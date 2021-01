No, no existe documento que anuncie cuarentena total y vacunación obligatoria

“Filtran documento de las FF. AA. donde el Gobierno de Sagasti anuncia cuarentena total, vacunación con uso de las fuerzas, crematorios y primera extensión de cuarentena hasta febrero”, señala un post en Facebook que tiene casi 1.000 interacciones, entre ‘me gusta’, comentarios y compartidos.

No existe ningún documento oficial sobre la ampliación de la cuarentena ni una cuarentena total

Hasta el momento, la única publicación realizada por los canales oficiales del Gobierno es el Decreto Supremo n.° 002-2021-PCM, lanzado el 14 de enero en el diario El Peruano. Un día antes, el presidente Francisco Sagasti, junto con el Consejo de Ministros, dijo en conferencia de prensa lo estipulado allí.

Se contemplaron medidas diferenciadas de acuerdo a la alerta sanitaria en las que se encuentran las regiones. Estas fueron catalogadas en cuatro niveles: riesgo moderado, alto, muy alto y extremo.

Hasta entonces no había ninguna región en el nivel de alerta extrema. No obstante, el presidente advirtió que si no se cumplían los protocolos de prevención, se podría llegar a ello. “ Queremos evitar una confinación extrema, una cuarentena estricta para todos. A eso no queremos llegar, pero si en alguna región se levanta la pendiente (de casos críticos), se aplicará la cuarentena extrema. La guardamos para el final porque sabemos que muchos peruanos y peruanas tienen que ganarse la vida todos los días”, resaltó.

Asimismo, manifestó que las disposiciones anunciadas —como los horarios de inmovilización social obligatoria, reducción de aforos en comercios, entre otros— tomaban vigencia del 15 al 31 de enero del 2021. Luego de esa fecha, se vería si las medidas continúan o se hacen más severas.

Verificador se contactó con la oficina de prensa de la Presidencia y del Ministerio de Defensa, quienes confirmaron que la información es falsa. Además, señalaron que todas las disposiciones se publican a través de canales formales o redes institucionales “de manera abierta y transparente”.

Las vacunas no son obligatorias

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, explicó —durante durante su presentación del 20 de noviembre de 2020 ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República— que el Estado sí tiene la obligación de vacunar a las personas, con lo que se garantiza su derecho a la salud. Sin embargo, cada ciudadano tiene la elección de acudir o no a hacerlo. “ Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan ”, afirmó.

En ese sentido, la Ley 31091, publicada el 18 de diciembre de 2020, establece que el acceso a los medicamentos y vacunas que permitan curar y prevenir la COVID-19 será libre y voluntario para la población en general.

Conclusión

No hay un documento que se haya filtrado a las Fuerzas Armadas donde el presidente Francisco Sagasti ordene cuarentena total ni vacunación obligatoria. El jefe de Estado sostuvo que, por el momento, la cuarentena estricta es una medida extrema que quiere evitar. Por otro lado, la vacunación es de libre elección.

