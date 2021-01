Publicaciones en Facebook afirman que una resonancia magnética realizada por la neurocientífica Rebecca Saxe muestra la reacción química del cerebro ante un beso de una madre a su hijo.

“El bebé de dos meses recibe el beso y aún sin comprender el lenguaje o los códigos sociales, su cerebro responde de manera natural y orgánica al gesto de su madre, activándose las mismas áreas cerebrales”, indican los posts. Sin embargo, esa información es errónea.

La fotografía no muestra la reacción química del cerebro luego de recibir un beso

Una búsqueda inversa en Google reveló que la imagen original publicada en el 2015 por el Departamento de Ciencias Cerebrales y Cognitivas del MIT no cuenta con las áreas resaltadas .

De hecho, esta misma imagen fue compartida en reiteradas ocasiones por la neurocientífica y en ninguna se muestra con áreas de color rojo.

Aunque Saxe sí realizó un estudio en torno a cómo piensan los niños sobre los pensamientos de otras personas, la imagen viral no se publicó dentro del mismo.

En el marco de su investigación, la neurocientífica realizó resonancias magnéticas para observar el flujo sanguíneo a través del cerebro de los menores (entre los cuales, se encontraban sus dos hijos). Sin embargo, ninguna de esas imágenes corresponden a la compartida en redes sociales.

Además, en un artículo de la revista Smithsonian, Saxe explicó que esa imagen no fue tomada en el marco de ninguna investigación y que, por lo tanto, no intenta demostrar las reacciones químicas del cerebro ante un beso. “ Esta imagen de RM en particular no se hizo con fines de diagnóstico , ni siquiera realmente para la ciencia”, aseguró.

Así lo confirma también una nota publicada en el Boston Globe sobre el artículo de Rebecca Saxe. “No hay ciencia en la imagen de Saxe de sí misma con su hijo, o más bien, no hay datos que se puedan usar en ninguna extensión formal de su investigación de la teoría de la mente”.

La neurocientífica indicó que la motivación para hacer la imagen fue poder ver a una madre y su hijo a través de una resonancia magnética. “Nadie, que yo sepa, había hecho jamás una imagen de resonancia magnética de una madre y su hijo. Hicimos esto porque queríamos verlo .”

Asimismo, detalló que la interpretación que ella le ha dado al material visual es el de “una imagen muy antigua renovada”, debido a que a las madres y los hijos se les asocia con amor e inocencia y estos valores suelen contraponerse a investigación e intelecto.

Sin embargo, en la imagen ella representa todos esas características como científica y como madre. “Soy una neurocientífica y trabajé para crear esta imagen; y yo también soy la madre en él, acurrucada dentro del tubo con mi hijo pequeño”, detalló.

Por último, tras la proliferación de desinformación en torno a su foto, ella publicó un hilo en el 2019 en el que aclaró el hecho y negó que esté relacionado con hormonas como las oxitocinas o la serotonina, como mencionan las publicaciones en redes sociales.

“No tiene nada que ver con la oxitocina, las hormonas, los besos o la lactancia”, enfatizó.

Finalmente, esta desinformación también ha circulado en otros idiomas, por lo que diversos medios de verificación, como El Observador de Brasil, la han desmentido. Además, AFP Factual verificó una imagen manipulada en la que se reemplazó el cráneo del menor por el de un perro.

Conclusión

La fotografía compartida en redes sociales no se realizó en el marco de una investigación sobre las reacciones químicas del cerebro. La neurocientífica Rebecca Saxe afirmó que tuvo motivaciones personales para realizar la resonancia. Por lo tanto, es falso que la imagen muestra la oxitocina producida tras el beso de una madre.

