No, esta fotografía no corresponde a una marcha pro-Trump en enero de 2021

En Facebook circula la fotografía de una multitud reunida en las calles supuestamente para asegurar que Donald Trump tiene un “respaldo total” y es el “verdadero ganador” de la contienda electoral. Se trataría de la manifestación convocada por el presidente norteamericano el último 6 de enero en Washington D. C., la misma que concluyó en la toma del Capitolio de los Estados Unidos.

Otra versión, divulgada el 5 de enero, afirma que la imagen es de aquel día, a fin de pronosticar que el evento sería de gran magnitud. No obstante, esta información es falsa. La fotografía corresponde a la Marcha por Nuestras Vidas, realizada el 24 de marzo de 2018. Aun así, ha sido compartida centenares de veces en numerosas publicaciones virales.

La imagen estuvo acompañada de diversas frases en apoyo a Donald Trump, quien perdió las elecciones de noviembre ante el demócrata Joe Biden. Como rechazo a su derrota, los seguidores del presidente saliente de los Estados Unidos acudieron a protestar en las puertas del Congreso el último 6 de enero, fecha en que se corroboraría el resultado de los comicios electorales.

“Una imagen vale más que mil palabras. Una multitud de personas apoya a Trump, el verdadero ganador de estas elecciones”, “Washington D. C. hace 35 minutos. Va a ser bíblico”, “Respaldo total (a) Trump”, alegaron.

La fotografía fue tomada en marzo de 2018

Verificador realizó una búsqueda inversa de imágenes, y los resultados arrojaron que la foto data del 24 de marzo de 2018 , día en que se convocó la “March for Our Lives” (Marcha por Nuestras Vidas). Este encuentro masivo tuvo lugar en la capital Washington D. C., en protesta contra la violencia con armas de fuego.

La imagen original, atribuida falsamente a los manifestantes pro-Trump, fue capturada por el fotógrafo Salwan Georges para The Washington Post. El portal norteamericano compartió una galería de fotos de su cobertura de la manifestación, convocada tras el tiroteo del Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, que dejó un saldo de 17 muertos y más de 20 heridos.

“Cientos de miles de manifestantes se agolpan en el centro de Washington el sábado para la manifestación March for Our Lives para pedir medidas más estrictas de control de armas”, señala la leyenda de la imagen.

Finalmente, en su cuenta oficial de Twitter, Salwan Georges desmintió que la fotografía fuera del evento convocado por Trump y reafirmó su autoría sobre la misma.

“Después de ver a varias personas en las redes sociales compartir esta foto afirmando que mostraba a las multitudes reunidas hoy en Washington D. C., quiero aclarar que tomé esta foto el 24 de marzo de 2018 mientras cubría el evento March for Our Lives en la capital . La foto no fue tomada hoy”, sentenció el fotógrafo.

De igual modo, otros portales de verificación de datos han revisado este bulo, como la agencia Reuters y el portal USA Today, en inglés, así como AFP Factual y Maldita.es, en español.

Conclusión

La imagen difundida por diversas publicaciones, que alegan que se trata de la manifestación pro-Trump llevada a cabo en enero de 2021, no corresponde a dicho evento. La fotografía original fue capturada por Salwan Georges para The Washington Post en marzo de 2018, durante una marcha contra la violencia con armas de fuego. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

*En caso desees saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información.

