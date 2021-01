Es falso que la exministra Alva “trabaja para COVAX”, como deslizó candidata al Congreso

El último 13 de enero, la candidata al Congreso por Avanza País, Alessandra Krause, compartió un tuit que señala que la exministra de Economía, María Antonieta Alva, trabaja para COVAX Facility. Además, buscó vincular este hecho con el adelanto de 50 millones de soles que Martín Vizcarra pagó a dicho mecanismo, para adquirir “vacunas que nunca llegaron”.

Sin embargo, esta información es falsa. La extitular del MEF aclaró que no trabaja para COVAX, sino para la consultora Acasus, en un proyecto de asistencia a países para implementar dicho mecanismo de cooperación. A su vez, la distribución de las vacunas facilitadas por COVAX está programada para el primer trimestre de 2021.

Krause, quien postula en la lista congresal de Hernando De Soto, escribió en su cuenta de Twitter: “Estoy desconcertada, ¿qué hace Toni Alva trabajando para COVAX habiendo Vizcarra pagado un adelanto de S/ 50 millones por vacunas que nunca llegaron?”

A continuación, adjuntó dos imágenes. La primera mostraba a la exministra Alva y una descripción que dice “Global COVAX Director & Project Director”.

La segunda imagen es una captura del medio Gestión. Se trata de una declaración del expresidente Martín Vizcarra, quien afirmó que había cerrado el trato con COVAX Facility para comprar vacunas contra la COVID-19. Esto, luego de pagar un adelanto del 20% de los 250 millones de soles que solicitaba la alianza.

María Antonieta Alva no trabaja para COVAX Facility

No obstante, la información fue sacada de contexto. A través de su perfil oficial de Twitter, María Antonieta Alva aclaró que su nuevo empleo es en Acasus, “una consultora cuyo objetivo es acompañar a diversos gobiernos a implementar y ejecutar políticas públicas de Educación y Salud”.

La extitular del MEF explicó: “Acasus brindará asistencia a países de África y Asia en la implementación del COVAX Facility”. Según precisó, su trabajo consiste en mejorar el despliegue de la vacuna contra la COVID-19 en países como Pakistán, Mozambique, Chad y la República Democrática del Congo.

También desmintió que sus labores se realicen al interior de COVAX Facility: “COVAX Facility no es una empresa y no, yo no trabajaré en ese mecanismo de cooperación. Soy parte de Acasus” , reiteró.

El error se habría originado debido al cargo que la exministra ocupa dentro de Acasus. Según informó Semana Económica, Alva asumió como “Global COVAX Director & Project Director”. Esto podría hacer creer de manera equívoca que labora en un puesto de dirección dentro de COVAX Facility, lo que no es cierto.

Entonces, ¿qué es COVAX Facility?

Como ya precisó La República en agosto de 2020, COVAX Facility es un programa mundial impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones para garantizar el acceso a la vacuna contra la COVID-19 en todo el mundo.

Esta iniciativa está asociada con otras dos entidades internacionales: la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (Gavi, por sus siglas en inglés), una iniciativa privada para reducir los precios para los países más pobres; y la Coalición para las Innovaciones en Preparación de Pandemias (CEPI, por sus siglas en inglés).

Según reporta el portal web Gavi, se espera tener 2 mil millones de dosis disponibles hacia finales de 2021, a fin de “proteger a las personas vulnerables y de alto riesgo, así como a los trabajadores de la salud de primera línea”.

¿Es verdad que las vacunas “nunca llegaron” pese al pago de US$50 millones?

Por otra parte, la publicación vincula la supuesta entrada de María Antonieta Alva a COVAX con el pago que efectuó Martín Vizcarra durante su gobierno. El titular adjunto es correcto, ya que, a finales de 2020, el vacado expresidente declaró que había realizado un adelanto de S/ 50 millones a este mecanismo internacional para adquirir más de 10 millones de vacunas.

Sin embargo, la candidata al Congreso Alessandra Krause desinforma al afirmar que las vacunas negociadas con COVAX Facility “nunca llegaron”, ya que la distribución de las mismas no ha empezado aún.

De acuerdo con un comunicado emitido por la OMS el último 18 de diciembre, el mecanismo COVAX ha programado las primeras entregas de vacunas para el primer trimestre de 2021. De este modo, se espera que las 190 economías participantes accedan a estas en la primera mitad del año, con prioridad para los países de ingreso bajo y mediano.

En tal sentido, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, manifestó el último 5 de enero que Perú podría recibir tales vacunas el primer trimestre de este año, si bien inicialmente estaban previstas para el segundo semestre. También comunicó que se le pagará 385,75 millones a COVAX Facility por vacunas para 6,6 millones de personas.

Conclusión

Las afirmaciones difundidas por la candidata al Congreso Alessandra Krause son incorrectas. La exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, no trabaja para COVAX Facility, sino para la consultora Acasus, en un proyecto de asistencia técnica a países para que accedan al referido mecanismo.

Por otra parte, tampoco es cierto que las vacunas contra la COVID-19 negociadas con COVAX, por las que se pagó un adelanto de S/ 50 millones, “nunca llegaron”, ya que su distribución está contemplada para iniciar el primer trimestre de 2021. En consecuencia, calificamos esta publicación como falsa.

