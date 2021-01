Son falsas las afirmaciones sobre la ivermectina y su “uso en Australia contra la COVID-19”

Una publicación de Facebook aseguró que la ivermectina fue un medicamento usado en Australia para combatir la pandemia de la COVID-19. El post afirmó, sin sustento, que todo el país ingirió este compuesto y que por ello no requieren de mascarillas ni medidas sanitarias.

Además, el viral señaló que el consumo de la ivermectina vuelve inmune a las personas y recomendó tomar un té casero para acabar con el virus en el cuerpo. Sin embargo, la información proporcionada es falsa.

El post se difundió el 9 de enero en una página local. Foto: captura de Facebook

Falso: “En Australia se usó la ivermectina para que todo un país lo tome y todos se hicieron inmunes a la COVID-19 por 20 días”

No hay pruebas de que todo el país haya consumido ivermectina, como mencionó la publicación. Incluso, el Departamento de Salud del Gobierno de Australia advirtió que este medicamento solo se usa en el territorio como “tratamiento para la sarna, las enfermedades tropicales oncocercosis y estrongiloidiasis”. Sin embargo, su consumo contra la COVID-19 no ha sido aprobado.

“ La ivermectina no está aprobada para prevenir o tratar la COVID-19 . Se desconoce la seguridad y eficacia de este medicamento para condiciones no aprobadas. No busque este medicamento en un intento por prevenir o tratar COVID-19”, informó el Servicio Nacional de Recetas respaldado por el Departamento de Salud de Australia (NPS MedicineWise en inglés).

Asimismo, dentro de las pautas para la atención clínica de personas con COVID-19 en Australia no se encuentra alguna indicación sobre el uso de ivermectina en el tratamiento de dicha enfermedad, solamente se detalla que se está revisando la evidencia disponible previo a emitir sugerencias. Además, el Real Colegio Australiano de Médicos Generales, organización que representa a los médicos generales urbanos y rurales de ese país, aclaró que no hay pruebas suficientes para recomendar este fármaco contra el nuevo coronavirus.

Finalmente, el Servicio Nacional de Recetas de Australia (NPS) explica que la relación que se establece usualmente entre la ivermectina y la COVID-19 reside en un estudio realizado en Australia en abril del 2020. En esa investigación hecha en laboratorio se determinó que “la ivermectina podría evitar que el virus SARS-CoV-2 se multiplique en células animales bajo un microscopio”.

No obstante, los propios investigadores advirtieron que el estudio en sí mismo no era suficiente para demostrar que el fármaco es efectivo contra la COVID-19. Asimismo, el NPS precisa que se requiere hacer más investigaciones al respecto, sobre todo ensayos clínicos, puesto que la dosis usada en esa investigación fue superior a la que es aconsejada para humanos.

Falso: “En Semana Santa, el presidente ordenó a todo el país salir a divertirse porque ellos viven del turismo y dijo que nadie puede salir con mascarillas ni con guantes”

En Semana Santa, la indicación para toda Australia fue “quedarse en casa”. El primer ministro, Scott Morrison, compartió ese mensaje en una conferencia de prensa del 9 de abril del 2020.

“El coronavirus hace que esta Semana Santa sea diferente y nos quedaremos en casa. Así que esta Semana Santa nos quedamos en casa. No viajes. No te vayas ”, dijo Morrison.

Esa recomendación también fue compartida vía mensaje de texto a todos los ciudadanos australianos. “Quédese en casa esta Pascua y ayude a salvar vidas. Solo salga para lo que realmente necesite, además de para hacer ejercicio, ir al trabajo, por atención médica o cuidados a otros”, anunció el medio SBS. Los medios australianos informaron que aquellas personas que salieron de casa sin ninguna razón esencial fueron multadas.

Asimismo, Scott Morrison no realizó alguna prohibición sobre el uso de mascarillas ni guantes en ninguna de las conferencias de prensa sobre la Semana Santa (1, 2 y 3).

El uso obligatorio de los cubrebocas se implementó en el país australiano a inicios de julio, como informó The Guardian y Europa Press. La incorporación de estas medidas responde a la información publicada por la OMS a lo largo del año, puesto que recién en junio del 2020 actualizaron las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, tras hallar indicios del contagio por parte de pacientes asintomáticos.

No hay pruebas de que la ivermectina cura o previene la COVID-19

La publicación de Facebook también afirmó que tomar con una determinada frecuencia el fármaco proporciona inmunidad. “Estos procedimientos los hacen inmunes a los que toman ivermectina”, indicó. Sin embargo, eso es falso.

En Verificador hemos explicado que no hay estudios que prueben científicamente el uso preventivo de la ivermectina contra el nuevo coronavirus. Además, su utilización como tratamiento aún se encuentra en investigación. “Para que un medicamento sirva tienen que hacerse estudios en los cuales se demuestre que realmente funcione. (...) Todavía faltan estudios que demuestren o apoyen su funcionamiento”, manifestó el infectólogo Leslie Soto en una nota anterior de Verificador.

Aún no existe una cura para el nuevo coronavirus

Al final del post se recomienda consumir dos compuestos para acabar con la COVID-19. Por un lado, la ivermectina si se ha afectado la parte respiratoria, y por otro, un té con limón y jengibre si se ha afectado el estómago.

Ninguno de los dos consejos están respaldados por una autoridad de la salud. El Ministerio de Salud del Perú ha advertido sobre los riesgos de automedicarse con ivermectina. Además, en este medio desmentimos que las infusiones curen la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2.

Conclusión

El Departamento de Salud de Australia no ha aprobado el consumo de la ivermectina como tratamiento de la COVID-19, por lo que no se puede asegurar que toda la población ha consumido el fármaco. Además, no hay estudios científicos suficientes que prueben la eficacia de la ivermectina contra el nuevo coronavirus. Asimismo, el primer ministro de ese país no autorizó “salir a divertirse” por Semana Santa. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones sobre la ivermectina y su “uso en Australia contra la COVID-19”.

*En caso desees saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.