Es falso que 1.000 “vacunados” contra la COVID-19 hayan muerto en Inglaterra

Una captura de pantalla de un artículo web aseguró que en Inglaterra fallecieron 1.000 personas que, supuestamente, fueron vacunadas contra la COVID-19. “Después de unos días de vacunación ya se ha descubierto la verdad”, advirtió. Sin embargo, eso es falso.

La información no es real

Un primer indicio de la falta de veracidad de la información reside en que dentro de la imagen existen incongruencias , puesto que el titular anunció la muerte de 1.000 “vacunados” y en el texto se habló de “400″.

Asimismo, al rastrear el popular artículo, se reveló que la información no era real y que todo se trató de una broma.

Una búsqueda inversa de la imagen con las herramientas Google Imágenes determinó que la fotografía pertenece a una nota publicada en una página llamada 12minutos.

En la parte superior del artículo se advierte que el contenido es falso. “ Es una broma. ¡Te han hecho una broma!”, se lee en el portal.

No se ha registrado ningún muerto por el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer

A pesar de que en el artículo no se detalla a qué vacuna se refieren, todo indica que se trata de la elaborada por Pfizer y BioNTech, puesto que es la única que ha sido autorizada para su uso de emergencia en el Reino Unido.

Una búsqueda avanzada en Google y en los principales medios ingleses evidenció que hasta el momento no se han reportado muertes a causa de la aplicación de la vacuna, fuera de los ensayos clínicos.

El medio BBC informó que desde el 8 de diciembre que se inició la vacunación, solo se reportaron dos casos con reacciones alérgicas conocidas como “cuadro anafilactoide”. Sin embargo, ambas personas afectadas poseían un historial de alergias severas, por lo que llevaban autoinyectores de adrenalina para tratar este cuadro.

Asimismo, las únicas muertes registradas se dieron en el marco de los estudios clínicos de la vacuna. De acuerdo con un documento publicado por la FDA, seis personas fallecieron durante los ensayos: cuatro de ella recibieron el placebo y dos la vacuna experimental.

No obstante, advirtieron que eso no quiere decir que el causante de los decesos fue la vacuna. A pesar de que no recibieron los mismos compuestos, los seis voluntarios compartían características comunes como encontrarse en el mismo grupo de edad de más de 55 años.

Finalmente, dichos ensayos también mostraron un 95% de efectividad de la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech.

La imagen utilizada es de Perú

Aunque la información brindada es falsa, cabe destacar que la fotografía que se usó sí es real , pero fue tomada en Perú, no en Inglaterra.

Una búsqueda inversa de esta demostró que circula en internet desde el 2 de mayo y que fue extraída de un video compartido en redes sociales.

En el material audiovisual se denunció que fallecidos a causa de la COVID-19 fueron abandonados a la intemperie en las instalaciones del Hospital Hipólito Unanue de El Agustino.

Conclusión

La información presentada en la página web 12minutos no es real, puesto que llevaba una advertencia de que se trata de una broma. Además, hasta el momento, solo se han registrado 2 fallecidos que recibieron la vacuna en el marco de los ensayos clínicos. Sin embargo, las autoridades sanitarias advirtieron que no necesariamente existe una relación causal. Por lo tanto, es falso que 1.000 “vacunados” contra la COVID-19 han muerto en Inglaterra.

