “otro material genético” no es posible, según dichas definiciones. Así lo confirmó también el microbiólogo Siouxsie Wiles, quien declaró a Australian Associated Press que no es posible cumplir con la solicitud tal como está redactada.

“La forma en que expresan las solicitudes es que la muestra debe estar completamente sin adulterar y no debe cultivarse en ningún cultivo celular, y no se puede hacer eso ”, dijo.

Existen pruebas de que el virus existe y fue aislado

El virus SARS-CoV-2 se aisló por primera vez en diciembre del 2019, según información de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos informaron que el virus causante de la COVID-19 fue aislado y está disponible para la investigación de la comunidad científica y médica.

Además, publicaciones científicas de las revistas Nature Medicine, The New England Journal of Medicine y Journal of Medical Virology respaldan la existencia y el origen natural del virus.

Finalmente, en Verificador hemos desmentido publicaciones similares que afirmaron que los CDC “admitieron” que no aislaron el virus.

Conclusión

El Servicio de Salud de Irlanda no negó la existencia del virus. En realidad, rechazó una solicitud de la periodista O’Doherty en la que pedía “un registro de que el virus fue aislado, pero sin usar un cultivo celular”. Los especialistas señalaron que para aislar un virus es necesario cultivarlo en otras células en laboratorio. Por lo tanto, es falso que el Gobierno de Irlanda “confirmó” que el SARS-CoV-2 no existe.

