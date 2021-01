Es falso que protocolos COVID-19 señalen que los asintomáticos deben hospitalizarse

En Facebook, en un post del 6 de enero se asevera que la falta de camas hospitalarias disponibles se debe a que todas las personas que dan positivo por COVID-19, así no tengan síntomas, “ocupan una cama de aislamiento preventivo durante 15 días” debido a los protocolos. Aunque la información es falsa, el bulo tiene alrededor de 500 interacciones.

Los casos leves o asintomáticos no requieren hospitalización

En el Perú, las diferentes disposiciones planteadas por el Ministerio de Salud, como la Directiva sanitaria para el cuidado en ambientes temporales de hospitalización y de atención crítica del 3 de julio de 2020, muestran el flujo establecido para el tratamiento de los casos de COVID-19 sospechosos o confirmados que se encuentren en un nivel leve, moderado o severo de la enfermedad.

Así, se sostiene que los pacientes leves o sin factores de riesgo pasarán por un aislamiento domiciliario, pero no serán hospitalizados .

Ello se reafirma en la Resolución Ministerial n.° 513-2020-MINSA del 22 de julio del mismo año, que se refiere a las directivas de gestión de camas de hospitalización y camas UCI para personas sospechosas o confirmadas positivo en coronavirus.

La Directiva sanitaria para el cuidado en ambientes temporales de hospitalización y de atención crítica muestra el flujo de atención para pacientes con coronavirus. Foto: captura de pantalla Minsa

En esa misma línea, la Resolución Ministerial n.° 839-2020-MINSA del 12 de octubre de 2020, acerca del manejo de los pacientes con COVID-19 en servicios de hospitalización, refiere explícitamente que para el internamiento de estas personas, se deben tener en cuenta los siguientes síntomas:

Disnea o dificultad respiratoria

Frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto

Saturación de oxígeno menor al 93%

Alteración de nivel de conciencia

Hipotensión arterial

Signos radiológicos de neumonía.

Entonces, los pacientes asintomáticos de coronavirus no ocupan una cama de hospitalización. Por ejemplo, si una persona que no presenta síntomas de coronavirus llega al hospital (por alguna otra dolencia) y da positivo por COVID-19, no sería internada.

Incluso, la Norma técnica de salud para la adecuación de los servicios de salud del primer nivel frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú, emitida el 7 de enero de 2021, resalta en un apartado que los casos leves llevan un aislamiento domiciliario por 14 días a partir de la fecha de inicio de síntomas.

En el caso de que su lugar de residencia no cuente con las especificaciones necesarias para este, se le derivará a un Centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o a un Centro de aislamiento temporal y seguimiento comunitario (CATS-C).

Los pacientes con COVID-19 moderado ocupan camas hospitalarias y los casos graves, camas en la unidad de cuidados intensivos. En ningún momento se hace mención a hospitalizaciones para los asintomáticos o con coronavirus leve.

En la resolución ministerial n.° 004-2021-MINSA, publicada en enero de 2021, se señala que los casos leves no son hospitalizados, sino que deben cumplir aislamiento domiciliario. Foto: captura de pantalla resolución ministerial

¿A qué se debe el colapso de los hospitales?

El pasado 12 de enero de 2021, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti afirmó que el Perú enfrenta actualmente una segunda ola, lo que se refleja en las estadísticas. Cada día, el número de casos positivos por COVID-19 aumenta. El último reporte del Minsa al 20 de enero refiere que 2.388 casos fueron confirmados en las últimas 24 horas.

Además, solo 134 camas UCI para pacientes con coronavirus están disponibles en todo el Perú, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud actualizado al viernes 22 de enero del 2021. Por otro lado, también hay una deficiencia de médicos especialistas, como se detalló en un informe de La República. A ello se suma la gran demanda de oxígeno medicinal y la poca oferta del mismo.

El infectólogo Juan Villena comentó a este medio que los pacientes en UCI generalmente permanecen más de 20 días internados o tardan hasta dos meses, por lo que la cama que ocupan queda inutilizable por ese periodo de tiempo. “Entonces, cualquier incremento de casos que tengamos, aun cuando sea pequeño, ya genera problemas en los centros asistenciales. Por eso es que decimos que ya no hay camas ”, explicó.

Conclusión

Es falso que los hospitales hayan colapsado porque los protocolos COVID señalan que incluso las personas asintomáticas deban hospitalizarse. La disposición establece que los pacientes con coronavirus que tengan síntomas leves o no los tengan deben de mantener aislamiento domiciliario por 14 días. No se incluye en ningún momento hospitalizaciones para este grupo de personas.

