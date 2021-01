En Facebook, una publicación viral anunció que tres estados de la Unión Americana —Mississippi, Alabama y Louisiana— han retirado la licencia al canal de noticias CNN. Según el artículo, esto se debió a que la agencia estadounidense “no dice la verdad” y transmite información errónea.

No obstante, el texto en cuestión es falso. La supuesta noticia es en realidad un artículo satírico, compartido por el portal “America’s Last Line of Defense” en agosto de 2020. Aun así, la noticia ha sido interpretada como real y compartida más de 200 veces en las redes sociales.

La supuesta noticia fue compartida con el siguiente titular: “Quitan licencia a CNN por no decir la verdad”. El contenido de la misma argumenta que los estados Mississipi, Alabama y Louisiana retiraron la licencia del canal televisivo por propagar información falsa. Así también lo corrobora una cita adjudicada a Chad Benoit, a quien se presenta como fiscal general de Mississippi.

El texto pertenece a un sitio web satírico

Verificador realizó una búsqueda por palabras clave, y encontró que ningún medio confiable reprodujo la información referida. En cambio, detectó que el texto corresponde a un artículo satírico publicado en la página “America’s Last Line of Defense”.

Dicho portal se presenta a sí mismo como un sitio web satírico y paródico. Postula que la sátira no necesariamente es sinónimo de humor, sino que expone y critica “la estupidez y los vicios de la gente”, en el contexto particular de la política contemporánea y otros temas.

Para el caso de la página, se centra en publicar “noticias” de tinte conservador. No obstante, tiene un disclaimer para reiterar que toda la información que presenta ha sido fabricada.

“Todo en este sitio web es ficción. No es mentira y no es una noticia falsa porque no es real. Si cree que es real, debe hacerse examinar la cabeza. Cualquier similitud entre la fantasía pura de este sitio y las personas, lugares y eventos reales es pura coincidencia y todas las imágenes deben considerarse alteradas y satíricas.”

Por su parte, la “noticia” sobre el retiro de la licencia a CNN fue publicada el último mes de agosto. En aquel momento, distintos medios de verificación de datos, como Snopes, Check Your Fact y Fake Zap abordaron el tema. Este último precisó que el fiscal general de Mississippi no es Chad Benoit, sino Lynn Fitch.

Conclusión

No es cierto que la licencia de transmisión de CNN fue retirada en los estados norteamericanos de Alabama, Mississippi y Louisiana. El texto viral que lo afirma proviene del portal web satírico “America’s Last Line of Defense”. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

