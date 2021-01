Es falsa la imagen que anuncia una “asignación post aborto” en Argentina

Después de la legalización de la interrupción del embarazo en Argentina hasta la semana 14, circuló una imagen que, supuestamente, anunciaba una “asignación post aborto” en el vecino país.

“Una nueva asignación (económica) se prepara para este 2021. Se trata de un plan para que las mujeres vayan a abortar. De esta manera se podrá compensar el trastorno psicológico”, se podía leer en el falso pantallazo.

El futuro no se puede verificar. Sin embargo, sí es posible comprobar la veracidad de las fuentes. Así, este artículo de Verificador (1) se limita a exponer por qué la imagen viral no puede ser considerada una fuente confiable. Además, después de consultar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Argentina, (2) se descarta que actualmente exista una asignación para personas que hayan abortado.

Solo una publicación fue compartida más de 700 veces. Foto: captura de Facebook

1. El pantallazo que usa el nombre del medio argentino está alterado

El falso pantallazo contenía el nombre de un conocido medio argentino; la sección donde había sido —supuestamente—, publicado el artículo; el titular Asignación pos aborto; una bajada; una foto de una concentración feminista con pañuelo verde y la fecha del 3 de enero.

La supuesta nota titulada Asignación pos aborto no está publicada en Infobae. La búsqueda en Google con el comendo sitio web arrojó un solo resultado que aludía a la Asignación Universal por Hijo - AUH. Para solicitar esa ayuda es necesario tener el certificado de nacimiento del menor.

La fuente de la supuesta "información" no es Infobae. Foto: captura de Google

Revisamos las notas de la sección Política de Infobae desde el 1 de enero del 2021 hasta el lunes 4 y tampoco encontramos la supuesta “noticia”. Una búsqueda literal del titular (Asignación pos aborto) en el medio arrojó notas del año pasado, pero ninguna sobre ese tema.

También examinamos las notas publicadas sobre la interrupción del embarazo (clasificadas con la etiqueta aborto) y encontramos una con la foto del viral, titulada: Los derechos humanos no pueden consultarse: la crítica de El Mijis a AMLO por la libertad de la mujer al aborto, del 31 de diciembre.

Una búsqueda inversa en Google Images arrojó que la foto fue publicada en la fanpage del medio argentino el 30 de diciembre. La instantánea es parte de una serie tomada por el fotógrafo Juan Ignacio Roncoroni para la agencia EFE a fines de diciembre del 2020, con motivo de las manifestaciones por la despenalización del aborto. No se menciona ninguna asignación económica.

Como añadido, la tipografía del titular no corresponde al medio argentino. Los dos puntos (:) tienen un acabado cuadrado y no redondo, como se ve en el pantallazo.

¿Asignaciones post aborto? No.

Usuarios han compartido publicaciones en las redes sociales sugiriendo que una embarazada puede “cobrar la asignación” y luego abortar, sin tomar en cuenta los requisitos que el Estado argentino pide para poder darla. Ellos sostienen que la asignación es “para cubrir la atención psicológica para mujeres que abortan” (ver imagen) pero la Asignación Familiar por Prenatal no obliga ni condiciona a una gestante a practicarse un aborto.

Izquierda, pantallazo recortado de ANSES. Derecha, imagen falsa. Foto: captura de Facebook

El Estado Argentino brinda un apoyo básico a familias con un ingreso económico mínimo o con desempleo. Entre ellas están la Asignación por hijo, la Asignación por hijo con discapacidad y la Asignación prenatal, tal como lo detalla una página del Gobierno.

La Asignación Familiar por Prenatal (nombre formal) se puede solicitar después del tercer mes de embarazo, que es a partir de la semana 12, aproximadamente. La página menciona que “no corresponde pago si la solicitud se realiza una vez ocurrido el nacimiento o interrupción del embarazo”.

Requisitos para solicitar la Asignación Familiar por Prenatal. Foto: captura de ANSES

“Desde mayo de 2011 existe la Asignación universal por embarazo. Es una ayuda que se le (hacía) a las madres durante los últimos 6 meses de gestación desde el mes 3 al 9. El 30 de diciembre se votó la llamada Ley de los Mil Días que extiende esa ayuda a los tres primeros meses”, explicó Matías Castañeda, del área de prensa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Argentina.

“Pero, como (la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia) se votó recientemente, no está reglamentada , no se estipuló aún como va a ser el sistema de pago de los tres primeros meses”, aclaró.

Castañeda Anses enfatizó que “hasta que la ley no se reglamente, no se puede aplicar”. Apuntó también que la gestante no puede solicitar el ingreso o cobrarlo durante “todo el proceso de gestación inicial”. Por otro lado, “si aborta, obviamente no podrá hacer el trámite en ANSES para cobrar el beneficio”, comentó, ya que el programa se encuentra dirigido a embarazadas.

Conclusión

No encontramos ninguna Asignación post aborto o Asignación por aborto. Las asignaciones que existen en Argentina están dirigidas (1) a madres o padres y (2) a gestantes que cumplen determinados requisitos. No es para todos.

Tal como expusimos al inicio de la verificación, el contenido que calificamos como falso es la imagen viral que simulaba ser una “noticia”. Pero, agregamos la información sobre las asignaciones en Argentina para mayor contexto.

