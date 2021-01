Publicaciones en redes sociales utilizaron una entrevista brindada por Anthony Fauci para sugerir que la aplicación de la vacuna de Moderna no fue real. En el video, se observó que el director del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se tocó el brazo derecho mientras afirmaba que el único efecto secundario que tuvo fue un dolor en la zona de aplicación (la cual se dio en el brazo izquierdo).

“Que tal como nos engañan. Y la gente sigue dormida queriendo la vacuna. Fauci dice un día después de su vacunación que todavía le duele un poco y muestra / agarra el brazo derecho en lugar del izquierdo”, se lee en un post de Facebook que acompaña el video.

Los posts circulan en redes desde diciembre del 2020. Foto: captura de Facebook

Anthony Fauci sí recibió la vacuna

Contrario a lo que anuncian las publicaciones en Facebook, sí existe un registro de que el principal experto en enfermedades infecciosas en EE. UU. fue inoculado con la vacuna de Moderna el 22 de diciembre del 2020 .

Una imagen tomada por el fotógrafo Patrick Semansky y publicada por la agencia AFP muestra el instante en el que la vacuna iba a ser aplicada en el brazo izquierdo de Anthony Fauci.

Fauci fue inoculado con la vacuna de Moderna. Foto: AFP

Además, el hecho fue transmitido en vivo en las cadenas de televisión estadounidenses como CNN, PBS NewsHour y ABC News.

“(La vacunación) es como símbolo para el resto del país, que siento una confianza extrema en la seguridad y eficacia de esta vacuna y quiero alentar a todos los que tienen la oportunidad a vacunarse para que podamos tener una protección válida sobre este país que pondría fin a esta pandemia”, afirmó el médico especializado en inmunología previo a ser inyectado.

Asimismo, en dicha ocasión, otras autoridades del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), como Francis Collins, recibieron la misma vacuna.

Aunque es verdad que en una entrevista del 23 de diciembre para CBS News Fauci se tocó el brazo derecho, eso no prueba de que todo se trate de una “farsa”.

Como informó AFP Factual, no se conocen las razones por las que el especialista estadounidense señaló el brazo opuesto al que fue inyectado al referirse al dolor que le dejó la vacuna. Ello no demuestra que no ha sido inoculado.

Las imágenes y recursos gráficos capturados el día 22 de diciembre contradicen esa especulación. Además, el 27 de diciembre, Fauci realizó el mismo gesto en una entrevista para CNN, pero en dicha ocasión sí se tocó el brazo izquierdo.

En sus intervenciones en televisión, el experto aseguró que no presentó mayores efectos adversos, solo un leve dolor en el brazo que duró alrededor de un día.

“Lo único que tuve fue tal vez de seis a 10 horas después de la vacuna. Sentí un poco de dolor en el brazo que duró tal vez 24 horas, un poco más. Luego desapareció y, completamente aparte de eso, no sentí nada más”, detalló.

Conclusión

Existen registros gráficos de que el director del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas recibió la vacuna de Moderna, a pesar de que se haya confundido de brazo en una entrevista. El hecho fue transmitido en vivo por las cadenas CNN y ABC News. Además, la agencia AFP tomó fotografías del suceso. Por lo tanto, es falso que Anthony Fauci no se aplicó la vacuna de Moderna.

