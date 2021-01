Video ‘Falsa vacunación’ contiene información engañosa

En Facebook, circula un video titulado ‘Falsa vacunación’, el cual concentra más de 50.000 interacciones y 9.000 comentarios. El material audiovisual presenta varios fragmentos donde señala supuestamente que autoridades y profesionales de la salud “fingen” recibir la vacuna contra la COVID-19.

“Ellos querrán darte el ejemplo. Pero, ¿realmente confías en ellos? Observa el video y saca tus propias conclusiones. ¿Dónde está aquí la aguja de la jeringa? Fingen inocularse para que no tengas problemas de hacerlo tú con gusto”, dice en los subtítulos. Sin embargo, la información es engañosa.

Vídeo “Falsa vacunación” contiene información engañosa. Foto: captura en Facebook.

Beni Ben Muvchar

Caso de la autoridad en Israel. Foto: captura del video en Facebook.

El nombre del hombre que aparece en el primer fragmento del video es Beni Ben Muvchar, jefe del Consejo Regional Mevoot Hermon, en Israel. El viral sugiere que esta persona supuestamente aparenta ser inoculada por la vacuna, pero este material se encuentra descontextualizado.

Mediante una publicación del 23 de diciembre de 2020 en Facebook, Beni Ben Muvchar confirmó que fue inmunizado. Además, difundió un video donde se puede visualizar que la aguja se introduce en su piel en un primer momento y luego simula ser vacunado.

Vídeo completo de los hechos. Foto: captura en Facebook.

“A todos los interesados, ayer recibí una vacuna contra el (nuevo) coronavirus. Contesté la petición de Clalit khllyt para decir una buena palabra y se hizo viral. La película completa está antes de ti”, escribió Beni Ben Muvchar en la red social.

De acuerdo a AFP Factual, a pedido de una persona, el jefe del Consejo finge la inoculación después de ser vacunado para mencionar en su recomendación —que todas las personas se vacunen— a Clalit Health Services, el hospital donde se aplicó la dosis.

Por ese motivo, repitió la escena simulando una inmunización, porque lógicamente no podía vacunarse nuevamente ese mismo día. El viral ha tomado solo ese fragmento para promoverlo como una falsa vacunación.

Kamala Harris

La supuesta falsa vacunación de Kamala Harris. Foto: captura del vídeo en Facebook.

En un artículo anterior, Verificador de la República desmintió esta secuencia del video donde supuestamente se demostraba que Kamala Harris, vicepresidenta electa de los Estados Unidos, no recibió la vacuna contra la COVID-19.

La publicación falsa afirmaba que Harris no se vacunó porque en un momento se observa que la enfermera “dobla” una suerte de aguja, como si fuera la real. Para respaldar su afirmación, se valió de la baja calidad del video.

Sin embargo, de acuerdo a otro material audiovisual, que enseña el mismo evento con una mejor calidad y que corresponde a Los Angeles Times, sí se muestra que la aguja de metal ingresó en la piel durante la aplicación de la vacuna. Además, el objeto que dobla la enfermera a cargo es la cubierta protectora de la jeringa, empleada para impedir lesiones punzocortantes.

Enfermero de Texas

La supuesta falsa vacunación del enfermero de Texas. Foto: captura del vídeo en Facebook.

En otra parte del video, se observa a un personal de salud que recibe la inyección y que la persona que le aplica la vacuna no presiona realmente el émbolo de la jeringa. A través de una búsqueda en Google, encontramos que la imagen está asociada con un suceso ocurrido en el University Medical Center of El Paso, en Texas, Estados Unidos.

Según KFOX, el hecho sucedió en un evento de vacunación dado el 15 de diciembre. Cuando se le aplicaba la vacuna a un enfermero, la jeringa al parecer estaba vacía. El medio detalla que una vez que la aguja ingresaba al brazo, la persona que administraba la vacuna no parecía empujar el émbolo hacia abajo, por lo que no estaba claro si el enfermero fue vacunado o si la jeringa estaba presionada.

Esa parte del video también ha sido usado para impulsar las supuestas falsas campañas de vacuna contra la COVID-19. Por ello, ante esta polémica, el 16 de diciembre de 2020, como lo señala Newtral, la University Medical Center of El Paso, mediante un comunicado, informó que el enfermero se volvió a vacunar ese día y, además, adjuntó una foto como prueba. “El enfermero tendrá que volver después de tres semanas para recibir su segunda dosis”, dijo.

Vacunas con jeringas retráctiles

El viral ha utilizado estas secuencias para sugerir a la población que se tratan de jeringas falsas porque no hay agujas. Su objetivo es promover que la campaña de vacuna contra la COVID-19 realmente no existe. Sin embargo, esto no es cierto.

Imagen 1

La supuesta falsa vacunación. Foto: captura del vídeo en Facebook.

De acuerdo a AFP Factual, esta toma fue grabada en Puerto Rico y el video completo está publicado en el sitio web del informativo Noticentro. Desde el minuto 1:35, puede verse cómo la aguja se inserta en el brazo del paciente y luego, al ser retirada, se retrae dentro de la jeringa.

No es que desaparezca la aguja, sino que se trata de jeringas retráctiles. En el año 2015, como lo citó Maldita, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de un comunicado, recomendó el empleo de agujas retráctiles para evitar posibles pinchazos accidentales y, además, indicó que este sistema también previene la reutilización de la jeringuilla en otros pacientes.

Imagen 2

La supuesta falsa vacunación. Foto: captura del vídeo en Facebook.

A través de un artículo, la BBC News afirmó que son fragmentos de un reportaje de BBC TV. Allí usaron estas imágenes para presentar a profesionales de la salud usando una jeringa de seguridad, en la cual la aguja se retrae dentro del cuerpo del dispositivo después de su uso.

El medio señaló que este tipo de jeringas se han utilizado ampliamente durante décadas y que protegen al personal médico y a los pacientes de lesiones e infecciones.

Conclusión

Los fragmentos utilizados en los videos son reales, pero carecen de contexto. En el caso de Beni Ben Muvchar, él sí se vacunó y solo simuló una vacunación para una grabación. Kamala Harris también se inyectó porque lo que estaba doblado era la cubierta protectora de la jeringa y no la aguja de metal de la vacuna, que estuvo presente en el hecho.

Asimismo, el enfermero de Texas se volvió a vacunar, según la University Medical Center of El Paso. El fragmento que circula habría sido un “error” en el proceso de introducir la inyección. Finalmente, la agujas de las vacunan no desaparecen, tampoco demuestran una simulación de una inmunización, sino que son “jeringas retráctiles”, cuyo uso está autorizado. Por ello, calificamos el material como engañoso.

*En caso desees saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.