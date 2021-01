En redes sociales han empezado a circular bulos que señalan que un experto chino en vacunas afirmó que Sinopharm era la “más insegura del mundo”, ya que supuestamente presentaba 73 efectos adversos. Esto es falso.

La desinformación se originó luego de que el medio Taiwan news tergiversara la publicación del médico Tao Lina en Weibo, red social china parecida a Twitter. Esta nota desinformativa ha logrado, hasta la fecha, más de 12.000 reacciones en Facebook y más de 11.000 en Twitter.

Portal Taiwan news tergiversó la publicación del Dr. Tao Lina. Foto: composición LR / captura de pantalla

Tao Lina, experto en vacunas en Shangai, no dijo que la vacuna de Sinopharm sea insegura

Al ser consultado por Global Times acerca de sus declaraciones, el especialista en monitoreo de seguridad de vacunas resaltó que lo expresado en la red social fue tergiversado. El principal objetivo del Dr. Tao Lina era contar, desde su experiencia como médico y como persona vacunada, que la inoculación que recibió es segura, pero algunos medios extranjeros difundieron el mensaje contrario.

“Nunca he dicho que las vacunas inactivadas carezcan de seguridad y eficacia. En cambio, frecuentemente enfaticé —en varios artículos científicos— que las vacunas inactivadas producidas por China son seguras, para descartar las preocupaciones del público sobre las vacunas”, aseguró.

Además, destacó que al ser coherente con sus afirmaciones acerca de la seguridad de la vacuna china inactivada contra la COVID-19, él mismo recibió las dos dosis de esta.

¿73 efectos adversos? Engañoso.

Al recibir la primera dosis de Sinopharm, Tao Lina publicó en Weibo su experiencia. Allí manifestaba de forma satírica que la guía de usuario de la vacuna era tan detallada que incluso algunas reacciones que se dieron tanto en el grupo placebo como en el de vacunación estaban presentes. Por ello, señaló que el manual es engañoso y contraproducente, debido a que aún no hay resultados de la fase 3 del estudio que puedan sustentar lo establecido allí, ya que esta fase continúa en proceso.

En ese sentido, como experto en monitoreo de vacunas, manifestó que se debía de mejorar ese tipo de comunicación para que las personas no piensen que los 73 efectos señalados son los que posiblemente les ocurriría. “La falta de rigor y las instrucciones poco científicas harán que el público crea erróneamente que tienen muchas reacciones adversas y se preocupará por su seguridad”, dijo en su blog de divulgación científica.

“El problema clave de esta última versión de las instrucciones es: tratar cualquier daño a la salud en el grupo de vacunación de los ensayos clínicos como efectos secundarios. De hecho, son solo eventos adversos que ocurrieron después de la vacunación”, destacó.

Es decir, no se ha demostrado que muchos de estos efectos hayan sido causados por la vacuna , sino que se ha señalado todo aquello que ocurrió al grupo de vacunación luego de ser inoculados.

Ante ello, el Dr. Tao Lina manifiesta que para estar seguros de los efectos adversos, se realiza la fase 3 de ensayos clínicos, que consiste en comparar a un grupo placebo (que no recibe la vacuna) con un grupo que sí recibe la vacuna. “Si la tasa de notificación de eventos adversos del grupo de la vacuna es más alta que la del grupo de placebo, y las estadísticas médicas encuentran que este índice es realmente alto, entonces se puede contar como un efecto secundario de la vacuna”, afirma.

¿Qué sabemos de la vacuna china de Sinopharm?

Fase 1 y 2 de estudios clínicos

Los resultados de las dos primeras fases del estudio clínico de Sinopharm fueron publicados en la revista científica The Lancet.

La fase 1 inscribieron 192 voluntarios, mientras que en la fase 2 fueron 448. Según la Organización Mundial de la Salud, en la primera fase clínica se evalúa el medicamento en un grupo pequeño de personas, para “evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta”.

Luego, en la segunda fase —que es de mayor escala, ya que participan cientos de voluntarios— se evalúa cómo reacciona el sistema inmune ante la candidata a vacuna y los posibles efectos secundarios en corto plazo.

