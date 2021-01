No, la segunda ola de COVID-19 en Perú no es un “engaño”

Una publicación de Facebook utilizó las declaraciones en video del congresista César Gonzales para desinformar sobre la segunda ola de contagios de COVID-19 en el Perú. El encabezado del video presenta al parlamentario como un “médico valiente”, quien afirma que el actual repunte de casos es un engaño a la población y que, en Lima, los hospitales “están vacíos”.

No obstante, la información que presenta es falsa. El post —divulgado el 17 de enero y compartido más de 750 veces— saca de contexto el video original. Este fue publicado el último 5 de enero en un medio virtual de Ucayali, región a la que pertenece el congresista. Aún así, las declaraciones de Gonzales son falsas en tanto niegan la existencia de la segunda ola y la capacidad hospitalaria de Lima.

La publicación encabeza el video con el siguiente texto: “Por fin un médico valiente / la prensa nos miente”. A continuación, el parlamentario César Gonzales Tuanama, quien renunció a la bancada de Somos Perú en setiembre de 2020, declara:

“Las camas UCI están malogradas en Essalud. Yo he estado el día de ayer, anteayer. Hay camas malogradas. No se puede exagerar, querer asustar a la población y decir ‘que la segunda ola’ (...) Yo he estado en Lima, en los hospitales. Están vacíos los hospitales. Aquí [en Ucayali] me he ido al Hospital Regional. Hay internados, pero de otras patologías, no necesariamente de COVID. Las camas UCI están ocupadas por otras patologías. (...) Yo he estado ayer en Essalud: vacío el centro COVID, solo había un señor en sospecha, nada más. (...) Hay que decir la verdad, que hay necesidad del sistema de salud de reforzar el trabajo. Pero no se puede decir ‘que la segunda ola’, ‘que el COVID’, no. No engañemos a la población”.

La publicación viral saca de contexto el video original

Tal y como se presenta el contenido, se da a entender que la segunda ola de contagios por coronavirus sería una farsa en el Perú. Tampoco se especifica la fecha ni el lugar de la declaración y se presenta como información actual. Además, identifica al entrevistado como “médico”, lo cual es falso.

En primer lugar, se detectó que el video original fue publicado en Facebook el 5 de enero de 2021 por el medio UTV Noticias, procedente de Ucayali. La declaración fue emitida por el congresista César Gonzales, cuya profesión no es la medicina. Según el portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, Gonzales Tuanama cursó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas.

Verificador intentó contactarse con el parlamentario para solicitar detalles y pruebas de su afirmación inicial. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.

De igual modo, el presente artículo revisará la validez de sus afirmaciones en el contexto que le atribuye la publicación viral del 17 de enero.

La segunda ola de COVID-19 no es un “engaño” ni una “exageración”

Es falso considerar que la segunda ola de contagios de COVID-19 en el Perú es un engaño. El último 12 de enero, la titular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó la situación epidemiológica que atraviesa el país.

“En este momento ya el sistema de salud esta recibiendo más pacientes, estamos viendo que estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos asciende mucho más. Estamos en una segunda ola, estamos en una situación de incertidumbre. Es duro pero tenemos que tenerlo claro”, declaró en la 58° edición de la CADE Ejecutivos.

De igual modo, el 17 de enero, la ministra de Salud informó para Canal N que, según los cálculos, el Perú se encuentra “como cuando estábamos en quincena de abril del año pasado”, y que las cifras van en aumento. Esto se debería al ingreso de las nuevas variantes de SARS-CoV-2 al país, detalló Mazzetti.

No obstante, las cifras también revelan similitudes con los meses más críticos de 2020. Al 19 de enero, la plataforma OpenCovid-Perú, que analiza los datos oficiales de la pandemia, reporta 127 camas UCI disponibles a nivel nacional, de un total de 1836. Esto supone un 93.1% de ocupación, con 1.709 internos , y que supera con creces el máximo histórico que tuvo el país, el último 14 de agosto: 1.553.

En cuanto al número de personas fallecidas por COVID-19, el reporte oficial del Ministerio de Salud mantiene una curva ascendente, con 101 decesos al 17 de enero, según revela OpenCovid. Esta cifra es equiparable a las registradas a inicios de mayo de 2020, durante la primera ola de contagios.

Los hospitales de Lima no están vacíos

Otra de las afirmaciones vertidas en el video es que Lima tiene los “hospitales vacíos”. Sin embargo, esto no es así. El nivel de ocupación hospitalaria analizado por OpenCovid-Perú muestra un incremento sostenido en las últimas semanas.

Al 19 de enero, hay 4.385 camas ocupadas en la capital peruana, una cifra creciente que posiciona a la ciudad a los niveles pandémicos de la segunda semana de mayo. Sin embargo, existen aún 1.220 camas disponibles, es decir, un 21.7% del total.

En cuanto a las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la situación de Lima es más grave: quedan solo 15 disponibles de un total de 927.

¿Cuál es la situación en Ucayali?

Por otro lado, el congresista César Gonzales hizo comentarios acerca de la situación en la región que representa, Ucayali. Indicó que las camas UCI “están malogradas” y que los internos se debían a otras patologías, no necesariamente a COVID-19.

Ante ello, cabe recordar que este departamento es uno de los seis que se encuentran en alerta moderada, el nivel epidemiológico menos restrictivo de los tres estipulados por el Gobierno de Francisco Sagasti. Por tanto, resulta inexacto extrapolar su situación hacia el resto del país, como puede dar a entender la publicación viral.

De cualquier manera, la capacidad hospitalaria de la región amazónica se encuentra aproximadamente en un 50%, con 125 camas ocupadas del total de 251, indica la plataforma OpenCovid. Sin embargo, a nivel de camas UCI, actualmente la región no cuenta con ninguna disponible de las 21 que posee.

Ya el 5 de enero, fecha en la que Gonzales brindó su declaración, la Defensoría del Pueblo había reportado 2 camas UCI disponibles. Estas eran utilizadas por pacientes de COVID-19 y de otras enfermedades como el dengue, según informó el medio local UTV Noticias.

Dicho medio también recogió las declaraciones de Hugo Pari, Jefe de la Oficina Defensorial de Ucayali, quien reportó que “no todas las camas se encuentran en las mejores condiciones”. Pari indicó que las camas UCI cuentan con “algunas falencias” debido a la antigüedad de los hospitales, lo que va acorde con lo dicho por el congresista.

Conclusión

La publicación viral que niega la segunda ola de COVID-19 en Perú es falsa. Esta saca de contexto las declaraciones emitidas por el congresista César Gonzales, a quien identifica falsamente como “médico”.

Los niveles epidemiológicos actuales en el país se encuentran en aumento y son similares a los reportados durante la primera ola. De igual modo, la situación en Ucayali no se puede extrapolar al resto del país. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

