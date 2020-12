Daniela Carrasco, más conocida como ‘La Mimo’, fue encontrada muerta el 20 de octubre de 2019 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, al sur de Santiago en Chile. El suceso ocurrió en el contexto de la crisis social contra el Gobierno de Sebastián Piñera.

A raíz de este hecho, surgieron distintas informaciones respecto a la causa del fallecimiento de la artista chilena. En Facebook, un post del 21 de diciembre de 2020 adjunta una foto haciendo referencia a ‘La Mimo’ e indica: “Hace un año, Daniela Carrasco, de 36 años, mimo chilena, fue violada, torturada y colgada por la policía chilena”.

Viral adjunta una foto haciendo referencia a Daniela Carrasco, “La mimo” que fue hallada muerta en Chile. Foto: captura en Facebook.

Seguidamente, añade que fue secuestrada por los carabineros y que, cuando hallaron su cuerpo, este estaba destrozado por la violencia empleada. También señala que en los juzgados de Chile no existe expediente de investigación del caso y que “su muerte fue archivada como suicidio”.

Sin embargo, la información del post es falsa: la imagen es de una estudiante de actuación, no de Daniela Carrasco y, además, el caso no está archivado, la causa de muerte continúa en investigación.

¿La foto corresponde a Daniela Carrasco?

A través de una búsqueda de imagen en Google y el uso de la herramienta Who posted what?, encontramos que la publicación más antigua de la imagen corresponde al 20 de noviembre de 2019.

Publicación más antigua de la imagen. Foto: captura en Facebook.

En ese entonces, un artículo del 29 de noviembre de AFP Factual investigó si dos imágenes viralizadas en redes sociales correspondían a Daniela Carrasco. A continuación, estas son las fotos, siendo la segunda la que estamos verificando.

Imágenes verificadas por AFP Factual. Foto: captura en Facebook.

El medio determinó que las fotos no eran de Daniela Carrasco, sino de una estudiante de teatro que homenajeó a la artista chilena fallecida.

La abogada Rebeca Zamora, integrante de Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) —que asumió el caso— declaró al medio que la mujer de la imagen no era Carrasco y afirmó: “Es una mujer de la Red de Actrices que se disfrazó y quiso hacer un homenaje antes de que nosotras hiciéramos la declaración”.

Esta aclaración fue confirmada por la Red de Actrices de Chile, quienes indicaron que el nombre de la mujer era Ritha Pino, una estudiante de actuación del Instituto Profesional Arcos, quien publicó el homenaje en su Instagram.

Homenaje a Daniela Carrasco. Foto: captura Instagram.

En una entrevista, publicada en el Portal Puente Alto el 25 de marzo de 2020, la joven actriz relató qué la impulsó a realizar el homenaje en la Plaza Dignidad, el 12 de noviembre de 2019.

“(...) fue algo muy improvisado e impulsivo mío, porque a mí Daniela me tocó profundamente, ya que yo trabajo en Clown en festivales también. A parte de ser animadora, también me voy por la parte artística, entonces para mí lo que le hicieron fue súper fuerte, y pensé que la estaban olvidando, todo por ser de población (...) no hubo nunca justicia para ella (...) Una chica me sacó una foto que se expandió por todo el mundo, se hizo viral”, dijo.

Entrevista a la estudiante de actuación. Foto: captura de la web Portal Puente Alto.

¿El caso de la artista chilena ha sido archivado?

Abofem emitió una declaración el 22 de noviembre de 2019 en sus redes sociales (1 y 2). En ella, expresó lo siguiente: “La investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Daniela sigue en curso y que los antecedentes que, hasta ahora, se manejan indican que habría dejado una carta explicando las razones de un eventual suicidio (...) No se hallaron signos evidentes o patentes de tortura o agresión sexual. Indicamos lo anterior, sin perjuicio de que los informes médicos forenses puedan indicar algo distinto más adelante”.

Así también, según una nota de prensa de Biobio Chile, publicada el 25 de noviembre de 2019, la Fiscalía del Sur, a cargo de la investigación del caso, sostuvo que “el hallazgo del cuerpo se indaga en primera instancia como un suicidio”. Esto porque el informe del Servicio Médico Legal (SML) reveló que la causa de la muerte fue “asfixia por ahorcamiento, descartando participación de terceros” y, además, estableció que “el cuerpo no registraba lesiones físicas atribuibles a un ataque sexual”.

En una reciente entrevista de diciembre de 2020, Rebeca Zamora, parte de la defensa legal que representa a la familia de Carrasco, dijo a AFP Factual que la “causa” continúa en investigación y que no está archivada. Además, precisó que no hay un expediente, ya que el caso no ha llegado a juicio.

“Todos los antecedentes que tenemos no indican participación de terceros, sin perjuicio de que la Fiscalía ha continuado con la investigación. La causa no se ha judicializado porque no hemos deducido querella al no tener una persona específica contra quién dirigirla”, explicó.

De acuerdo a Zamora, no existen antecedentes que respalden que Daniela Carrasco fue secuestrada, violada y torturada. “El examen forense no indica violación. Quemaduras y agresión sexual tampoco hay, no tenemos antecedentes que avalen la tesis de asesinato”, dijo.

Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Sur señaló al medio referido que hasta el momento no se han hallado evidencias de lesiones “atribuibles a terceros” y que, según peritajes del Servicio Médico Legal y Policía de Investigaciones, se trató de un suicidio.

Conclusión

La foto que aparece en el post no corresponde a Daniela Carrasco, sino a una estudiante de teatro, quien realizó un homenaje a la artista chilena hallada muerta. El caso no está archivado, continúa en investigación.

*En caso desee saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.