Conoce las fases de desarrollo de una vacuna. Foto: composición La República

El estudio de Sinopharm titulado, Seguridad e inmunogenicidad de una vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2, BBIBP-CorV: un ensayo de fase 1/2 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo concluye que la candidata a vacuna es “segura y bien tolerada en ambos grupos de edad (18-59 años y 60-80 años)”. Además, el 100% de los voluntarios que fueron inoculados produjeron anticuerpos contra el SARS-CoV-2. El primer grupo desarrolló la respuesta inmunitaria más rápidamente que el segundo.

Acerca de los efectos secundarios, todos fueron “de gravedad leve o moderada”, según se señala en la investigación.

A continuación, detallamos los resultados de los efectos adversos que se encontraron en la fase 2 de estudios clínicos:

El 23% presentó efectos secundarios (21% leves, 2% moderados) dentro de los 7 primeros días de inoculación.

El 23% tuvo efectos secundarios (19% leves, 4% moderados) luego de 30 días de haber sido vacunados.

Reacciones en el lugar de inyección

El 16% tuvo dolor leve en la zona de vacunación.

2% presenta hinchazón leve.

1%, picazón leve.

1%, enrojecimiento leve.

Menos del 1%, erupciones cutáneas.

Reacciones adversas sistémicas

2% tuvo fiebre (1% leve y 1% moderada).

El 3% de los voluntarios vacunados presentaron leve fatiga .

1% tuvo náuseas .

1% dolor de cabeza .

1% picazón en lugares donde no se inyectó la vacuna.

Menos del 1% tuvo tos .

1% presentó diarrea .

Menos del 1% tuvo dolor muscular leve.

Menos del 1% presentó reacciones alérgicas .

Menos del 1%, somnolencia y mareos leves.

No se han detallado otros efectos secundarios en el estudio de fase 1 y 2. Puedes encontrar la tabla completa aquí (1), (2), (3) y (4).

Efectos secundarios de la vacuna china de Sinopharm en la fase 2 de investigación clínica. Foto: composición LR / captura de pantalla del estudio publicado en The Lancet

Sobre rumores de que luego de unos años podrían presentarse efectos adversos no conocidos aún, Alejandra Ruiz León, bioquímica y divulgadora científica, señala que es poco probable, ya que el virus inactivo que se utiliza para esta vacuna no se puede replicar en el cuerpo, sino que lo eliminas. “Este ‘virus muerto’ no tiene capacidad de replicarse ni producir la enfermedad”, afirma en mitocondria.cc.

Fase 3 de estudio clínico en el Perú

En nuestro país, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) vienen realizando el estudio de fase 3 de la vacuna de Sinopharm. Aquí se cuenta con 12.000 voluntarios, mientras que hay otros 60.000 en diferentes partes del mundo, como Argentina, Emiratos Árabes y Egipto, quienes también han comprado la vacuna.

Cabe resaltar que las dos primeras fases se realizaron en China, pero la fase 3 no pudo darse en ese país porque, como señala Ruiz León, “no puedes probar una vacuna si no hay suficientes personas que se puedan contagiar”, ya que en China lograron controlar la pandemia con medidas estrictas hace unos meses. Es por ello que “tienen que probar (la vacuna) en países como el nuestro, donde la COVID-19 sigue estando a la orden del día”, resalta la investigadora.

Si bien a inicios de diciembre del 2021, el estudio en el Perú tuvo una suspensión temporal, los encargados llegaron a comprobar que la reacción adversa de uno de los voluntarios no tenía correlación con la vacuna , por lo que se reanudó y sigue en curso.

Asimismo, en Verificador nos comunicamos con Germán Málaga, investigador principal de la UPCH que encabeza los estudios clínicos de fase 3 en nuestro país. Él afirmó que los supuestos 73 efectos secundarios de los que habla el bulo “en realidad son especulaciones”. Además, señaló que “la información (de la fase 3 en el Perú) aún es reservada y será publicada pronto”.

Conclusión

Es falso que el médico chino Tao Lina, especialista en monitoreo de seguridad de vacunas, haya dicho que Sinopharm es la “más insegura del mundo”. Él ha recibido la dosis completa de esta inoculación y detalla que es segura.

Además, la lista de efectos adversos en la fase 1 y 2 fueron de leves a moderados y no alcanzan los 73. Aún no se publican los resultados de la fase 3, ya que esta sigue en curso.

