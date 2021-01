Es falso que Rafael Santos gestionó la compra de las vacunas Vector y Sputnik V

Diversas publicaciones en redes sociales y medios de comunicación informaron que el candidato presidencial Rafael Santos anunció la “llegada” de dos vacunas elaboradas en Rusia para el primer semestre de 2021. Sin embargo, la información original ha sido tergiversada y el Gobierno ruso aún no se ha pronunciado al respecto.

“Rafael Santos, candidato a la presidencia del partido político Patria Segura, gestionó ante el Gobierno ruso la compra de 5 millones de vacunas de los laboratorios de ese país y que ha puesto a disposición del Gobierno para repartirlas lo más pronto posible”, anunció un post en Facebook. ¿Le ganó a Vizcarra? El candidato a la presidencia Rafael Santos asegura la llegada de 5 millones de vacuna de Rusia”, se lee en otra publicación.

El post se compartió el 24 de diciembre. Foto: captura de pantalla

Una página de Facebook del norte compartió el bulo. Foto: captura de pantalla

Además, personas afiliadas a su partido contribuyeron a la desinformación, puesto que señalaron que Santos “gestionó la adquisición de las vacunas”.

Miembros del partido Perú Patria Segura contribuyeron a la desinformación. Foto: captura de pantalla

El miércoles 23 de diciembre, Rafael Santos, candidato a la presidencia del Perú, anunció a través de un medio local que “ha gestionado el abastecimiento de vacunas para los peruanos” para el primer semestre de 2021.

En la misma conferencia de prensa, Santos mencionó que su gestión se basó en asegurar la disponibilidad de 5 millones de dosis de las vacunas ‘Vector’ y ‘Sputnik V’, pero que la compra la debe hacer el gobierno de turno.

“Yo estoy garantizando en base a los laboratorios rusos que nos están reservando 5 millones de dosis para el primer semestre del año 2021”, expresó.

Asimismo, en dicha intervención señaló que como candidato no puede negociar el valor de las vacunas y consecuentemente tampoco la compra. “Nosotros no podemos negociar el valor de la vacuna porque no somos gobierno, nosotros lo que podemos es garantizar de que están ahí las vacunas”, precisó Santos.

A pesar de estas afirmaciones, posts en Facebook aseguraron que la llegada de dichas vacunas se dará en el primer semestre del próximo año. Por ello, nos pusimos en contacto con el candidato presidencial, quien reiteró que las inmunizaciones no han sido compradas.

“ Yo no he anunciado la llegada ”, aseveró. “No es que las vaya a comprar yo y tampoco es que las vaya a comprar el Estado. Están reservadas para el Perú”, afirmó.

Además, destacó que como candidato presidencial no tiene la facultad de gestionar la adquisición de vacunas para el país. “De ninguna manera voy a negociar un precio porque no soy el Estado”, detalló.

Acto seguido, manifestó que en dicho acuerdo conocido como Memorándum of Outstanding (MOU) su compromiso consiste en promover que el actual Gobierno agilice los protocolos sanitarios para que se inocule esta o cualquier otra vacuna en el país.

A pesar de que Santos mencionó que firmó el acuerdo con el Gobierno ruso, este no se ha pronunciado al respecto.

Una búsqueda en la página oficial y en las redes sociales de la embajada de Rusia en el Perú no arrojó resultados sobre algún acuerdo firmado con Rafael Santos ni con ningún candidato presidencial. Únicamente en Twitter anunciaron la distribución de la Sputnik V a Argentina y un reciente acuerdo firmado con Bolivia por el suministro de 2.6 millones de dosis.

Verificador se puso en contacto con el área de prensa de la embajada. Desde allí mencionaron que no tenían conocimiento de estas conversaciones. “En cuanto al caso particular de la conferencia de prensa del señor candidato a que se refiere usted (Rafael Santos), no estamos enterados de tales conversaciones ”, indicaron.

A la vez, sugirieron que los presuntos acuerdos se estarían realizando con los laboratorios, por lo que ellos no tendrían nada que comentar al respecto.

“En esencia parece que en el video se trata de presuntos acuerdos entre el señor ponente de la conferencia y algunos laboratorios rusos que no se denominan. Al respecto, reiteramos que la Embajada de Rusia representa en el Perú al Gobierno de la Federación de Rusia y no representa intereses particulares, por lo que tenemos que dejarlo sin comentarios”, manifestaron a este medio.

Conclusión

El candidato presidencial Rafael Santos anunció que gestionó el abastecimiento de vacunas rusas para el primer semestre de 2021, es decir, que estas están reservadas por ese período de tiempo. Sin embargo, aún no se realiza la compra . Además, el Gobierno ruso no ha confirmado que este acuerdo se esté dando. Por lo tanto, es falso que Rafael Santos gestionara la compra de las vacunas Vector y Sputnik V.

