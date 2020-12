Es falsa la lista de posibles reacciones adversas de la vacuna de Pfizer

En redes sociales circula una publicación que advierte de los potenciales peligros que traería la vacuna contra el nuevo coronavirus fabricada por los laboratorios Pfizer/BioNTech. Según la imagen, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) enumeró posibles reacciones como el síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, accidente cerebrovascular, muerte y otras.

No obstante, esta información es falsa. La vacuna de Pfizer no ha presentado efectos secundarios como los descritos por la publicación viral. Además, la información fue obtenida de un borrador de la FDA que no hace referencia a un proyecto de vacuna en específico. Aun así, la imagen ha sido reproducida en numerosos post de Facebook.

La imagen viral es encabezada por el logo de Pfizer y versa así: “El documento, publicado en la web de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.) enumera en su página nº16, un listado de posibles reacciones a la vacuna sujetas a modificaciones que causa terror”.

A continuación, elabora una lista con diversos efectos secundarios de gravedad: “Síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis diseminada aguda, mielitis transversa, encefalitis/mielitis/encefalomielitis, meningoencefalitis/meningitis, encefalopatía, convulsiones/ataques, accidente cerebrovascular, narcolepsia y cataplejía, miocarditis/pericarditis, enfermedad autoinmune, muerte, aborto espontáneo, otras enfermedades desmielinizantes agudas, reacciones alérgicas no anafilácticas, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo venoso, artritis y artralgia/dolor articular, enfermedad de Kawasaki, Síndrome inflamatorio multisistémico en niños, enfermedad reforzada por la vacuna”.

No obstante, Verificador revisó este bulo en una ocasión anterior. Con ‘página 16′, se hace referencia a un documento de la FDA sobre el monitoreo de la seguridad y efectividad de las candidatas a vacunas contra la COVID-19. En su decimosexta página presenta una lista de posibles reacciones adversas de todos los proyectos de vacuna en desarrollo.

Dicho documento fue publicado el último 22 de octubre, antes de la aprobación del uso de emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Además se advierte que la lista es un borrador sujeto a cambios y no una hoja informativa oficial.

De igual modo, el organismo estadounidense confirmó al portal Newtral.es que dicho informe es descripción de los “posibles, no conocidos”, efectos secundarios a supervisar tras la distribución de las vacunas.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer?

Por otra parte, sí existe un documento de la FDA que relata los efectos secundarios específicos de la vacuna desarrollada por Pfizer. De acuerdo con la hoja informativa dispuesta por la entidad para los proveedores de atención médica, los efectos secundarios más comunes son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos y dolor articular.

También puede presentarse fiebre, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas, malestar y linfadenopatía (en un 0,3% de los voluntarios).

Cabe resaltar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la utilización de esta vacuna el último 11 de diciembre. La entidad federal concluyó que el fármaco de Pfizer/BioNTech es altamente efectivo en distintos grupos demográficos.

Conclusión

La lista de posibles efectos secundarios de la vacuna de Pfizer/BioNTech que incluye el Síndrome de Guillain-Barré y la muerte es falsa. La imagen toma la información de un documento borrador de la FDA y no se refiere a un laboratorio en específico. Asimismo, los resultados de los ensayos clínicos de esta vacuna no han reportado efectos secundarios como los que enumera la imagen viral. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

*En caso desee saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.